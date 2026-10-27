Emeletes buszokkal erősít a MÁV-Csoport – Vitézy Dávid elárulta, hol kapnak kulcsszerepet az új járművek

Összesen 105 új emeletes, távolsági busz beszerzésére indítja el a közbeszerzési eljárást a MÁV-Csoport a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából – jelentette be kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid bejelentette, hogy emeletes buszok is érkezhetnek / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A tárcavezető szerint az új buszok kettős célt szolgálnak majd:

55 közülük a legforgalmasabb országos távolsági buszjáratokon teljesít majd szolgálatot Zalaegerszeg, Salgótarján, Pécs, Hódmezővásárhely vagy épp Szekszárd felé, hogy a legfontosabb viszonylatokon lecserélhessük az 1 millió kilométernél többet futott, szolgáltatási színvonalukban már elmaradó jelenlegi járműveket.

A fennmaradó 50 busz pedig a Baross Gábor Terv keretében meginduló fővonali vasúti beruházások idején szükséges pótlások lebonyolítását segíti majd.

Vitézy Dávid szerint a vasútfejlesztésben is nagy szerepük lesz az új buszoknak

„Már most el kell kezdenünk ugyanis a felkészülést a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv végrehajtására: a hazahozott uniós forrásoknak köszönhetően a következő években hatalmas vasúti beruházások kezdődnek országszerte, a pályafelújítások idején pedig gondoskodnunk kell a kieső InterCity-vonatok megfelelő színvonalú buszos pótlásáról is. A jelenlegi járműállomány erre alkalmatlan, ma gyakran tervezett pótlás idején is elővárosi buszokkal pótolják az InterCityket, idén nyáron Pécs felé is láttuk ezt. Ezen változtatnunk kell” – írta Vitézy Dávid.

Kiemelte, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium létrejötte óta a MÁV már összesen 515 darab új busz beszerzésére indított közbeszerzési eljárást a minisztérium megrendelésére. Ez már olyan nagyságrendű járműbeszerzés, amely egyszerre teheti lehetővé a távolsági és a helyközi járatok szolgáltatási színvonalának érdemi javítását, valamint a következő évek nagy vasúti beruházásaihoz szükséges pótlókapacitás biztosítását.