Hónapok óta gőzerővel dolgozik a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc kiszorításán. Előbb az Opus Titászt zárták ki egy több száz milliárd forintos programból, majd furcsa körülmények között a Gallicoop szarvasi beruházásának támogatását állították le. Mindez azonban csupán bemelegítés lehetett ahhoz képest, ami ezután következik. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy összefonódásra hivatkozva az EU szabálytalanságot állapított meg a Déli Körvasút beruházásnál, ezért a kormány úgy döntött, hogy felfüggeszti a projektet és a továbbiakban kizárja a vasúti fejlesztésekből Mészáros Lőrinchoz köthető V-hídat.

Van valami borzasztóan zavarba ejtő Vitézy Dávid magyarázatában: saját érvelése alapján az M5-ös és az M6-os autópályák külföldi koncesszorait is lapátra kellene tennie – ő mégis inkább az MKIF-et és Mészáros Lőrincet támadjaFotó: AFP

Van valami borzasztóan zavarba ejtő Vitézy Dávid magyarázatában: saját érvelése alapján az M5-ös és az M6-os autópályák külföldi koncesszorait már rég ki kellett volna dobnia – ő mégis inkább az MKIF-et és Mészáros Lőrincet támadja

A legnagyobb falat mégis a 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződés felmondása lehet. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án, Vitézy társaságában jelentette be, hogy az állam az év végéig felbontja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) 2022-ben kötött megállapodást. A döntést azzal indokolták, hogy az Orbán-kormány által aláírt szerződés súlyosan túlárazott, és a következő évtizedekben jelentős terhet róna a költségvetésre, végső soron pedig az adófizetőkre.

A két politikus sajtótájékoztatóján egy meghökkentő összeg is elhangzott, amely azóta rendszeresen visszaköszön a kormányzati Facebook-bejegyzésekben. A kabinet 23 196 milliárd forintra taksálta a 35 éves koncesszió teljes értékét. Bár a kalkuláció pontos módszertana nem ismert, információink szerint ebbe a több ezer milliárdnyi fejlesztési hiteleket és a tulajdonosok által biztosított önerőt is beleszámíthatták. Vagyis korántsem arról van szó, hogy ezt a teljes összeget a költségvetésnek kellene állnia, ahogy kormánypárti politikusok rendre állítják.

Vitézy Dávid ráadásul azóta is változatosabbnál változatosabb érvekkel igyekszik alátámasztani a megállapodás felbontásának szükségességét. Ezek egyike a németországi költségekkel való összehasonlítás: a miniszter szerint ott harmadannyiból üzemeltetik az autópályákat, mint amennyiért ezt az MKIF vállalta.