Van valami borzasztóan zavarba ejtő Vitézy Dávid magyarázatában: saját érvelése alapján az M5-ös és az M6-os autópályák külföldi koncesszorait már rég ki kellett volna dobnia – ő mégis inkább az MKIF-et és Mészáros Lőrincet támadja
Hónapok óta gőzerővel dolgozik a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc kiszorításán. Előbb az Opus Titászt zárták ki egy több száz milliárd forintos programból, majd furcsa körülmények között a Gallicoop szarvasi beruházásának támogatását állították le. Mindez azonban csupán bemelegítés lehetett ahhoz képest, ami ezután következik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy összefonódásra hivatkozva az EU szabálytalanságot állapított meg a Déli Körvasút beruházásnál, ezért a kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti a projektet és a továbbiakban kizárja a vasúti fejlesztésekből Mészáros Lőrinchoz köthető V-hídat.
Van valami borzasztóan zavarba ejtő Vitézy Dávid magyarázatában: saját érvelése alapján az M5-ös és az M6-os autópályák külföldi koncesszorait már rég ki kellett volna dobnia – ő mégis inkább az MKIF-et és Mészáros Lőrincet támadja
A legnagyobb falat mégis a 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződés felmondása lehet. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án, Vitézy társaságában jelentette be, hogy az állam az év végéig felbontja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) 2022-ben kötött megállapodást. A döntést azzal indokolták, hogy az Orbán-kormány által aláírt szerződés súlyosan túlárazott, és a következő évtizedekben jelentős terhet róna a költségvetésre, végső soron pedig az adófizetőkre.
A két politikus sajtótájékoztatóján egy meghökkentő összeg is elhangzott, amely azóta rendszeresen visszaköszön a kormányzati Facebook-bejegyzésekben. A kabinet 23 196 milliárd forintra taksálta a 35 éves koncesszió teljes értékét. Bár a kalkuláció pontos módszertana nem ismert, információink szerint ebbe a több ezer milliárdnyi fejlesztési hiteleket és a tulajdonosok által biztosított önerőt is beleszámíthatták. Vagyis korántsem arról van szó, hogy ezt a teljes összeget a költségvetésnek kellene állnia, ahogy kormánypárti politikusok rendre állítják.
Vitézy Dávid ráadásul azóta is változatosabbnál változatosabb érvekkel igyekszik alátámasztani a megállapodás felbontásának szükségességét. Ezek egyike a németországi költségekkel való összehasonlítás: a miniszter szerint ott harmadannyiból üzemeltetik az autópályákat, mint amennyiért ezt az MKIF vállalta.
Szeptember 27-én a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett videóban a kormányszóvivők is ezzel indokolták a szerződés felmondását. Állításuk szerint ugyanis míg Magyarországon az állam évente kilométerenként 536 millió forintot fordít az autópályákra, addig Németországban ugyanez mindössze 171 millió forintba kerül. „Vagyis Magyarországon háromszor annyit költünk egy km autópálya működtetésére, karbantartására, fejlesztésére, mint Németországban” – sommázta Köböl Anita kormányszóvivő.
Csakhogy van egy lényeges bökkenő: a külföldi koncesszorok által üzemeltetett autópályák ténylegesen ennyibe kerülnek évente a magyar államnak, a kormány célkeresztjébe mégis kizárólag az MKIF került.
Az ellentmondást a költségvetési adatok is jól szemléltetik. Az idei büdzsében 180 milliárd forintot irányoztak elő a PPP-konstrukcióban megvalósult M5-ös és M6-os autópályákra, amelyek az M60-assal és a kapcsolódó szakaszokkal együtt összesen 359 kilométert tesznek ki. A négy koncesszió fajlagos éves költsége így kilométerenként 501 millió forintra rúg. Ha tehát Vitézy Dávid az MKIF esetében az 536 millió forintos összeget túlzónak tartja, joggal merül fel a kérdés: a külföldi üzemeltetőknél miért nem vizsgálják ugyanezt, és miért nem vetődik fel még elvi szinten sem a velük kötött szerződések felbontása?
És az sem világos, hogyan jutott a kormány az MKIF esetében hangoztatott, kilométerenkénti évi 536 millió forintos összeghez. A legutóbbi költségvetési módosítást követően ugyanis 386 milliárd forintot irányoztak elő a hazai koncessziós társaság kifizetéseire. Ez az általa üzemeltetett 1237 kilométeres úthálózatra vetítve évente mindössze 312 millió forintot takar kilométerenként. A büdzsében szereplő előirányzatok alapján tehát az MKIF fajlagos költsége még mindig alacsonyabb, mint amennyiből kell gazdálkodniuk a külföldi tulajdonú koncessziós társaságoknak.
Itt érdemes megjegyezni, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök Vitézyt a németek emberének nevezte, ami persze túlzó állítás, az viszont biztos, hogy a kormányváltás óta eltelt időszakban az építőipari beruházásokat egy-két kivételtől eltekintve osztrák cégek, mint a Swietelsky és a Strabag nyerte meg Magyarországon. És ez a jövőben sem lesz másképp, ha tényleg kiszorítja Mészárost és Szíjjt a közbeszerzésekből a Tisza-kormány. Nagy építőipar kapacitással a V-híd, az R-kord, illetve a Duna Aszfalton kívül nem nagyon rendelkezik egy magyar vállalat sem.
