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Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid: az ország egyik legfontosabb közúti tengelyén lesznek lezárások – ezért kell most megtenni

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Fontos felújítás kapcsán szólalt meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid szerint Magyarország egyik legfontosabb kelet–nyugati közúti tengelyén zajlanak majd a munkálatok.
VG
2026.10.19, 16:24
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„2800 tonna új aszfalt kerül a 8-as főútra – nagyfelületű burkolatjavítást végzünk Veszprém megye legforgalmasabb főútján. A 8-as számú főút Magyarország egyik legfontosabb kelet–nyugati közúti tengelye: Székesfehérvártól Veszprémen, Ajkán és Körmenden át az osztrák határnál lévő Szentgotthárdig vezet. A megye területén a 8-as főút a Várpalota–Veszprém–Ajka–Devecser tengelyt szolgálja ki, és Nyugat-Magyarország, illetve Ausztria felé irányítja a tranzit- és teherszállítási forgalmat” – írta hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: AFP

A tárcavezető kiemelte, hogy a Veszprém–Körmend szakaszon évente több mint 7 millió jármű és mintegy 10–12 millió tonna áru közlekedik, ez pedig az útállapotokon is meglátszik.

„Ezért a múlt héten elkezdtük a 8-as főút nagyfelületű burkolatjavítását Ajka-Bakonygyepes és Somlóvásárhely között. Több helyszínen, összesen mintegy 3,6 kilométeren dolgozik a Magyar Közút. A felújítás négy különálló útszakaszt érint Ajka-Bakonygyepesnél, Székpusztánál, Devecsernél, valamint Borszörcsök és Somlóvásárhely között” – írta Vitézy Dávid.

Hozzátette, hogy a munkák során 28 ezer négyzetméternyi útfelületen cserélik az elhasználódott aszfalt kopórétegét, és mintegy 2800 tonna új aszfaltot építenek be. Az érintett szakaszokat teljes útszélességben újítjuák fel, a leromlott kopóréteg lemarását követően nagyobb teherbírású, melegen hengerelt aszfaltot építenek be géplánccal. A felújítás részeként újrafestik a burkolati jeleket, és kicserélik a sérült, elhasználódott úttartozékokat is.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a munkák jelenleg is zajlanak, a kivitelezés tervezett befejezése november 12., amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi.

  • Addig félpályás lezárásokra és hosszabb menetidőre kell számítani.
  • A munkavégzéssel érintett szakaszokon jelzőőrös forgalomirányítás, 40 kilométer/órás sebességkorlátozás és előzési tilalom lesz érvényben.
  • A már felmart, illetve burkolatijel-festésre váró szakaszokon 60 kilométer/órás korlátozás mellett haladhat a forgalom.

„Az előző kormány évi több százmilliárd forintot költött a Mészáros-féle autópálya-koncesszióra, ami gyakorlatilag teljesen elszívta a forrásokat a meglévő közúthálózat elől. Számunkra viszont nemcsak a mellékutak, hanem a forgalmas főutak rendbetétele is fontos, ezért dolgozunk most a 8-as főúton is. A munkálatok idején szeretném kérni az autósok türelmét és megértését. A beavatkozásokat az ő érdekükben végezzük, és kérem, vigyázzatok az úton dolgozó közutas szakemberekre is!” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid: elkészült az ország egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása, az M5-ös autópálya és az M44-es autóút között jött létre a lóhere alakú csomópont

„Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza tavaly április óta használható, de az M5-ös autópályával és az 5-ös főúttal alkotott teljes csomópontrendszer még hiányzott. Az elmúlt időszakban ennek építése folytatódott, így most ez a beruházási elem is elkészült. Október 19-én megkezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, a teljes csomópontrendszer forgalomba helyezését pedig decemberre tervezzük” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető kiemelte, hogy nem egyszerű autópálya-csomópontról, hanem egy összetett, többszintű közlekedési létesítményről van szó, amely három fontos útvonal közötti kapcsolatot biztosítja, így a teljes teljes M44-M5-5-ös számú főúti csomópontrendszer bekerülési költsége bruttó 50 milliárd forint volt. Hozzátette, hogy a teljes csomópont megnyitásával az M44 végre több irányban is közvetlen, külön szintű kapcsolatot biztosít az M5-ös autópályával, javítva Békéscsaba, Kecskemét és az Alföld keleti térségének gyorsforgalmi elérhetőségét, és tehermentesítve Kecskemét városát az átmenő forgalomtól.

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közlekedés
felújítás
8-as főút
közút
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