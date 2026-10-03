Vitézy Dávid lett az új tényleges főpolgármester: csendben óriási hatalom került a kezébe, már Budapestet is maga alá gyűrte – Magyar Péternek is figyelnie kell rá

Távozott, mielőtt megvalósult volna a projekt

Vitézy azonban a kialakult konfliktusok miatt 2014 végén távozott a BKK éléről, így a megvalósítás csúszásai és a projekt későbbi összeomlása már az utódai idején történt. A BKK 2018-ban felmondta a szerződést, a rendszer pedig soha nem állt üzembe. A RIGO tehát nem Vitézy kudarca, de tény, hogy ő készítette elő a projektet, amelyből végül nem lett működő budapesti jegyrendszer. A jogvita csak 2024-ben zárult le, a Nemzetközi Választottbíróság kimondta, hogy a BKK jogszerűen bontotta fel a szerződést, a Scheidt & Bachmann pedig 5,95 millió eurót fizetett a BKK-nak. A közlekedési központ szerint ez az összeg messze nem fedezte a korábban kifizetett vállalkozási díjat.

Tarlós István főpolgármester nem volt kíméletes

Tarlós akkoriban azt nyilatkozta, hogy a BKK „túlduzzasztott, túlterjeszkedő, önjáró céggé vált”, amely már nem egyszerűen a főváros döntéseit hajtotta végre, hanem önálló hatalmi központként működött. Úgy fogalmazott, a BKK „szerepet tévesztett,” Vitézyvel a személyisége miatt „majdnem lehetetlen együtt dolgozni.”A főpolgármester olyan szervezetet akart, amely a tulajdonosa, azaz a főváros elképzeléseit hajtja végre. Szerinte a leváltás széles körű egyeztetés eredménye volt, a körötte zajló felhajtást szappanoperának nevezte, Vitézyt pedig hisztériával vádolta.

A Világgazdaságnak név nélkül nyilatkozó, Vitézy Dáviddal korábban együtt dolgozó informátor azt mesélte, hogy Vitézy magas szintű menedzseri képességekkel rendelkezik, a folyamatokat, a nagyképet is képes átlátni, de van egyfajta „bántalmazó főnök attitűdje,"addig nyúzza a beosztottjait, amíg eléri, amit akar. Ezt a stílust kevesen bírják, sokan menekültek el mellőle, mert azt tapasztalták, egyáltalán nem veszi őket figyelembe. Az is elmondta az informátor, hogy Vitézy hiperfókusszal képes az elképzeléseit kibontani, és elindítani a megvalósulás útján, viszont kompromisszumképessége csekély, erős meggyőződése van a saját igazáról. Nem áll messze tőle, hogy a céljai érdekében minden eszközt felhasználjon. Utalt arra is, hogy talán éppen ez okozza azt, hogy 2-3 évente kikopik egy egy szerepből, ráadásul sok terve van, de ezek többsége, mivel a realitásokon túlmutatóan ambiciózus, terv marad csupán. Rengeteg ilyen fejlesztési tervtorzó szegélyezi Vitézy karrierjének az útját. Aminek legalább a tervező cégek örülnek – magyarázta informátorunk.