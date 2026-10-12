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Déli Körvasút-botrány: a külföldi sajtó is Vitézy Dávidék döntésétől hangos, egyértelmű az ítélet – „Súlyos visszalépés”

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Nemzetközi hírnévre tett szert a magyar közlekedési és beruházási miniszter. Egy neves és nagy múltú brit vasúti szaklap szerint komoly visszalépést Vitézy Dávid döntése a legfontosabb budapesti elővárosi közlekedési projektben. A Déli Körvasút építése lényegében félbemarad, miután a kormány kizárta a kivitelező V-Hidat a szerződésből.
VG
2026.10.12, 18:46
Frissítve: 2026.10.12, 18:47
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Vitézy Dávid a pénteki kormányzati tájékoztatón közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

Nemzetközi hírnévre tett szert Vitézy Dávid
Nemzetközi hírnévre tett szert Vitézy Dávid / Fotó: AFP

Az Európai Számvevőszék a közbeszerzési eljárás során felmerült összejátszás gyanúját állapította meg, mivel a vizsgálat szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd a közbeszerzési eljárás során összejátszott a beruházás terveit és költségbecslését készítő Kontúr csoporttal.

Súlyos kritikát kapott Vitézy Dávid

Az International Railway Journal egy cikkében mutatott rá arra, hogy a közlekedési és beruházási miniszter döntése 

komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút elnevezésű, budapesti elővárosi vasúti projektben.

A kivitelezést végző V-Hídnak le kell vonulni a munkaterületről miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és még két év kellene a befejezéséhez. Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig  megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték.

Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd. A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.

A szaklap arra is rámutat, hogy a vasútvonal kapacitása hosszabb időre korlátozott marad, mivel a Kelenföld és a Duna közötti szakaszon jelenleg kizárólag az újonnan megépített harmadik vágány használható, miután a két régi vágányt felszedték, a korábbi hidakat pedig elbontották.

Az Európai Uniónak azért van ráhatása a projektre, mert azt részben uniós forrásokból finanszírozzák.

  • Az IKOP Pluszból 210 milliárd forintot,
  • CEF-forrásokból pedig 157 milliárd forintot használ fel Magyarország.

A gyanú szerint a V-Híd jogsértést követhetett el a közbeszerzési pályázat során, amire az uniós álláspont szerint az utal, hogy a Kontúr csoport nevű, a Déli Körvasutat tervező céget az eredményhirdetést követően két héttel Mészáros Lőrinc felvásárolta. Az Európai Unió úgy véli ebből adódóan felmerül a gyanú, hogy a V-Híd előre megismerte a tervezési dokumentumokat, amelyek alapján benyújtották a később győztes ajánlatot.

A beruházás legnagyobb kivitelezési csomagjára 2021-ben, nyílt közbeszerzési eljárás keretében a V-Híd nyerte el a megbízást, 338 milliárd forintos és 101,4 milliárd forint előleget kapott, amelyből a szerződés megszüntetését követően fennmaradó 47 milliárd forintot vissza kell fizetnie.

Egy osztrák vállalat lehet a nagy nyertes

Miután a kormány kihirdette a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amely tíz év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítja meg a magyar kötöttpályás közlekedést,

ismét megjelent a magyar piacon az osztrák Porr.

A terv legfontosabb finanszírozási pillére az IKOP Plusz, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás áll rendelkezésre, így a tárca több mint 2000 milliárd forintnyi vasútfejlesztést indíthat el ténylegesen.

Az 1869-ben alapított Porr Európa egyik jelentős építőipari vállalatcsoportja, amely közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozik. A társaság többek között a romániai Bukarest–Giurgiu vasútvonal korszerűsítésében is részt vett, 2025-ben pedig több mint 400 millió euró értékű szerződést kötött egy közel öt kilométer hosszú lengyelországi vasúti alagút megépítésére.

A bécsi tőzsdén jegyzett cégcsoport piaci értéke nagyjából 1,2 milliárd euró, 2025-ben pedig közel 6,3 milliárd eurós árbevételt ért el, míg 2026 június végén 9,8 milliárd eurós megrendelésállománnyal rendelkezett.

A Porr számára a magyar piac sem ismeretlen terep. A vállalat korábban az M6-os autópálya fejlesztésében is közreműködött, és alapítóként vett részt az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. létrehozásában, tulajdonrészét azonban később értékesítette.

Energiaválság

Energiaválság
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Vitézy Dávid
V-Híd
vasútfejlesztés
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