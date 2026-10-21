Vitézy Dávid: minden felfordul a Balatonnál – síneket cserél a MÁV, pótlóbuszok jönnek

Folytatódik az észak-balatoni vasútvonal felújítása, újabb, több mint húsz kilométeres szakaszon dolgozik a MÁV Székesfehérvár és Balatonfüred között. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák során 840 méteren cserélik ki a síneket, több mint 500 tonna zúzott követ és zúzalékot váltanak ki, emellett váltószabályozást és a vasúti pálya melletti zöldfelületek rendezését is elvégzik.

Vitézy Dávid: nagy munka indul az észak-balatoni vasúton – síneket cserél a MÁV, pótlóbuszok jönnek / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, a balatoni vasútvonalaknak nemcsak a nyári turistaszezonban, hanem egész évben megbízható közlekedést kell biztosítaniuk. Ehhez szerinte szükség van azokra a pályafenntartási és felújítási munkákra is, amelyek az elmúlt években elmaradtak. A mostani beavatkozás ennek a programnak a része, és közvetlenül kapcsolódik az október 15-ig Balatonfüred és Tapolca között elvégzett munkákhoz.

A MÁV tájékoztatása szerint

az október 19. és 22. közötti vágányzár alatt sín- és ágyazatcserét, váltószabályozást és növényzet-rendezést végeznek.

A MÁV ugyanazokat a fő számokat közölte, mint Vitézy: több mint húsz kilométeres szakaszt érintenek a munkák, összesen 840 méter sínt és több mint 500 tonna zúzott követ, illetve zúzalékot cserélnek ki. A MÁV szerint a cél a menetrend megbízhatóságának javítása az északi parton.

A munkák idején az utasoknak komolyabb menetrendi változásokkal kell számolniuk:

Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok közlekednek, amelyek a személyvonatok megállóit szolgálják ki.

A tapolcai sebesvonatok csak Balatonfüred és Tapolca között járnak, Balatonfüred és Lepsény között pedig MÁVBUSZ-okkal lehet továbbutazni.

Budapest és Lepsény között a dél-balatoni vonalon közlekedő Balaton és Tópart InterCityk jelentik az egyik kerülő lehetőséget. Ezek a vonatok a megszokott sebesvonati indulásokhoz képest mintegy fél órával korábban indulnak a Déli pályaudvarról, ezért a Budapest felől az északi part irányába utazóknak a szokásosnál korábban kell útnak indulniuk. A teljes utazási idő is hosszabb lehet a pótlóbuszos átszállások miatt.

Vitézy szerint a kellemetlenség elkerülhetetlen, ha azt akarják, hogy kevesebb műszaki hiba és pályaállapotból eredő fennakadás nehezítse az észak-balatoni közlekedést.

Az északi parti vasút különösen érzékeny a pályaállapotra, mert a nyári időszakban erős turisztikai forgalmat bonyolít le, miközben az év többi részében is fontos kapcsolatot biztosít a Balaton térségében élőknek.