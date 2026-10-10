Ez nagyon kínos: Vitézy Dávid elfelejtette lecserélni a Déli Körvasút előtt készült borítóképét a Facebookon, csak szombat este jutott eszébe
Sok millió ember számára okozhat bosszúságot a kormány legújabb döntése, ami Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek is okozhat még kellemetlen perceket. Ahogy beszámoltunk róla, pénteken jelentette be Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnök társaságában, hogy a kabinet leállítja a Déli Körvasút beruházását és szerződést bont a V-híddal, arra hivatkozva, hogy az Európai Számvevőszék jelentése súlyos szabálytalanságokat állapított meg, ezért az Európai Bizottság nem támogatja a projekt uniós finanszírozását.
Ez nagyon kínos: Vitézy Dávid elfelejtette lecserélni a Déli Körvasút előtt készült borítóképét a Facebookon, csak szombat este jutott eszébe
A kormány a döntését azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Annak ellenére, hogy Vitézy elismerte, hogy hazai költségvetési forrásból folytathatná a kormány a beruházást, a forrásvesztés kockázata miatt ezzel nem kíván élni. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy évekre torzó maradhat a 42 százalékos készültségi állapotban lévő beruházás.
Azonban nem csak ezért kínos miniszternek a beruházás leállítása, Vitézy ugyanis maga is részt vett a projekt előkészítésében. És hogy mennyire fontos számára, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Facebookon kirakott borítókép is a Déli Körvasút építése során készült. Ezt azonban szombat este 6 óra körül lecserélte.
Az eredeti kép július 25-én készült, amikor a Soroksári út feletti hidat beolták a helyére.
Ritka élmény, amikor a szemünk előtt épül meg, amin előtte évekig dolgoztunk, ma ezt történt velem
– írta a Facebookra Vitézy, aki elsőként léphetett az új Közvágóhíd állomás peronjára. Hozzátette: "7 éve már, hogy a legjobb vasútfejlesztő- és tervező kollégákkal közösen kitaláltuk a Déli Körvasút koncepcióját. Ennek a legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ami a hévekre, villamosokra, buszokra ad új kapcsolatot a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról. Most pedig már beruházó vezetőjeként, közlekedési és beruházási miniszterként szeretném megköszönni minden kollégámnak, a lebonyolító mérnök, a kivitelező és a MÁV szakembereinek a kitartó hétvégi munkát, a Soroksári úton közlekedőknek pedig a türelmet."
Majd azzal folytatta, hogy ez "óriási előrelépés ez a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. Számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán – de ezt nem feledve azt ettől függetlenül sose tévesszük szem elől, hogy itt legalább egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül most."
Vitézy is jóváhagyta a beruházást
Nagy Bálint korábbi államtitkár hívta fel arra a figyelmet péntek este, hogy Vitézy Dávid 2021-ben tagja volt a közbeszerzést kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felügyelőbizottságának. A volt államtitkár szerint a testület annak idején jóváhagyta a közbeszerzést, ezért ellentmondásosnak tartja, hogy a beruházás most a szabálytalanságok miatt kerülhet veszélybe.
Nagy Bálint azt állította, hogy ami a közbeszerzés elfogadásakor még nem számított gyanúsnak vagy jogsértőnek, az a kormányváltás után hirtelen problémává vált. Ebből arra következtetett, hogy a szabálytalanságokra való hivatkozás a magyar kivitelezők kiszorítását szolgálhatja. A politikus bejegyzésében azt is állította, hogy a kormány a beruházások átrendezésével külföldi gazdasági érdekeket segít. Vitézy Dávid aztán szombat délután reagált az őt ért kritikákra.
Látom a Fidesz és a V-Híd által finanszírozott Megafon-propagandisták támadási kísérleteit, de a projekt megrendelői oldalán a műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgoztam, a közbeszerzést nem én irányítottam, annak döntéshozatalában nem vettem részt
– írta Facebook bejegyzésében. A miniszter szerint a kormány csak így tudott felelős lépést hozni a magyar adófizetőkkel szemben. Mjad közölte, hogy büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek, és megkezdik a szerződés rendezett lezárását, valamint a beruházás új közbeszerzés keretében történő folytatásának előkészítését.
Elismerte, hogy ez a nehezebb út. "Egy folyamatban lévő vasúti építkezés leállítása komoly műszaki, jogi és üzemeltetési feladatokat jelent. Biztosítani kell az elvégzett munkák állagmegóvását, a munkaterület biztonságát, valamint a vasúti és közúti közlekedés zavartalanságát. Fel kell mérni, milyen állapotban vannak a már elkészült szerkezetek, és milyen feltételekkel tudja majd egy új kivitelező folytatni a munkát" – tette hozzá Vitézy.
Hangsúlyozta, most azon dolgoznak, hogy mindez a lehető legkisebb többletköltséggel és késedelemmel történjen. Ehhez szerinte a V-Híd együttműködésére is szükség van. A folytatás időpontjáról csak a műszaki és jogi helyzet felmérése után lehet felelősen nyilatkozni.
Nem akarok hamis ígéreteket tenni: az új közbeszerzés és a kivitelezés újraindítása időt igényel
– fogalmazott, majd hozzátette, most sok múlik azon, hogy a V-Híd a fentiekhez miként viszonyul, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. "Mivel a Déli Körvasutat egy hasznos, nélkülözhetetlen vasúti beruházásnak tartjuk, azon leszünk, hogy a lehető leghamarabb ez megtörténhessen, az azonban biztos, hogy a teljes felmérés, műszaki és jogi lezárás, az újbóli közbeszerzés nem néhány hét, és nem is néhány hónap lesz, hanem ennél több" – írta.