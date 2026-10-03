Vitézy Dávid lett az új tényleges főpolgármester: csendben óriási hatalom került a kezébe, már Budapestet is maga alá gyűrte – Magyar Péternek is figyelnie kell rá
Vitézy Dávid lassacskán, de kitartóan birodalmat épít. Egyre több, kiemelt jelentőségű és nagy forrásigényű feladatot von magához, és építi a szakértő, technokrata politikus profilját. Az alaphangpot tulajdonképpen ő maga adta meg április 24-én, amikor a miniszteri felkérés elfogadásakor azt írta, hogy továbbra is olyan szakember akar maradni, „akinek a politika nem cél, hanem eszköz.”A kormányváltást pedig úgy keretezte, hogy a „hatalmi játszmák, korrupció és a mindent felülíró propaganda” helyett szakmai, alkotó munka következhet. De nehéz nem észrevenni, hogy egyre nagyobb ambícióval koncentrálja maga körül a hatalmat. Orbán Anita ugyan a miniszterelnök helyettese, de teljesítménye minden téren messze elmarad Vitézyétől.
- Vitézy Dávid néhány hónap alatt a kormány egyik legnagyobb hatáskörű miniszterévé vált
- A technokrata imázs mögött erős hatalomkoncentráció zajlik, Vitézy integrált rendszerben gondolkodik
- Október 1-jén Budapest lett a legújabb terepe
- Óriási gazdasági súly összpontosul a tárcánál: ezermilliárdos közlekedési és állami beruházások
- Vitézy nem klasszikus Tisza-politikusként építi magát
- Ez idővel Magyar Péter számára is politikai kérdéssé válhat
A legjobb technokrata politikusnak is van Achilles-sarka
Vitézy technokrata imázsának egyik kényelmetlen epizódja a ma már ritkán emlegetett RIGO elektronikus jegyrendszer története. A projektet az általa vezetett BKK készítette elő, 2013-ban Vitézy írta alá az 54,5 millió eurós EBRD-hitelről szóló megállapodást. 2014. október 8-án írták alá a német Scheidt & Bachmann-nal a rendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött szerződést. A cégnek kellett megterveznie, kiépítenie és üzemeltetnie az új rendszert, mintegy
- 800 beléptetőkaput,
- 10 ezer járműfedélzeti érvényesítőt,
- valamint az elektronikus jegyek és bérletek informatikai hátterét ígérték.
A teljes rendszernek 2017-re kellett volna felváltania a papírjegyeket. A nyertes ajánlat a kiépítéssel és ötéves üzemeltetéssel együtt 91 millió euró volt; a főváros ekkor 5,3 milliárd forintos saját hozzájárulásról számolt be.
Távozott, mielőtt megvalósult volna a projekt
Vitézy azonban a kialakult konfliktusok miatt 2014 végén távozott a BKK éléről, így a megvalósítás csúszásai és a projekt későbbi összeomlása már az utódai idején történt. A BKK 2018-ban felmondta a szerződést, a rendszer pedig soha nem állt üzembe. A RIGO tehát nem Vitézy kudarca, de tény, hogy ő készítette elő a projektet, amelyből végül nem lett működő budapesti jegyrendszer. A jogvita csak 2024-ben zárult le, a Nemzetközi Választottbíróság kimondta, hogy a BKK jogszerűen bontotta fel a szerződést, a Scheidt & Bachmann pedig 5,95 millió eurót fizetett a BKK-nak. A közlekedési központ szerint ez az összeg messze nem fedezte a korábban kifizetett vállalkozási díjat.
Tarlós István főpolgármester nem volt kíméletes
Tarlós akkoriban azt nyilatkozta, hogy a BKK „túlduzzasztott, túlterjeszkedő, önjáró céggé vált”, amely már nem egyszerűen a főváros döntéseit hajtotta végre, hanem önálló hatalmi központként működött. Úgy fogalmazott, a BKK „szerepet tévesztett,” Vitézyvel a személyisége miatt „majdnem lehetetlen együtt dolgozni.”A főpolgármester olyan szervezetet akart, amely a tulajdonosa, azaz a főváros elképzeléseit hajtja végre. Szerinte a leváltás széles körű egyeztetés eredménye volt, a körötte zajló felhajtást szappanoperának nevezte, Vitézyt pedig hisztériával vádolta.
A Világgazdaságnak név nélkül nyilatkozó, Vitézy Dáviddal korábban együtt dolgozó informátor azt mesélte, hogy Vitézy magas szintű menedzseri képességekkel rendelkezik, a folyamatokat, a nagyképet is képes átlátni, de van egyfajta „bántalmazó főnök attitűdje,"addig nyúzza a beosztottjait, amíg eléri, amit akar. Ezt a stílust kevesen bírják, sokan menekültek el mellőle, mert azt tapasztalták, egyáltalán nem veszi őket figyelembe. Az is elmondta az informátor, hogy Vitézy hiperfókusszal képes az elképzeléseit kibontani, és elindítani a megvalósulás útján, viszont kompromisszumképessége csekély, erős meggyőződése van a saját igazáról. Nem áll messze tőle, hogy a céljai érdekében minden eszközt felhasználjon. Utalt arra is, hogy talán éppen ez okozza azt, hogy 2-3 évente kikopik egy egy szerepből, ráadásul sok terve van, de ezek többsége, mivel a realitásokon túlmutatóan ambiciózus, terv marad csupán. Rengeteg ilyen fejlesztési tervtorzó szegélyezi Vitézy karrierjének az útját. Aminek legalább a tervező cégek örülnek – magyarázta informátorunk.
