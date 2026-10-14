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Vitézy Dávid bejelentette 2027 legnagyobb állami beruházását: örülhet a Duna Aszfalt, 100 milliárd forintot fizetnek ki neki a költségvetésből – "Akár szeretjük, akár nem szeretjük"

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A kormány folytatja a Mohácsi híd beruházását, amelynek költségvetési terheinek jelentős része még hátravan. Jövőre több mint 100 milliárd forintot fizethetnek ki a projektre. Vitézy Dávid szerint a beruházás felülvizsgálata során visszavonták a korábban megemelt, 76 milliárd forintos többletműszaki tartalmat, és a 98 százalékra emelt előleget is visszakövetelték a kivitelezőtől.
VG
2026.10.14, 06:08
Frissítve: 2026.10.14, 06:24
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A Mohácsi híd esetében is az a helyzet, hogy a beruházást, mivel a legnagyobb jelenleg állami beruházásban zajló közúti fejlesztésről van szó, a minisztérium azonnal átvilágította. Itt is jól ismert az, hogy több visszásságot találtunk. Az egyik ilyen az az, hogy a választások előtt néhány héttel az előleget 98 százalékra emelte a tárca, ezt az előleget a Duna Aszfalttól visszaköveteltük, és ezt a Duna Aszfalt vissza is fizette. Emellett ugye azt láttuk, hogy a beruházás kapcsán van a társadalomban egy jogos kritika, hogy tényleg itt ekkora beruházásra volt a szükség, 451 milliárd forintos beruházás, amit zajlott, amikor ezt a projektet átvettük. Itt ennek megtörtént egy műszaki átvilágítása és a beruházás teljes körű felfüggesztése. Ez alapján arra jutottunk, mert azért az a cél, hogy racionális döntéseket hozzunk műszaki, jogi, pénzügyi értelemben, hogy a híd vonatkozásában itt már a műszaki tartalom érdemi felülvizsgálatára nincs tér – fogalmazott Vitézy Dávid a Magyar Közlekedési Konferencián.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid/Fotó: AFP

Vitézy Dávid szerint a hidat már visszaskálázni kisebbre racionális költséggel nem lehet

Ki lehetne nyitni, hogy mi szükség van itt pontosan erre a kétszer-kétsávos hídra. Tehát valószínűleg azért műszaki tartalmában egy messze túlméretezett és sok százmilliárd forinttal túlméretezett, miközben a közútjaink ilyen állapotban vannak. Tehát most én nem irigylem ezt senkitől. Csak miközben a normál közúthálózatra nem költünk, aközben egy messze túlméretezett hidat sikerül itt építeni, ahol minden forgalmi előrebecslés azt mondja, hogy 2050-ig itt akkora forgalom, ami kétszer kétsávot indokolna, nem tud megjelenni. Ezzel együtt ez a döntés elment, ezt a hidat már visszaskálázni kisebbre, racionális költséggel nem lehet. Tehát ezt a beruházásról a kormány úgy döntött, hogy ez folytatódik, ennek 2028 végéig be kell fejeződnie, a forrást ehhez a következő költségvetésekbe biztosítjuk. Ez azt is jelenti valójában, hogy a Mohácsi hídnak a legnagyobb költségvetési terhe még előttünk van – emelte ki Vitézy Dávid.

Vitézy úgy fogalmazott:

Miközben mindenki úgy kezeli, hogy akkor ez megvan, és akkor mi épül következőnek, azt tudom mondani, hogy a 2027-es a pénzügyminiszter által most összeállítás alatt lévő költségvetésnek a legnagyobb beruházási eleme, állami beruházásként, az a mohácsi híd lesz több mint 100 milliárd forintos kifizetéssel 2027-ben. 

Tehát, hogy ezt azért fontos látni, hogy persze az előző kormány kezdte, de a költségvetési determináció nagy része az ebben a ciklusban fog jelentkezni. Akár szeretjük, akár nem szeretjük. Nyilván itt is az van, hogy persze a műtárgy egy szép műtárgy lesz, rengeteg mérnök értékes munkája van benne. De azért az, hogy funkcionálással ennek ekkora műtárgyra itt szükség volt-e, ennek a megkérdőjelzése az most már egy tudományos és a jövőre nézve tanulságok levonására alkalmas kérdés, ettől még azt gondolom, hogy egy releváns kérdés – hangsúlyozta.

Csökkentett beruházási költséggel folytatják a híd építését

Vitézy továbbá arról is beszélt a konferencián, hogy ahol a vita folytatódott, az a csatlakozó szakasz az alföldi oldalon, ahol a felülvizsgálat eredményeként a műszaki tartalmat visszamódosították. 

Ugye amikor az eredeti kivitelezési szerződés megszületett, kétszer egysávos kialakítása volt itt. A választások előtt két héttel emelte a korábbi miniszter kétszer kétsávra ezt a beruházást, ezt visszavontuk, és azt a 76 milliárd forintot, ami ezzel a szerződésre ráemelésre került, ezt vissza is vesszük a kivitelezőtől október végéig. Tehát itt azt tudom mondani, hogy sikeres felülvizsgálat után a beruházás folytatódik, és összességében mind az előleg, mind a műszaki tartalmi ráemelés kapcsán, amit visszalehetett ebből értelmesen az adófizetők számára, és ezáltal az országos közúthálózat számára vissza tudtunk vonni, azt megtettünk. A híd megépítését pedig ezzel a csökkentett beruházási költséggel folytatjuk a következő két évben – közölte Vitézy Dávid.

Dühös üzenetet kapott Vitézy Dávid

Több tízmilliárd forintos megtakarítást hoz a beruházás áttervezése, ám Orbán Balázs szerint a döntés túlmutat a költségeken. Szerinte Magyarországnak most kellene kiépítenie azt az észak-déli folyosót, amely a jövő nemzetközi áruforgalmát az országba terelheti, a mohácsi Duna-híd pedig erre tökéletes lenne.

Orbán Balázs úgy látja, hogy a mohácsi híd soha nem pusztán Mohácsról szólt, hanem egy átfogó gazdasági stratégia része volt.

Ennek lényege, hogy Magyarország Európa déli kapujává váljon, és az egyre növekvő balkáni, illetve keleti áru- és logisztikai forgalom az országon keresztül haladjon Európa belseje felé. 

Ehhez szerinte nem elegendő az M5-ös: valódi alternatív észak-déli közlekedési folyosóra lenne szükség, amelybe az M6-os is bekapcsolódik.

A tét nem kicsi. Egy versenyképes útvonal Magyarországon tarthatná azt a forgalmat, amely egyébként Horvátország felé kerülhetne, miközben új gazdasági lehetőségeket teremthetne Dél-Magyarország számára. Logisztikai központok, ipari beruházások és új munkahelyek települhetnének az infrastruktúrára építve.

Orbán Balázs szerint éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi forgalom indokolja-e a négysávos kialakítást. A stratégiai kérdés az, hogy Magyarország akar-e olyan gazdasági folyosót létrehozni, amely a jövőben képes idehozni a nemzetközi forgalmat.

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Mohácsi Duna-híd
beruházás
Vitézy Dávid
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