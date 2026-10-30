Nagy hírt közölt Vitézy Dávid: megállapodás született Magyarország legnagyobb vonat megrendeléséről, mostantól a MÁV veszi át a gyártást - "Örömmel jelentem be, hogy sikerült"

Megállapodás született az egyiptomi vasúti kocsik félbemaradt szállításának folytatásáról a Magyarországra látogató egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalásokon. Vitézy Dávid szerint a Dunakeszi Járműjavítóban készülhet el a fennmaradó 44 kocsi, miközben a már átadott járművek garanciális problémáit és a pénzügyi kérdéseket is rendezik.

Vitézy Dávid szerint újabb feladatot kap a MÁV tulajdonában álló Dunakeszi Járműjavító / Fotó: AFP

Megállapodott Magyarország és Egyiptom a korábban leállt vasúti kocsiszállítás folytatásáról: a fennmaradó 44 járművet a MÁV tulajdonában lévő Dunakeszi Járműjavító gyártja le és szállítja le az egyiptomi félnek. A megállapodás része a már átadott 31 kocsi garanciális javítása, valamint az üzlethez kapcsolódó pénzügyi kérdések és hitelszerződések rendezése is.

A fejleményt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be, miután Magyar Péter miniszterelnök vezetésével tárgyalásokat folytattak Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel és minisztereivel az Országgyűlésben. Vitézy szerint a megállapodás mindkét fél számára elfogadható feltételeket teremt, és a magyar adófizetők érdekeit is figyelembe veszi.

A tárcavezető közleménye szerint az ügy rendezése azért vált sürgetővé, mert az Egyiptomnak szánt vasúti kocsik szállítása korábban leállt, miközben a Dunakeszi Járműjavítót az elmúlt hónapokban a MÁV állította talpra. A mostani megállapodással a fennmaradó megrendelés teljesítése ismét a magyarországi üzemben folytatódhat.

Vitézy Dávid: hamarosan újraindul a gyártás

A konstrukció két fontos feladatot ró a járműjavítóra. Egyrészt el kell készítenie és Egyiptomba kell szállítania a még hiányzó 44 vasúti kocsit, másrészt el kell végeznie a korábban átadott 31 jármű garanciális javításait. A pénzügyi feltételeket és a kapcsolódó hitelszerződéseket szintén úgy rendezik, hogy az mindkét ország számára elfogadható legyen.

A miniszter az ügyet az előző kormánytól örökölt, jelentős pénzügyi és diplomáciai kockázatokkal járó megállapodásként jellemezte, állítása szerint pedig alig több mint fél év alatt sikerült eljutni a rendezésig. A miniszter az elmúlt időszakban több helyszínen is egyeztetett Kamel al-Wazir egyiptomi közlekedési miniszterrel: Kairóban és Berlinben, majd a budapesti tárgyalások előtti napon ismét a magyar fővárosban.