Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid: az ország egyik legfontosabb közúti tengelyén lesznek lezárások – ezért kell most megtenni

„2800 tonna új aszfalt kerül a 8-as főútra – nagyfelületű burkolatjavítást végzünk Veszprém megye legforgalmasabb főútján. A 8-as számú főút Magyarország egyik legfontosabb kelet–nyugati közúti tengelye: Székesfehérvártól Veszprémen, Ajkán és Körmenden át az osztrák határnál lévő Szentgotthárdig vezet. A megye területén a 8-as főút a Várpalota–Veszprém–Ajka–Devecser tengelyt szolgálja ki, és Nyugat-Magyarország, illetve Ausztria felé irányítja a tranzit- és teherszállítási forgalmat” – írta hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: AFP

A tárcavezető kiemelte, hogy a Veszprém–Körmend szakaszon évente több mint 7 millió jármű és mintegy 10–12 millió tonna áru közlekedik, ez pedig az útállapotokon is meglátszik.

„Ezért a múlt héten elkezdtük a 8-as főút nagyfelületű burkolatjavítását Ajka-Bakonygyepes és Somlóvásárhely között. Több helyszínen, összesen mintegy 3,6 kilométeren dolgozik a Magyar Közút. A felújítás négy különálló útszakaszt érint Ajka-Bakonygyepesnél, Székpusztánál, Devecsernél, valamint Borszörcsök és Somlóvásárhely között” – írta Vitézy Dávid.

Hozzátette, hogy a munkák során 28 ezer négyzetméternyi útfelületen cserélik az elhasználódott aszfalt kopórétegét, és mintegy 2800 tonna új aszfaltot építenek be. Az érintett szakaszokat teljes útszélességben újítjuák fel, a leromlott kopóréteg lemarását követően nagyobb teherbírású, melegen hengerelt aszfaltot építenek be géplánccal. A felújítás részeként újrafestik a burkolati jeleket, és kicserélik a sérült, elhasználódott úttartozékokat is.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a munkák jelenleg is zajlanak, a kivitelezés tervezett befejezése november 12., amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi.

Addig félpályás lezárásokra és hosszabb menetidőre kell számítani.

A munkavégzéssel érintett szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás, 40 kilométer/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom lesz érvényben.

A már felmart, illetve burkolatijel-festésre váró szakaszokon 60 kilométer/órás korlátozás mellett haladhat a forgalom.

„Az előző kormány évi több százmilliárd forintot költött a Mészáros-féle autópálya-koncesszióra, ami gyakorlatilag teljesen elszívta a forrásokat a meglévő közúthálózat elől. Számunkra viszont nemcsak a mellékutak, hanem a forgalmas főutak rendbetétele is fontos, ezért dolgozunk most a 8-as főúton is. A munkálatok idején szeretném kérni az autósok türelmét és megértését. A beavatkozásokat az ő érdekükben végezzük, és kérem, vigyázzatok az úton dolgozó közutas szakemberekre is!” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.