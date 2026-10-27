Nincs szalagátvágás az M49-esen: Vitézy Dávid elmondta, mikor lesz teljes a beruházás – egy ideig biztosan ingyen lehet használni a gyorsforgalmi utat; "torzókat nem hagyunk"

Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az M49-es gyorsforgalmi út átadásán azt mondta, hogy egyelőre csak egy útszakaszt adnak át, ezért nincs ünnepélyes szalagátvágás.

Vitézy Dávid elmondta, mikor lesz teljes a beruházás – egy ideig biztosan ingyen lehet használni az gyorsforgalmi utat / Fotó: AFP

Vitézy Dávid hozzátette: a beruházás akkor válik teljessé, ha az út eléri a magyar határt, és létrejön a Szatmárnémetit az európai gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló összeköttetés.

„A legutóbbi információink szerint 2025-ben aláírták a kivitelezési szerződést, és 2027 tavaszán a Szatmárnémetiig tartó szakaszon is elkezdődik az építkezés” – fogalmazott a beruházás romániai folytatásáról.

Hozzátette: ha minden jól megy, 2029 nyarára nagyjából egyszerre készülhetnek el a szakaszok,

így Szatmárnémetiből a magyar határon át, Budapesten keresztül lehet majd eljutni Európa más pontjaira.

A magyarországi szakasz 128 milliárd forintba kerül, amelyet a magyar költségvetés finanszírozott. A beruházást még a korábbi kormányzati ciklusokban indították el.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a beruházás gyakorlatilag határidőre elkészül: kedden 14 órától mindkét irányban megnyitják az M49-es gyorsforgalmi utat Ököritófülpöstől Mátészalka érintésével az M3-as autópályáig. Ennek köszönhetően 70 százalékkal csökkenhet a tranzitforgalom Mátészalka és a többi érintett település központjában.

Elmondta, hogy az új útszakasz 2026-ban még díjmentesen használható, jövőre azonban már fizetni kell érte.

Vitézy Dávid: napirenden az M5-ös és az M6-os összekötése

Vitézy arról is beszélt, hogy további beruházásokra van szükség a gyorsforgalmi úthálózaton. Példaként említette, hogy napirendre kell venni az M5-ös és az M6-os autópálya közötti gyorsforgalmi összeköttetés megteremtését a dunaújvárosi hídon keresztül.

Kiemelte: több olyan terv is van a fiókban, amely társadalmilag hasznos beruházást jelentene, de a korlátozott költségvetési lehetőségek mellett át kell gondolni a megvalósítását.

Magyar Péter korábban közölte: 2027-től 100 milliárd forintos közútfejlesztési és kátyúmentesítési programot indít a kormány. A miniszterelnök szerint ez az összeg ötszöröse annak, amennyit az elmúlt években útfelújításokra fordítottak.

A közúti felújításokra és fejlesztésekre összesen több mint 400 milliárd forint jut 2027-ben. A kormány emellett folytatja a korábbi ciklusból örökölt, felülvizsgált beruházásokat is: tovább épül a mohácsi Duna-híd, folytatódik az M1-es autópálya bővítése és az M49-es gyorsforgalmi út kivitelezése.