Nincs szalagátvágás az M49-esen: Vitézy Dávid elmondta, mikor lesz teljes a beruházás – egy ideig biztosan ingyen lehet használni a gyorsforgalmi utat; "torzókat nem hagyunk"
Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az M49-es gyorsforgalmi út átadásán azt mondta, hogy egyelőre csak egy útszakaszt adnak át, ezért nincs ünnepélyes szalagátvágás.
Vitézy Dávid hozzátette: a beruházás akkor válik teljessé, ha az út eléri a magyar határt, és létrejön a Szatmárnémetit az európai gyorsforgalmi úthálózatba bekapcsoló összeköttetés.
„A legutóbbi információink szerint 2025-ben aláírták a kivitelezési szerződést, és 2027 tavaszán a Szatmárnémetiig tartó szakaszon is elkezdődik az építkezés” – fogalmazott a beruházás romániai folytatásáról.
Hozzátette: ha minden jól megy, 2029 nyarára nagyjából egyszerre készülhetnek el a szakaszok,
így Szatmárnémetiből a magyar határon át, Budapesten keresztül lehet majd eljutni Európa más pontjaira.
A magyarországi szakasz 128 milliárd forintba kerül, amelyet a magyar költségvetés finanszírozott. A beruházást még a korábbi kormányzati ciklusokban indították el.
Vitézy Dávid elmondta, hogy a beruházás gyakorlatilag határidőre elkészül: kedden 14 órától mindkét irányban megnyitják az M49-es gyorsforgalmi utat Ököritófülpöstől Mátészalka érintésével az M3-as autópályáig. Ennek köszönhetően 70 százalékkal csökkenhet a tranzitforgalom Mátészalka és a többi érintett település központjában.
Elmondta, hogy az új útszakasz 2026-ban még díjmentesen használható, jövőre azonban már fizetni kell érte.
Vitézy Dávid: napirenden az M5-ös és az M6-os összekötése
Vitézy arról is beszélt, hogy további beruházásokra van szükség a gyorsforgalmi úthálózaton. Példaként említette, hogy napirendre kell venni az M5-ös és az M6-os autópálya közötti gyorsforgalmi összeköttetés megteremtését a dunaújvárosi hídon keresztül.
Kiemelte: több olyan terv is van a fiókban, amely társadalmilag hasznos beruházást jelentene, de a korlátozott költségvetési lehetőségek mellett át kell gondolni a megvalósítását.
Magyar Péter korábban közölte: 2027-től 100 milliárd forintos közútfejlesztési és kátyúmentesítési programot indít a kormány. A miniszterelnök szerint ez az összeg ötszöröse annak, amennyit az elmúlt években útfelújításokra fordítottak.
A közúti felújításokra és fejlesztésekre összesen több mint 400 milliárd forint jut 2027-ben. A kormány emellett folytatja a korábbi ciklusból örökölt, felülvizsgált beruházásokat is: tovább épül a mohácsi Duna-híd, folytatódik az M1-es autópálya bővítése és az M49-es gyorsforgalmi út kivitelezése.
Az M49-es most átadott, 28,2 kilométeres szakasza kétszer két sávon biztosít összeköttetést az M3-as autópálya és Ököritófülpös között. A Duna Aszfalt korábbi közlése szerint négy különszintű és öt körforgalmi csomópontot alakítottak ki, valamint 22 műtárgyat építettek. A beruházás részeként pihenőhelyek és a 3,3 kilométeres győrteleki elkerülő út is elkészült.
A fejlesztés Győrtelek, Hodász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ököritófülpös, Őr és Porcsalma térségét érinti. A kivitelező tájékoztatása szerint az Ököritófülpös és a magyar–román országhatár közötti második szakaszon már folyamatban van az építkezés.