Többször csúsztatott Vitézy Dávid
Fontos jelezni, hogy a közlekedési miniszter többször csúsztatott az MKIF-fel kapcsolatban. Hónapokon kereszült állította, hogy a koncessziós társaság több mint 1000 milliárdot kapott 2022 óta, ezt kezdettől fogva tagadta Németh Tamás, MKIF vezérigazgató, aki 680 milliárdról beszélt. Később, az ominózus szeptember 18-i sajtótájékoztatón már Vitézy is ez utóbbi összeget emlegette, amely egy nettó érték, tehát az áfával együtt jöhet ki csak az 1000 milliárd fölötti összeg.
Az M6-os autópálya északi szakaszának üzemeltetési jogai kapcsán is rengeteg a kérdőjel, a miniszter szerint 100 milliárrdal olcsóbban vállalta az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. az üzemeltetést, mint az MKIF, utóbbi 149 milliárdból, előbbi pedig 44 milliárdból. Mindezt azonos műszaki tartalom mellett. Hogy mi az igazság, az csak az ejárás részleteiből derülhetne ki, ezért fordultunk közérdekű adatigényléssel a minisztérium felé, amelyet azonban megtagadtak arra hivatkozva, hogy az eljárás nem zárult le. Azóta már a miniszter aláírta a szerződést, így elvileg nincs akadálya, hogy megismerhessük a dokumentumokat.
Kérdésesé vált az összes nagy beruházás, az M1-es, M7-es és M200-as sorsa
A magyar állam még 2022. május 17-én kötötte meg a koncessziós szerződést, ezt követően az MKIF ténylegesen 2022. szeptember 1-jén vette át 1237 km már meglévő gyorsforgalmi út kezelését, üzemeltetését, fenntartását és fejlesztési feladatait. Az utak ugyanakkor továbbra is állami tulajdonban maradtak, vagyis az MKIF nem „megkapta” az autópályákat. A konstrukció lényeges eleme, hogy az autópálya-matricák és a tehergépjárművek útdíjából származó bevétel nem közvetlenül az MKIF-hez folyik be. Az útdíjakat az állam szedi be, a koncessziós társaság pedig a szerződés alapján úgynevezett rendelkezésre állási díjat kap.
Az MKIF kezelésébe került többek között az M1, az M3 és az M7 jelentős része, továbbá az M4, az M15, az M25, az M30, az M35, az M44, az M70, az M85 és az M86. Nem tartozik ugyanakkor hozzá a teljes magyar gyorsforgalmi hálózat: az M0 több szakasza állami kezelésben maradt, az M5 és az M6 egyes részei pedig más, korábban megkötött koncessziós szerződések hatálya alá tartoznak.
Az MKIF feladata jóval több a meglévő autópályák üzemeltetésénél. Az eredeti vállalások szerint több mint 500 kilométernyi gyorsforgalmi utat kellett műszakilag szintre hozni, több száz kilométernyi meglévő autópályát kell kibővíteni, és közel 300 kilométer teljesen új gyorsforgalmi utat kell megépíteni.
A jelenlegi fejlesztési program
- mintegy 299 kilométernyi autópálya-bővítéssel és
- körülbelül 279 kilométer új gyorsforgalmi út megépítésével számol.
Ezek együtt már nem egyszerű útfenntartási munkák, hanem több ezer milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési programot jelentenek. Az MKIF saját közlései szerint a 2025 és 2034 közötti beruházások értéke nagyságrendileg 4000 milliárd forint lehet.
Mivel jelenleg is tart az M1-es autópálya bővítése, és jövőre pedig következne az M7-es bővítése és az M200-as építése, így mostanra teljesen bizonytalanná vált ezeknek a projekteknek a sorsa.
Vitézy a Kontrollnak adott interjújában maga sem tudott egyértelmű választ adni arra az egyszerű kérdésre, hogy miképp változik az M1-es autópálya építésének befejezése.
Most, hogy a koncessziós szerződés lezárása ezt az ütemezést módosítja-e, és ha igen, akkor mennyiben, erre a jelenlegi helyzetben nem tudok választ adni
– fogalmazott Vitézy. A Della podcastjében már arra utalt, hogy az állam saját forrásból valósítaná meg, ez azonban biztosan el fog húzódni. Egyrészt meg egyezni az M1-est hitelező bankokkal, ami nem kis munka lesz, ugyanis 800 milliárd forint hitelből valósul meg a beruházás. Másrészt a minisztérium ha ki is ír egy közbeszerzést jövőre, az több hónapos, akár több éves csúszást is eredményezhet, ismerve a magyar közbeszerzések elhúzódósát.
És van egy harmadik tényező, hogy mennyire lesz zökkenőmentes az átadás. Bár Magyar Péter miniszterelnök a héten azt állította, hogy kész kiszállni Mészáros Lőrinc a koncesszióból, úgy tudjuk, hogy ez nem felel meg a valóságnak.
Múlt héten egyeztetés zajlott a közlekedési államtitkár és az MKIF között, ám szó sem volt arról, hogy belemenne a szerződés felmondása az MKIF.
Németh Tamás, a társaság vezérigazgatója augusztusban is beszélt erről a Világgazdaságnak adott interjújában. „Nem várható el tőlünk, hogy ha a magyar állam egyik napról a másikra úgy döntene, hogy már nincs szüksége a koncessziós konstrukcióra, akkor egyszerűen tudomásul vesszük és elsétálunk, anélkül, hogy a már teljesített befektetéseinkkel elszámolnánk” – fogalmazott.