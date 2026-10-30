Nagy hírt közölt Vitézy Dávid: megállapodás született Magyarország legnagyobb vonat megrendeléséről, mostantól a MÁV veszi át a gyártást - "Örömmel jelentem be, hogy sikerült"
Megállapodás született az egyiptomi vasúti kocsik félbemaradt szállításának folytatásáról a Magyarországra látogató egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalásokon. Vitézy Dávid szerint a Dunakeszi Járműjavítóban készülhet el a fennmaradó 44 kocsi, miközben a már átadott járművek garanciális problémáit és a pénzügyi kérdéseket is rendezik.
Megállapodott Magyarország és Egyiptom a korábban leállt vasúti kocsiszállítás folytatásáról: a fennmaradó 44 járművet a MÁV tulajdonában lévő Dunakeszi Járműjavító gyártja le és szállítja le az egyiptomi félnek. A megállapodás része a már átadott 31 kocsi garanciális javítása, valamint az üzlethez kapcsolódó pénzügyi kérdések és hitelszerződések rendezése is.
A fejleményt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, miután Magyar Péter miniszterelnök vezetésével tárgyalásokat folytattak Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel és minisztereivel az Országgyűlésben. Vitézy szerint a megállapodás mindkét fél számára elfogadható feltételeket teremt, és a magyar adófizetők érdekeit is figyelembe veszi.
A tárcavezető közleménye szerint az ügy rendezése azért vált sürgetővé, mert az Egyiptomnak szánt vasúti kocsik szállítása korábban leállt, miközben a Dunakeszi Járműjavítót az elmúlt hónapokban a MÁV állította talpra. A mostani megállapodással a fennmaradó megrendelés teljesítése ismét a magyarországi üzemben folytatódhat.
Vitézy Dávid: hamarosan újraindul a gyártás
A konstrukció két fontos feladatot ró a járműjavítóra. Egyrészt el kell készítenie és Egyiptomba kell szállítania a még hiányzó 44 vasúti kocsit, másrészt el kell végeznie a korábban átadott 31 jármű garanciális javításait. A pénzügyi feltételeket és a kapcsolódó hitelszerződéseket szintén úgy rendezik, hogy az mindkét ország számára elfogadható legyen.
A miniszter az ügyet az előző kormánytól örökölt, jelentős pénzügyi és diplomáciai kockázatokkal járó megállapodásként jellemezte, állítása szerint pedig alig több mint fél év alatt sikerült eljutni a rendezésig. A miniszter az elmúlt időszakban több helyszínen is egyeztetett Kamel al-Wazir egyiptomi közlekedési miniszterrel: Kairóban és Berlinben, majd a budapesti tárgyalások előtti napon ismét a magyar fővárosban.
A gyártás előkészítése haladéktalanul megkezdődik, a közlemény azonban konkrét szállítási határidőt nem tartalmaz. A megállapodás részleteiről és a hitelszerződések módosításának pontos pénzügyi feltételeiről sem közölt további adatokat a miniszter.
A tárgyalásokon a vasúti együttműködésen túl más gazdasági területek is szóba kerültek. Magyarország és Egyiptom képviselői a közlekedés, az energetika, a vízügy, valamint a szennyvízkezelés területén is megvitatták a jövőbeni együttműködés lehetőségeit
Brutálisan veszteséges egyiptomi üzlet, így kommentálta Vitézy Dávid a Dunakeszi Járműjavító ügyét: a felszámolás nem a minisztérium feladata
Csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született a Dunakeszi Járműjavító korábbi gazdálkodásával összefüggésben, miután az állami felszámoló szerint kérdések merültek fel a fizetésképtelenséget megelőző osztalékkifizetések miatt. Vitézy Dávid szerint közben sikerült újraindítani és felpörgetni az üzem működését, a MÁV-kocsik fővizsgálatai ismét zajlanak.