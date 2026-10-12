Déli Körvasút-botrány: a külföldi sajtó is Vitézy Dávidék döntésétől hangos, egyértelmű az ítélet – „Súlyos visszalépés”

Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

Nemzetközi hírnévre tett szert Vitézy Dávid / Fotó: AFP

Az Európai Számvevőszék a közbeszerzési eljárás során felmerült összejátszás gyanúját állapította meg, mivel a vizsgálat szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd a közbeszerzési eljárás során összejátszott a beruházás terveit és költségbecslését készítő Kontúr csoporttal.

Súlyos kritikát kapott Vitézy Dávid

Az International Railway Journal egy cikkében mutatott rá arra, hogy a közlekedési és beruházási miniszter döntése

komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút elnevezésű, budapesti elővárosi vasúti projektben.

A kivitelezést végző V-Hídnak le kell vonulni a munkaterületről miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és még két év kellene a befejezéséhez. Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték.

Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd. A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.

A szaklap arra is rámutat, hogy a vasútvonal kapacitása hosszabb időre korlátozott marad, mivel a Kelenföld és a Duna közötti szakaszon jelenleg kizárólag az újonnan megépített harmadik vágány használható, miután a két régi vágányt felszedték, a korábbi hidakat pedig elbontották.

Az Európai Uniónak azért van ráhatása a projektre, mert azt részben uniós forrásokból finanszírozzák.

Az IKOP Pluszból 210 milliárd forintot,

CEF-forrásokból pedig 157 milliárd forintot használ fel Magyarország.

A gyanú szerint a V-Híd jogsértést követhetett el a közbeszerzési pályázat során, amire az uniós álláspont szerint az utal, hogy a Kontúr csoport nevű, a Déli Körvasutat tervező céget az eredményhirdetést követően két héttel Mészáros Lőrinc felvásárolta. Az Európai Unió úgy véli ebből adódóan felmerül a gyanú, hogy a V-Híd előre megismerte a tervezési dokumentumokat, amelyek alapján benyújtották a később győztes ajánlatot.