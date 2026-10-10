Sok millió ember számára okozhat bosszúságot a kormány legújabb döntése, ami Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek is okozhat még kellemetlen perceket. Ahogy beszámoltunk róla, pénteken jelentette be Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnök társaságában, hogy a kabinet leállítja a Déli Körvasút beruházását és szerződést bont a V-híddal, arra hivatkozva, hogy az Európai Számvevőszék jelentése súlyos szabálytalanságokat állapított meg, ezért az Európai Bizottság nem támogatja a projekt uniós finanszírozását.

Ez nagyon kínos: Vitézy Dávid elfelejtette lecserélni a Déli Körvasút előtt készült borítóképét a Facebookon, csak szombat este jutott eszébe Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Ez nagyon kínos: Vitézy Dávid elfelejtette lecserélni a Déli Körvasút előtt készült borítóképét a Facebookon, csak szombat este jutott eszébe

A kormány a döntését azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Annak ellenére, hogy Vitézy elismerte, hogy hazai költségvetési forrásból folytathatná a kormány a beruházást, a forrásvesztés kockázata miatt ezzel nem kíván élni. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy évekre torzó maradhat a 42 százalékos készültségi állapotban lévő beruházás.

Azonban nem csak ezért kínos miniszternek a beruházás leállítása, Vitézy ugyanis maga is részt vett a projekt előkészítésében. És hogy mennyire fontos számára, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Facebookon kirakott borítókép is a Déli Körvasút építése során készült. Ezt azonban szombat este 6 óra körül lecserélte.

Az eredeti kép július 25-én készült, amikor a Soroksári út feletti hidat beolták a helyére.

Ritka élmény, amikor a szemünk előtt épül meg, amin előtte évekig dolgoztunk, ma ezt történt velem

– írta a Facebookra Vitézy, aki elsőként léphetett az új Közvágóhíd állomás peronjára. Hozzátette: "7 éve már, hogy a legjobb vasútfejlesztő- és tervező kollégákkal közösen kitaláltuk a Déli Körvasút koncepcióját. Ennek a legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ami a hévekre, villamosokra, buszokra ad új kapcsolatot a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról. Most pedig már beruházó vezetőjeként, közlekedési és beruházási miniszterként szeretném megköszönni minden kollégámnak, a lebonyolító mérnök, a kivitelező és a MÁV szakembereinek a kitartó hétvégi munkát, a Soroksári úton közlekedőknek pedig a türelmet."