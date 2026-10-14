Vitézy Dávid bejelentette 2027 legnagyobb állami beruházását: örülhet a Duna Aszfalt, 100 milliárd forintot fizetnek ki neki a költségvetésből – "Akár szeretjük, akár nem szeretjük"

A Mohácsi híd esetében is az a helyzet, hogy a beruházást, mivel a legnagyobb jelenleg állami beruházásban zajló közúti fejlesztésről van szó, a minisztérium azonnal átvilágította. Itt is jól ismert az, hogy több visszásságot találtunk. Az egyik ilyen az az, hogy a választások előtt néhány héttel az előleget 98 százalékra emelte a tárca, ezt az előleget a Duna Aszfalttól visszaköveteltük, és ezt a Duna Aszfalt vissza is fizette. Emellett ugye azt láttuk, hogy a beruházás kapcsán van a társadalomban egy jogos kritika, hogy tényleg itt ekkora beruházásra volt a szükség, 451 milliárd forintos beruházás, amit zajlott, amikor ezt a projektet átvettük. Itt ennek megtörtént egy műszaki átvilágítása és a beruházás teljes körű felfüggesztése. Ez alapján arra jutottunk, mert azért az a cél, hogy racionális döntéseket hozzunk műszaki, jogi, pénzügyi értelemben, hogy a híd vonatkozásában itt már a műszaki tartalom érdemi felülvizsgálatára nincs tér – fogalmazott Vitézy Dávid a Magyar Közlekedési Konferencián.

Vitézy Dávid/Fotó: AFP

Vitézy Dávid szerint a hidat már visszaskálázni kisebbre racionális költséggel nem lehet

Ki lehetne nyitni, hogy mi szükség van itt pontosan erre a kétszer-kétsávos hídra. Tehát valószínűleg azért műszaki tartalmában egy messze túlméretezett és sok százmilliárd forinttal túlméretezett, miközben a közútjaink ilyen állapotban vannak. Tehát most én nem irigylem ezt senkitől. Csak miközben a normál közúthálózatra nem költünk, aközben egy messze túlméretezett hidat sikerül itt építeni, ahol minden forgalmi előrebecslés azt mondja, hogy 2050-ig itt akkora forgalom, ami kétszer kétsávot indokolna, nem tud megjelenni. Ezzel együtt ez a döntés elment, ezt a hidat már visszaskálázni kisebbre, racionális költséggel nem lehet. Tehát ezt a beruházásról a kormány úgy döntött, hogy ez folytatódik, ennek 2028 végéig be kell fejeződnie, a forrást ehhez a következő költségvetésekbe biztosítjuk. Ez azt is jelenti valójában, hogy a Mohácsi hídnak a legnagyobb költségvetési terhe még előttünk van – emelte ki Vitézy Dávid.