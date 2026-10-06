Itt a vége, Vitézy Dávid aláírta az autópálya-szerződést: mégse Mészáros Lőrincék kapták a megbízást, hanem külföldi óriáscégek – 44 milliárdos üzletet kötöttek

„Aláírtuk: 105 milliárd forintot spórolunk az adófizetőknek az M6-os autópálya üzemeltetésén! Hivatalosan is lezártuk az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszának ügyét: a jelenlegi, az autópályát korábban megépítő és két évtizede működtető koncesszorral 11 évvel meghosszabbítottuk a szerződést, 44 milliárd forintért” – jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: AFP

A tárcavezető szerint az előző kormány ugyanezt a feladatot 149 milliárd forintért adta volna oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó autópálya-koncessziós cégnek, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek (MKIF).

„Az a szerződés 35 évre, 2057-ig szólt, de 11 évre arányosítva a kifizetendő díjakat jön ki a 105 milliárd forintos megtakarítás – valójában harminc évre vetítve ez jóval több is, de pontos összevetésünk 11 évre van, mert a korábbi koncesszor szerződése addig volt most hosszabbítható” – tette hozzá Vitézy.

„A Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium átvilágítása során kiderült, hogy Mészárosék koncesszorát szabálytalanul és jelentősen túlárazva bízta meg a tárca ugyanazzal a műszaki színvonalú üzemeltetéssel. Most aláírtuk a 11 évre szóló megállapodást: 149 milliárd helyett 44 milliárd forintba kerül az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetése 2037-ig. Ez 105 milliárd forint megtakarítás az államnak, vagyis az adófizetőknek” – írta a miniszter.

A tárcavezető szerint ez az ügy is mutatja, hogy miért van szükség a korábbi nagy állami és koncessziós szerződések következetes felülvizsgálatára, ezért is tett a minisztérium Lázár János korábbi, az M6-os autópálya üzemeltetését érintő döntésének ügyében büntetőfeljelentést. Hozzátette, hogy ezt követi majd a teljes MKIF koncessziós szerződés megszüntetése, ahol sokezer milliárd forintot fognak tudni megtakarítani.

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A közlekedési és beruházási miniszter még szeptemberben jelentette be, hogy a kormány további 11 évre a jelenlegi üzemeltető, M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-t bízta meg az M6-os autópálya északi, valamint az M8-as autópálya 5 kilométeres szakaszának üzemeltetésével – derül ki a szeptember elején megjelent kormányhatározatból. Ezen felül a jogszabály azt is kimondja, hogy a korábbi koncessziós szerződés szerinti opció lehívását nem tekinti hatályosnak.