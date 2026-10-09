Vitézy Dávid a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felmondják a déli körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak.

Most közölte Vitézy Dávid: kizárták Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cégét az összes közbeszerzési pályázatból – „Eddig tartott a mindörökké” / Fotó: NurPhoto / AFP

Az építési és beruházási miniszter közlése szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet.

Vitézy elmondta, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.

A miniszter szerint a következő hetek egyik fontos kérdése lesz, hogy a V-Híd el tud-e számolni a nála lévő, elvben még fel nem használt 57 milliárd forintos előleggel. Hozzátette:

a társaságot néhány perccel a bejelentés előtt értesítették arról, hogy kizárták a folyamatban lévő vasútépítési beruházásokból.

Indoklása szerint más projekteknél is felmerült a tervezőcéggel való összejátszás gyanúja. Magyar Péter úgy kommentálta a bejelentését, hogy „eddig tartott a mindörökké”. Ezzel Mészáros Lőrinc beszédére utalt, amit néhány hete a vállalatcsoport dolgozóinak mondott el. Ebben Magyarország leggazdagabb embere úgy fogalmazott, hogy „mindörökké Mészáros-csoport”.

Vitézy az államot ért kárt legalább 50–100 milliárd forintra becsülte. A folytatás szempontjából meghatározónak nevezte, hogy mikor és milyen feltételekkel sikerül lebonyolítani az új közbeszerzést.

A miniszter a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárását is bírálta. Közölte, hogy a hatóság az elmúlt öt évben nem vizsgálta az általa kifogásolt összefonódást. Magyar Péter erre reagálva ismét a GVH vezetőjének mielőbbi távozását sürgette.

Vitézy Dávid azt mondta, hogy Mészáros Lőrinc a déli körvasút közbeszerzésének eredményhirdetése után két héttel vásárolta fel a Kontúr-csoport nevű tervezőcéget. Az építési és beruházási miniszter szerint a V-Híd előzetesen hozzáfért a tervező által az állam számára készített dokumentumokhoz, ezért a társaságot ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.