Gigatárca az övé, és csak nő és növekedik
Vitézy Dávid tárcája jóval több egyszerű közlekedési minisztériumnál. A Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tartozik
- az állami beruházások irányítása,
- a teljes közlekedési terület – közút, vasút, közösségi, légi és vízi közlekedés –,
- az építésgazdaság,
- az építésügyi szabályozás és építéshatóság,
- a lakáspolitika,
- a rozsdaövezetek,
- a településfejlesztés és -rendezés,
- a településkép védelme,
- a területrendezés,
- az útdíjrendszer.
Emellett Vitézy felel egyes nagy kereskedelmi beruházások fenntarthatósági szabályaiért, a világörökségi területekkel kapcsolatos egyes állami feladatokért, az uniós források hazahozatalának és felhasználásának koordinációjáért, valamint – meghatározott kivételekkel – a koncessziókért is. A miniszter súlyát tovább növeli az uniós pénzek körül kapott szerepe. A kormányban ő kapta feladatul a befagyasztott források hazahozatalának koordinációját, minisztériumában külön munkacsoportot is létrehozott erre. Az érkező források jelentős részét az általa vezetett tárca fogja elkölteni. Júliusban már ő jelentette be a parlamentben a Bizottsággal kötött, 16,4 milliárd eurónyi forrást érintő megállapodást, saját tárcájának számlájára pedig később 693 milliárd forintnyi uniós fejlesztési pénz érkezett elmondása szerint.
Létrejött tehát egy gigaszervezet, rengeteg összetett hatáskör, viszont a folyamatok ütőerén egyvalaki tartja a kezét, maga a miniszter.
Vitézy Dávid hatalma azonban nem pusztán abból következik, hogy egyre több szakpolitikai terület tartozik hozzá. A döntései mögött ezermilliárdos állami fejlesztések és egész gazdasági ágazatok állnak, mint a következő másfél évtizedre meghirdetett Baross Gábor vasútfejlesztési program, amely önmagában mintegy 3500 milliárd forintos beruházási csomag.
Friss akvizíció a főváros feladatainak megnyirbálásával
Vitézy Dávid legfrissebb terjeszkedési területe éppen a miniszteri pozícióért elhagyott Budapest. Az október 1-jén újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülésén a kormány és Budapest között létrejött kényszerű megállapodás első pillantásra úgy tűnik, megmenti a fővárost a csődtől. De az sokkal lényegesebb, hogy teljesen átalakítja az állam és Budapest közötti hatalommegosztást.
Ahogy a Világgazdaság is megírta, kiszivárgott, hogy Vitézy Dávid vezette az előkészítő tárgyalásokat, és rövid idő alatt teljes kapitulációra kényszerítette Karácsony Gergelyt, aki átengedte a BKK felét, és egyelőre nem teljesen világos, hogy még mit. Karácsony Gergely meghajolt a kormányzati akarat előtt, és állva hagyta az őt nyilvánosan is számonkérő, döbbent kerületi polgármestereket. A közlekedési társaság államosításával a főváros azt az alapvető jogát veszíti el, hogy maga szervezze és irányítsa a szolgáltatást. Vitézy hangsúlyozta, hogy ezt nem államosításnak, hanem közös finanszírozásnak és közös felelősségvállalásnak tekinti.
Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője úgy kommentálta az alkut:
gyakorlatilag Vitézy Dávid lett a főpolgármester.
Hozzátette: a megegyezés csomagolása az, hogy biztosítani kell a város fejlődését, hiszen nem haladnak az ügyek, túl sok a vita. „Ehhez képest az történt, hogy a kormány mindent vitt, bár még nem teljesen világos, pontosan mit, mennyit és hogyan, kérdés például a budapesti fürdőket üzemeltető cég további sorsa is" – jelezte. A fideszes politikus arra a problémára is felhívta a figyelmet, hogy miként egyezhettek meg a felek pontos cégértékelés nélkül, hiszen ezeket a főváros és az állam könyvelésébe is fel kell vezetni. A kormány által ígért 120 milliárdból 90 milliárd azonnal visszafolyik az államkasszába a szolidaritási adó jogcímén, amit nem törölt el Magyar Péter kormánya, holott a kampányban ez ígérte. Az alku szerint a főváros eláll a folyamatban lévő perektől és lemond a kamatokról is, viszont a kormány magához vonja a településrendezési szerződéseket is a főváros viszont megkapja a parkolási bevételeket a kerületektől – foglalta össze a politikus.
