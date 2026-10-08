Nagyon úgy tűnik, hogy Vitézy Dávid állami forrásból folytatná az M1-es autópálya bővítését: ehhez azonban meg kell egyeznie még az MKIF-fel

Hamarosan jönnek a jogi következményekkel járó bejelentések a NER fővállalkozóinak. A Magyar Közút Zrt. közben elkezdi bővíteni az építőipari kapacitásait. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter fontos részleteket árult el a formálódó 2027-es költségvetésről is a 24.hu Della című műsorában.

Vitézy Dávid/Fotó: AFP

Vitézy szerint bejelentések várhatók a következő hetekben

Mészáros Lőrincet és Szíjj Lászlót érintő bejelentések várhatók a következő hetekben, olyan jogi visszaélések feltárása, amelyek a későbbiekben az építőipari közbeszerzési eljárásokban való részvételtől foszthatják meg ezen vállalatokat. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a Dellában.

Van a korábbi kormányzathoz kötődő szereplők között olyan, akinél látunk olyan, súlyos szabálytalanságra utaló gyanút a korábbi közbeszerzéseknél, ami kapcsán a következő hetekben lépni fogunk

– mondta a műsorban.

Arról is beszámolt, hogy zajlanak az egyeztetések a Magyar Közúttal az állami építőipari kapacitások bővítéséről, hogy egyes feladatokat, kisebb útfelújításokat saját körben tudjanak ellátni. A miniszter szerint a nagy külföldiek mellett a kisebb méretű magyar vállalatok is lehetőséget kapnak, például a referenciáknál nem a legszigorúbb elvárásokat kötnék ki, így növelve a mozgásterüket a közbeszerzéseknél.

A tárca költségvetési mozgástere több száz milliárd forinttal javulhat 2027-ben, leginkább az uniós pénzek beérkezésének köszönhetően.

Vitézy szerint ebből a forrásból a vasúti infrastruktúra fejlesztésére jut, míg a közúthálózatnál három nagy projektet említett, amelyek nagyjából lefedik a minisztérium jövő évi keretét:

a mohácsi hidat be kell fejezni, mert nem maradhat torzóállapotban,

az M49-es utat tovább építik a határ felé,

valamint az M1-es felújítását is folytatják.

Mekkora lesz a hiány?

Idén a költségvetés hiánya közelebb lesz a 7,5 százalékhoz, mint a 7-hez, a jövő éviről pedig azt mondta, azon dolgoznak, hogy az 5 százalékhoz legyen közelebb, ne a 6-hoz. Ezzel kapcsolatban elmondta: a miniszterelnök arra törekszik, hogy a Tisza programjának minél több eleme megjelenjen a költségvetésben úgy, hogy közben folytatódjon a büdzsé stabilizálása.