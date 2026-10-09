Most közölte Vitézy Dávid: kizárták Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb cégét az összes közbeszerzési pályázatból – „Eddig tartott a mindörökké”
Vitézy Dávid a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felmondják a déli körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak.
Az építési és beruházási miniszter közlése szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet.
Vitézy elmondta, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.
A miniszter szerint a következő hetek egyik fontos kérdése lesz, hogy a V-Híd el tud-e számolni a nála lévő, elvben még fel nem használt 57 milliárd forintos előleggel. Hozzátette:
a társaságot néhány perccel a bejelentés előtt értesítették arról, hogy kizárták a folyamatban lévő vasútépítési beruházásokból.
Indoklása szerint más projekteknél is felmerült a tervezőcéggel való összejátszás gyanúja. Magyar Péter úgy kommentálta a bejelentését, hogy „eddig tartott a mindörökké”. Ezzel Mészáros Lőrinc beszédére utalt, amit néhány hete a vállalatcsoport dolgozóinak mondott el. Ebben Magyarország leggazdagabb embere úgy fogalmazott, hogy „mindörökké Mészáros-csoport”.
Vitézy az államot ért kárt legalább 50–100 milliárd forintra becsülte. A folytatás szempontjából meghatározónak nevezte, hogy mikor és milyen feltételekkel sikerül lebonyolítani az új közbeszerzést.
A miniszter a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárását is bírálta. Közölte, hogy a hatóság az elmúlt öt évben nem vizsgálta az általa kifogásolt összefonódást. Magyar Péter erre reagálva ismét a GVH vezetőjének mielőbbi távozását sürgette.
Vitézy Dávid azt mondta, hogy Mészáros Lőrinc a déli körvasút közbeszerzésének eredményhirdetése után két héttel vásárolta fel a Kontúr-csoport nevű tervezőcéget. Az építési és beruházási miniszter szerint a V-Híd előzetesen hozzáfért a tervező által az állam számára készített dokumentumokhoz, ezért a társaságot ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A miniszter beszámolója alapján az Európai Számvevőszék is vizsgálta az ügyet, az első jelentés 2026 januárjában érkezett meg, feljelentés azonban akkor nem történt.
Vitézy azt mondta, az ügyintézés az Állami Számvevőszéken keresztül zajlott, és a közbeszerzés utólagos megtámadására az ÁSZ-nak volt jogosultsága, a minisztériumnak nem.
Magyar Péter a sajtótájékoztatón lemondásra szólította fel Windisch Lászlót, az ÁSZ elnökét.
Vitézy szerint a korábbi kormány azzal érvelt, hogy a közbeszerzés és a tervezőcég felvásárlása nem egy időben történt. A miniszter által ismertetett uniós álláspont szerint azonban a két esemény között mindössze 14 nap telt el, és nem életszerű, hogy a felvásárlás előkészítése ne kezdődött volna meg már korábban.
Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása áll le
A déli körvasút kivitelezése jelenleg is zajlik, a beruházás műszaki készültsége 42 százalékos. Az eddigi ütemezés szerint még két évre lenne szükség a befejezéshez, az új vágányok 30 százaléka pedig október végére használhatóvá válhatna.
A kivitelezőváltás miatt azonban a befejezés várhatóan későbbre tolódik.
A beruházást részben uniós forrásokból finanszírozzák:
- az IKOP Plusz programból 210 milliárd,
- az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) pedig 157 milliárd forintot fordítanak a projektre.
Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a V-Híd közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban jogsértő összejátszás gyanúja merült fel. A miniszter közlése alapján az Európai Unió két hete értesítette a kormányt arról, hogy emiatt megvonja a támogatást.
Újságírói kérdésre Vitézy elmondta, hogy az új közbeszerzés kiírásának időzítése a V-Híd együttműködésétől is függ. Arról, hogy ki folytathatja a kivitelezést, nyílt közbeszerzési eljárás dönt majd, amelyben hazai és nemzetközi cégek egyaránt potenciális partnerek lehetnek.
A déli körvasút fejlesztése (a budai szakasz fő kivitelezési munkáival) hivatalosan 2024 januárjában indult el, a teljes II. ütem tervezett befejezése pedig a hivatalos támogatási adatok alapján 2029 végére várható, noha a nagyobb vágányzári és menetrendi korlátozásokkal járó főbb fázisok ütemterve 2027 végéig tart.
A beruházás az Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingázóknak gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutást, kevesebb várakozást jelent. A mostani két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.
Korábban a tervek alapján azt hangsúlyozták, hogy
nem pusztán vasúti projektről, hanem komplex városfejlesztési beruházásról van szó.
A vonal háromról négy vágányra bővítése, valamint az új közvágóhídi és nádorkerti megállók megépítése jelentősen növeli az elővárosi közlekedés kapacitását. A zajcsökkentő megoldások és a korszerű infrastruktúra a környéken élők mindennapjait is javíthatják.