Deviza
EUR/HUF366,97 -0,07% USD/HUF329,27 +0,2% GBP/HUF438,4 -0,04% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF83,32 -0,09% RON/HUF68,62 -0,1% CZK/HUF15,07 -0,05% EUR/HUF366,97 -0,07% USD/HUF329,27 +0,2% GBP/HUF438,4 -0,04% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF83,32 -0,09% RON/HUF68,62 -0,1% CZK/HUF15,07 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 769,99 +0,61% MTELEKOM2 694 +1,19% MOL4 992 +1,2% OTP41 290 +1,02% RICHTER13 330 -0,83% OPUS210 +0,95% ANY6 110 -0,16% AUTOWALLIS120,5 -1,24% WABERERS4 120 -0,73% BUMIX8 745,44 -0,08% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 143,81 +0,39% BUX144 769,99 +0,61% MTELEKOM2 694 +1,19% MOL4 992 +1,2% OTP41 290 +1,02% RICHTER13 330 -0,83% OPUS210 +0,95% ANY6 110 -0,16% AUTOWALLIS120,5 -1,24% WABERERS4 120 -0,73% BUMIX8 745,44 -0,08% CETOP4 845,83 -0,41% CETOP NTR3 143,81 +0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Emeletes buszokkal erősít a MÁV-Csoport – Vitézy Dávid elárulta, hol kapnak kulcsszerepet az új járművek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A MÁV-Csoport 105 új emeletes busz beszerzését indította el. Vitézy Dávid szerint a vasútfejlesztésben is nagy szerepük lesz az új buszoknak.
T. M.
2026.10.27, 10:29
Szóljon hozzá!

Összesen 105 új emeletes, távolsági busz beszerzésére indítja el a közbeszerzési eljárást a MÁV-Csoport a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából – jelentette be kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

double decker bus emeletes busz, kétszintes busz Vitézy Dávid, MÁV, Volán közlekedés
Vitézy Dávid bejelentette, hogy emeletes buszok is érkezhetnek / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A tárcavezető szerint az új buszok kettős célt szolgálnak majd:

  • 55 közülük a legforgalmasabb országos távolsági buszjáratokon teljesít majd szolgálatot Zalaegerszeg, Salgótarján, Pécs, Hódmezővásárhely vagy épp Szekszárd felé, hogy a legfontosabb viszonylatokon lecserélhessük az 1 millió kilométernél többet futott, szolgáltatási színvonalukban már elmaradó jelenlegi járműveket.
  • A fennmaradó 50 busz pedig a Baross Gábor Terv keretében meginduló fővonali vasúti beruházások idején szükséges pótlások lebonyolítását segíti majd.

Vitézy Dávid szerint a vasútfejlesztésben is nagy szerepük lesz az új buszoknak

„Már most el kell kezdenünk ugyanis a felkészülést a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv végrehajtására: a hazahozott uniós forrásoknak köszönhetően a következő években hatalmas vasúti beruházások kezdődnek országszerte, a pályafelújítások idején pedig gondoskodnunk kell a kieső InterCity-vonatok megfelelő színvonalú buszos pótlásáról is. A jelenlegi járműállomány erre alkalmatlan, ma gyakran tervezett pótlás idején is elővárosi buszokkal pótolják az InterCityket, idén nyáron Pécs felé is láttuk ezt. Ezen változtatnunk kell” – írta Vitézy Dávid.

Kiemelte, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium létrejötte óta a MÁV már összesen 515 darab új busz beszerzésére indított közbeszerzési eljárást a minisztérium megrendelésére. Ez már olyan nagyságrendű járműbeszerzés, amely egyszerre teheti lehetővé a távolsági és a helyközi járatok szolgáltatási színvonalának érdemi javítását, valamint a következő évek nagy vasúti beruházásaihoz szükséges pótlókapacitás biztosítását.

Szóljon hozzá!
közlekedés
emeletes busz
busz
MÁV
Volán
Vitézy Dávid

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu