Vitézy Dávid új fejlesztést jelentett be: ezekkel a csúcsgépekkel erősít a Magyar Közút

Négy új, háromtengelyes Mercedes-Benz Arocs 6×4 típusú tehergépkocsit vett át a Magyar Közút, amelyek már az idei téli szezonban részt vesznek az utak hóeltakarításában és síkosságmentesítésében – jelentette be hétfő esti Facebook-bejegyzésében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kimelete: a magyar közúthálózat megfelelő fenntartásához a szükséges pénzügyi források mellett korszerű és megbízható munkagépekre is szükség van.

Vitézy Dávid közölte, hogy a közutak állapotának javítása mellett kiemelt figyelmet fordítanak a közútkezelő eszközállományának fejlesztésére is. / Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

Vitézy: Közel 12 millió euróból újul meg a Magyar Közút gépparkja

A tárcavezető közölte: az elöregedett, egyre költségesebben üzemeltethető járművek cseréje évek óta sürgető feladat, különösen a téli útüzemeltetésben. Az új munkagépek

a babarci,

a pápai,

a kápolnásnyéki

és a hajdúszoboszlói

mérnökségeknél állnak szolgálatba. A most beszerzett járművek egész évben használhatók, és a téli feladatok mellett rakodási, valamint szállítási munkák elvégzésére is alkalmasak. A 315 kilowatt teljesítményű, 35 tonna megengedett legnagyobb össztömegű teherautókat 6,8 méteres munkaszélességű hóekével szerelték fel. Emellett 7,5 köbméteres, nedvesített só kijuttatására is alkalmas sószóróval rendelkeznek.

A felszereltségüknek köszönhetően a munkagépek akár kétsávos útszakaszokon is hatékonyan végezhetik a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.

A 12,8 méteres gémkinyúlású daruk révén az év többi részében különféle rakodási és szállítási feladatokra is bevethetők.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a többfunkciós kialakítás lehetővé teszi a járművek folyamatos kihasználását, így a beszerzés a téli felkészülés mellett a közútkezelő egész éves működését is segíti.

A négy új teherautó egy összesen 24 jármű beszerzését magában foglaló, csaknem 12 millió eurós géppark-megújítási program részeként érkezett meg.

A fejlesztést a Magyar Közút a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszírozza.

A program megvalósítása már a nyáron megkezdődött, amikor tíz kéttengelyes tehergépkocsi állt szolgálatba. A most átvett négy háromtengelyes munkagéppel együtt így már 14 új jármű érkezett meg a közútkezelőhöz.

A fennmaradó tíz teherautót még az év vége előtt leszállítják, így a teljes, 24 járműből álló beszerzés az idei évben lezárulhat.