Személyes okok, nagy ambíciók
Arra a kérdésre, hogy ez a kormány vagy a miniszter személyes ambíciója volt-e, Szepesfalvy Anna azt mondta, ez a terv valószínűleg Vitézy Dávid fejéből pattant ki. Szerinte személyes ok áll mögötte, Vitézy ugyanis nem tudta elviselni, hogy a választók a főpolgármester választáson nem szavaztak neki bizalmat. Most megszerezte másként, miniszteri pozíciója mellé. Azt is hozzátette a frakcióvezető, hogy ha a Fidesz-KDNP próbálkozott volna egy ilyen mértékű hatalomkoncentrációval, annak súlyos nemzetközi következményei lettek volna. Azt is látni kell, hogy a létrejött fejlesztési tanácsban Karácsony Gergelynek egy szavazata van ugyan, de a testületben rajta kívül csak tiszások ülnek, a legnagyobb ellenzéki erő, a Fidesz, amely mintegy negyed millió embert képvisel a fővárosban, teljesen kimaradt, így a főpolgármester autonómiája minimalizálódott.
Vitézy Dávid különös helyzetbe került ezzel az akcióval, a korábbi BKK vezérigazgató tizenkét évvel azután, hogy Tarlós István leváltotta, most miniszterként tér vissza a BKK életébe.
Ráadásul jóval nagyobb mozgástérrel, hiszen a tárcájánál van a vasút, a közút és az állami beruházások jelentős része, miközben az új konstrukció révén az állam tulajdonosként is megjelenik a budapesti közlekedésszervezőben. A Vitézy által régóta szorgalmazott Budapest-agglomeráció egységes közlekedési rendszerének megteremtéséhez így most már nemcsak szakpolitikai elképzelése, hanem intézményi eszköze is lehet. Láthatóan eltökélt a céljainak elérésében, és az a típusú személyiség, akit ha kidobják az ajtón, visszajön az ablakon.
Nagy Attila Tibor politikai elemzőt arról kérdezte a Világgazdaság, hogyan látja a miniszter törekvéseit, ahogy éppen most maga alá gyűrte a fővárost is. A politikai elemző úgy fogalmazott, hogy „Vitézy Dávid a kormány nevében tárgyalt, tehát nem ő egyedül – ahogy Ön a kérdésében fogalmaz – „gyűrte maga alá a fővárost" és ezt a megfogalmazását túlzónak is érzem. A főváros ugyan súlyos engedményeket kellett, hogy tegyen, de kapott is cserébe valamit: szó van a közlekedési normatíva majdani elutalásáról, megkaphatja a főváros a kerületi parkolási bevételeket és lehet, hogy jövőre csökkentik a szolidaritási hozzájárulást". A Facebookon posztolt értékelése szerint előrelépésnek tartja a megegyezést, de „világos, hogy a kétharmados parlamenti többséggel és nagy választói támogatottsággal rendelkező kormány diktálta a feltételek többségét, ám arra törekedett, hogy ne alázza porig a fővárost".
Vitézy Dávid nem pártpolitikus, neki a Tisza másodlagos
Vitézy Dávid politikusi karakterének van még egy sajátossága, ugyanis elsősorban nem pártpolitikusként építi fel magát. Természetesen a Tisza programjának végrehajtásáról beszél mindig, a saját szerepét azonban kezdettől tudatosan szakmai keretbe helyezte. Ennek jól mérhető eredménye, hogy kifejezetten népszerű, a szeptemberi Europion-felmérésben a válaszadók 52 százaléka látta volna szívesen fontos közéleti szerepben Vitézyt, míg Magyar Pétert 49 százalék.
Nagy Attila Péter arra a kérdésre, hogy kialakulhat-e feszültség az ambiciózus miniszter és a kormányfő között, azt válaszolta „Magyar Péter nemrég megjegyezte az egyik gyűlésén, hogy Vitézy Dávid még nála is népszerűbb kormánytag. Ez jelenleg még nem okoz érdemi feszültséget a két politikus között, a tegnapi (október 1. - a szerk.) megállapodás bejelentésekor a miniszterelnök előreengedte Vitézy Dávidot, és ő jelentette be Karácsonnyal a megállapodást, Magyar Péter ezúttal beérte a Facebook-poszttal. Jelenleg az van, hogy a miniszterelnök látja, hogy a kormányának Vitézy a legcselekvőképesebb és a legnagyobb felkészültségű minisztere. Nem kizárt, hogy a miniszterelnök idővel aggódni fog Vitézy Dávid előretörése miatt, feltéve, ha a miniszter népszerűsége magas marad - ám ha Magyar Péter népszerűsége később is magas marad, akkor a kettőjük együttműködése később is jó maradhat. De a jövőbe nem látok".
Vitézy Dávid miniszterként tehát különleges helyzetben van. A Tisza-kormány egyik legnagyobb hatáskörrel és bizalommal bíró tagja úgy, hogy politikai hitelessége és a brandje nem kizárólag a Tiszából származik. Ez 2026 őszén még erőforrás Magyar Péter számára. Hosszabb távon azonban az lesz érdekes, hogy miként alakul ez a viszony, ha Vitézy hatásköre, láthatósága és önálló politikai súlya tovább nő. Persze ehhez az is kell, hogy jól menedzselje a területeit és azt a rengeteg beruházást, amiért felel.