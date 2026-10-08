Nagyon úgy tűnik, hogy Vitézy Dávid állami forrásból folytatná az M1-es autópálya bővítését: ehhez azonban meg kell egyeznie még az MKIF-fel
Hamarosan jönnek a jogi következményekkel járó bejelentések a NER fővállalkozóinak. A Magyar Közút Zrt. közben elkezdi bővíteni az építőipari kapacitásait. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter fontos részleteket árult el a formálódó 2027-es költségvetésről is a 24.hu Della című műsorában.
Vitézy szerint bejelentések várhatók a következő hetekben
Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót érintő bejelentések várhatók a következő hetekben, olyan jogi visszaélések feltárása, amelyek a későbbiekben az építőipari közbeszerzési eljárásokban való részvételtől foszthatják meg ezen vállalatokat. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a Dellában.
Van a korábbi kormányzathoz kötődő szereplők között olyan, akinél látunk olyan, súlyos szabálytalanságra utaló gyanút a korábbi közbeszerzéseknél, ami kapcsán a következő hetekben lépni fogunk
– mondta a műsorban.
Arról is beszámolt, hogy zajlanak az egyeztetések a Magyar Közúttal az állami építőipari kapacitások bővítéséről, hogy egyes feladatokat, kisebb útfelújításokat saját körben tudjanak ellátni. A miniszter szerint a nagy külföldiek mellett a kisebb méretű magyar vállalatok is lehetőséget kapnak, például a referenciáknál nem a legszigorúbb elvárásokat kötnék ki, így növelve a mozgásterüket a közbeszerzéseknél.
A tárca költségvetési mozgástere több száz milliárd forinttal javulhat 2027-ben, leginkább az uniós pénzek beérkezésének köszönhetően.
Vitézy szerint ebből a forrásból a vasúti infrastruktúra fejlesztésére jut, míg a közúthálózatnál három nagy projektet említett, amelyek nagyjából lefedik a minisztérium jövő évi keretét:
- a mohácsi hidat be kell fejezni, mert nem maradhat torzóállapotban,
- az M49-es utat tovább építik a határ felé,
- valamint az M1-es felújítását is folytatják.
Mekkora lesz a hiány?
Idén a költségvetés hiánya közelebb lesz a 7,5 százalékhoz, mint a 7-hez, a jövő éviről pedig azt mondta, azon dolgoznak, hogy az 5 százalékhoz legyen közelebb, ne a 6-hoz. Ezzel kapcsolatban elmondta: a miniszterelnök arra törekszik, hogy a Tisza programjának minél több eleme megjelenjen a költségvetésben úgy, hogy közben folytatódjon a büdzsé stabilizálása.
A 2027-es költségvetés tervezetét még több körben fogja tárgyalni a kormány, a csomag október végén kerül a Költségvetési Tanács elé, Vitézy szerint ekkoriban a főbb számokat a nyilvánosság is megismerheti. A parlament decemberben dönt majd a javaslatról.
Az autósok szenvedhetik meg a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni hadjáratát
Ahogyan arról a Világgazdaság még szeptember végén beszámolt, a kormány év végéig felmondaná az elődje által Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető cégekkel megkötött koncessziós szerződést. Amellett, hogy ezzel a lépéssel bizonytalanná válhat a hazai autópálya-hálózat fenntartása, és a Magyar Közút fenntartásában ismét silány minőségű lehet, a kormány „tisztítótűz-műveletének” van egy ennél is súlyosabb következménye.
A jelenlegi ütemterv szerint az M1-es autópálya bővítése várhatóan 2029 végére készülne el, így ha a kormány valóban felmondja a szerződést, és saját forrásból folytatná a beruházást, az egész fejlesztés évekkel elhúzódhat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Kontrollnak adott interjújában maga sem tudott egyértelmű választ adni arra, hogy módosulna-e a fejlesztés befejezési határideje.
Maga az MKIF hitelből valósítja meg a beruházást, mintegy 2 milliárd euró értékben. Nehezen képzelhető el, hogy az egész fejlesztést magára vállalja az állam, amikor egyébként a Tisza-kormány a saját ígéreteit igyekszik megvalósítani.
Ahogy az is kérdésessé válik, hogy ki fogja megépíteni az M200-as autópályát, illetve az M7-es bővítését. Ezeket már jövőre kellene elkezdenie a koncesszornak, tehát a mostani bejelentéssel mindkettő fejlesztés sorsa bizonytalan.