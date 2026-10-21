Deviza
EUR/HUF365,76 +0,44% USD/HUF325,73 +0,42% GBP/HUF435,92 +0,48% CHF/HUF394,94 +0,55% PLN/HUF83,89 +0,61% RON/HUF68,51 +0,2% CZK/HUF15,07 +0,54% EUR/HUF365,76 +0,44% USD/HUF325,73 +0,42% GBP/HUF435,92 +0,48% CHF/HUF394,94 +0,55% PLN/HUF83,89 +0,61% RON/HUF68,51 +0,2% CZK/HUF15,07 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 739,3 +0,2% MTELEKOM2 692 -1,41% MOL4 938 +1,13% OTP41 660 +0,38% RICHTER12 690 -0,16% OPUS213,5 -1,41% ANY6 150 -0,49% AUTOWALLIS121 +0,83% WABERERS4 130 -0,48% BUMIX8 714,97 -0,28% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 196,97 +0,55% BUX143 739,3 +0,2% MTELEKOM2 692 -1,41% MOL4 938 +1,13% OTP41 660 +0,38% RICHTER12 690 -0,16% OPUS213,5 -1,41% ANY6 150 -0,49% AUTOWALLIS121 +0,83% WABERERS4 130 -0,48% BUMIX8 714,97 -0,28% CETOP4 920,15 -0,34% CETOP NTR3 196,97 +0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vitézy Dávid: minden felfordul a Balatonnál – síneket cserél a MÁV, pótlóbuszok jönnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Folytatódik az észak-balatoni vasútvonal felújítása: Székesfehérvár és Balatonfüred között több mint 20 kilométeres szakaszt érintenek a munkák. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint 840 méteren cserélik ki a síneket, több mint 500 tonna zúzott követ váltanak ki, miközben az utasoknak október 22-ig pótlóbuszokra és hosszabb menetidőre kell készülniük.
VG
2026.10.21, 15:37
Frissítve: 2026.10.21, 15:38
Szóljon hozzá!

Folytatódik az észak-balatoni vasútvonal felújítása, újabb, több mint húsz kilométeres szakaszon dolgozik a MÁV Székesfehérvár és Balatonfüred között. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák során 840 méteren cserélik ki a síneket, több mint 500 tonna zúzott követ és zúzalékot váltanak ki, emellett váltószabályozást és a vasúti pálya melletti zöldfelületek rendezését is elvégzik.

Vitézy Dávid: nagy munka indul az észak-balatoni vasúton – síneket cserél a MÁV, pótlóbuszok jönnek
Vitézy Dávid: nagy munka indul az észak-balatoni vasúton – síneket cserél a MÁV, pótlóbuszok jönnek / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, a balatoni vasútvonalaknak nemcsak a nyári turistaszezonban, hanem egész évben megbízható közlekedést kell biztosítaniuk. Ehhez szerinte szükség van azokra a pályafenntartási és felújítási munkákra is, amelyek az elmúlt években elmaradtak. A mostani beavatkozás ennek a programnak a része, és közvetlenül kapcsolódik az október 15-ig Balatonfüred és Tapolca között elvégzett munkákhoz.

A MÁV tájékoztatása szerint 

az október 19. és 22. közötti vágányzár alatt sín- és ágyazatcserét, váltószabályozást és növényzet-rendezést végeznek. 

A MÁV ugyanazokat a fő számokat közölte, mint Vitézy: több mint húsz kilométeres szakaszt érintenek a munkák, összesen 840 méter sínt és több mint 500 tonna zúzott követ, illetve zúzalékot cserélnek ki. A MÁV szerint a cél a menetrend megbízhatóságának javítása az északi parton.

A munkák idején az utasoknak komolyabb menetrendi változásokkal kell számolniuk:

  • Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok közlekednek, amelyek a személyvonatok megállóit szolgálják ki. 
  • A tapolcai sebesvonatok csak Balatonfüred és Tapolca között járnak, Balatonfüred és Lepsény között pedig MÁVBUSZ-okkal lehet továbbutazni.

Budapest és Lepsény között a dél-balatoni vonalon közlekedő Balaton és Tópart InterCityk jelentik az egyik kerülő lehetőséget. Ezek a vonatok a megszokott sebesvonati indulásokhoz képest mintegy fél órával korábban indulnak a Déli pályaudvarról, ezért a Budapest felől az északi part irányába utazóknak a szokásosnál korábban kell útnak indulniuk. A teljes utazási idő is hosszabb lehet a pótlóbuszos átszállások miatt.

Vitézy szerint a kellemetlenség elkerülhetetlen, ha azt akarják, hogy kevesebb műszaki hiba és pályaállapotból eredő fennakadás nehezítse az észak-balatoni közlekedést. 

Az északi parti vasút különösen érzékeny a pályaállapotra, mert a nyári időszakban erős turisztikai forgalmat bonyolít le, miközben az év többi részében is fontos kapcsolatot biztosít a Balaton térségében élőknek.

A vágányzár a közúti forgalmat is érinti: a MÁV tájékoztatása szerint Polgárdi-Ipartelepek állomás vasúti átjáróját október 20-án 8 és 15 óra között lezárják, a járművek a Virág dűlő felé kerülhetnek. A lezárás idején a közeli kerékpáros átjáró sem használható folyamatosan, ugyanakkor szükség esetén a kerékpárosok átjutását biztosítják. 

A vágányzár október 22-ig tart. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a társaság felületein, illetve a MÁVPlusz alkalmazásban, mert a pótlóbuszok és az átszállások miatt a megszokott útvonalak és indulási idők több járatnál is módosulnak.

160 kilométer per órás pálya is jöhet a Balaton felé

A mostani karbantartások mellett egy jóval nagyobb balatoni vasútfejlesztés előkészítése is elindult: a kormány Székesfehérvár és a Balaton között kétvágányú, 160 kilométer per órás sebességre alkalmas pályát tervez. Vitézy Dávid korábbi bejelentése szerint a tervezésre 3 milliárd forintot különítettek el, a beruházás pedig a már korszerűsített Budapest–Székesfehérvár vasútvonal folytatása lenne. A tervek szerint 

az InterCityk egy közös, kétvágányú, nagy sebességű szakaszon haladhatnának tovább Lepsényig, ahol a déli parti vonalhoz csatlakoznának. 

Az északi part felé új vasúti összeköttetés készülhet Balatonakarattya irányába, így az arra tartó járatok is hosszabb ideig használhatnák a gyorsabb fővonalat. A fejlesztés egyik fő célja a nyári késések mérséklése, mivel az egyvágányú balatoni szakaszokon egyetlen késő vonat is könnyen továbbgyűrűző fennakadásokat okozhat. A projekt ugyanakkor még csak az előkészítés elején tart, konkrét kivitelezési kezdési időpontot vagy befejezési határidőt egyelőre nem közölt a kormány.

Szóljon hozzá!
vasútfejlesztési
vasút
Balaton
vasútfejlesztés
MÁV
Vitézy Dávid
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu