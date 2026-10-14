Egyre megalapozottabbnak tűnik a félelem, hogy a Tisza-kormány ígéreteivel ellentétben a következő hónapokban félbehagyott beruházások torzói lephetik el Magyarországot. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hónapok óta valóságos hajtóvadászatot folytat Mészáros Lőrinc üzleti érdekeltségei ellen, csakhogy az üzletember cégei számos folyamatban lévő beruházás kivitelezésében vesznek részt.

Győzött a józan ész: úgy tűnik, mégsem lesz torzó az M1-es autópályából, Vitézy Dávid részben megkegyelmezett Mészáros Lőrincnek – „Nem gondoljuk, hogy a beruházás leállítására szükség lenne” / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Győzött a józan ész: úgy tűnik, mégsem lesz torzó az M1-es autópályából, Vitézy Dávid részben megkegyelmezett Mészáros Lőrincnek – „Nem gondoljuk, hogy a beruházás leállítására szükség lenne”

Múlt hét pénteken derült ki, hogy a kormány leállítja a Déli Körvasút beruházást. Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Tisza-kormány szabálytalanságokra hivatkozva szerződést bont a Déli Körvasutat kivitelező V-híddal, így a vasútépítő vállalatnak le kell vonulnia az építési területről.

A döntést azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet pár héttel később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Ezért az Európai Bizottság szeptemberben közölte a kormánnyal, hogy eláll a támogatási szerződéstől és visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

Vitézy maga is elismerte, hogy a beruházás hazai forrásból is folytatható lenne, vagyis a leállítása korántsem elkerülhetetlen. A kormány aaz uniós források elvesztésének kockázatára hivatkozva mégis a teljes leállítás mellett döntött, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a jelenleg 42 százalékos készültségnél tartó beruházás akár évekre befejezetlenül maradhat.

Az M1-es autópálya bővítése ügyében azonban úgy tűnik, végül felülkerekedett a józan ész. Bár a kormány a tervek szerint 2026. március 31-ig felbontja az MKIF-fel kötött szerződést, Vitézy szerint ez nem akadályozza meg a kivitelezőket abban, hogy folytassák a már megkezdett munkálatokat.

A miniszter kedden Egerben, a Magyar Közlekedési Konferencián tartott előadást a közútfejlesztések jövőbeli irányairól. Itt hosszan beszélt az MKIF-ről és folyamatban lévő beruházásokról.