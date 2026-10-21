Vitézy Dávid: minden felfordul a Balatonnál – síneket cserél a MÁV, pótlóbuszok jönnek
Folytatódik az észak-balatoni vasútvonal felújítása, újabb, több mint húsz kilométeres szakaszon dolgozik a MÁV Székesfehérvár és Balatonfüred között. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a munkák során 840 méteren cserélik ki a síneket, több mint 500 tonna zúzott követ és zúzalékot váltanak ki, emellett váltószabályozást és a vasúti pálya melletti zöldfelületek rendezését is elvégzik.
A miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, a balatoni vasútvonalaknak nemcsak a nyári turistaszezonban, hanem egész évben megbízható közlekedést kell biztosítaniuk. Ehhez szerinte szükség van azokra a pályafenntartási és felújítási munkákra is, amelyek az elmúlt években elmaradtak. A mostani beavatkozás ennek a programnak a része, és közvetlenül kapcsolódik az október 15-ig Balatonfüred és Tapolca között elvégzett munkákhoz.
A MÁV tájékoztatása szerint
az október 19. és 22. közötti vágányzár alatt sín- és ágyazatcserét, váltószabályozást és növényzet-rendezést végeznek.
A MÁV ugyanazokat a fő számokat közölte, mint Vitézy: több mint húsz kilométeres szakaszt érintenek a munkák, összesen 840 méter sínt és több mint 500 tonna zúzott követ, illetve zúzalékot cserélnek ki. A MÁV szerint a cél a menetrend megbízhatóságának javítása az északi parton.
A munkák idején az utasoknak komolyabb menetrendi változásokkal kell számolniuk:
- Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok közlekednek, amelyek a személyvonatok megállóit szolgálják ki.
- A tapolcai sebesvonatok csak Balatonfüred és Tapolca között járnak, Balatonfüred és Lepsény között pedig MÁVBUSZ-okkal lehet továbbutazni.
Budapest és Lepsény között a dél-balatoni vonalon közlekedő Balaton és Tópart InterCityk jelentik az egyik kerülő lehetőséget. Ezek a vonatok a megszokott sebesvonati indulásokhoz képest mintegy fél órával korábban indulnak a Déli pályaudvarról, ezért a Budapest felől az északi part irányába utazóknak a szokásosnál korábban kell útnak indulniuk. A teljes utazási idő is hosszabb lehet a pótlóbuszos átszállások miatt.
Vitézy szerint a kellemetlenség elkerülhetetlen, ha azt akarják, hogy kevesebb műszaki hiba és pályaállapotból eredő fennakadás nehezítse az észak-balatoni közlekedést.
Az északi parti vasút különösen érzékeny a pályaállapotra, mert a nyári időszakban erős turisztikai forgalmat bonyolít le, miközben az év többi részében is fontos kapcsolatot biztosít a Balaton térségében élőknek.
A vágányzár a közúti forgalmat is érinti: a MÁV tájékoztatása szerint Polgárdi-Ipartelepek állomás vasúti átjáróját október 20-án 8 és 15 óra között lezárják, a járművek a Virág dűlő felé kerülhetnek. A lezárás idején a közeli kerékpáros átjáró sem használható folyamatosan, ugyanakkor szükség esetén a kerékpárosok átjutását biztosítják.
A vágányzár október 22-ig tart. A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a társaság felületein, illetve a MÁVPlusz alkalmazásban, mert a pótlóbuszok és az átszállások miatt a megszokott útvonalak és indulási idők több járatnál is módosulnak.
160 kilométer per órás pálya is jöhet a Balaton felé
A mostani karbantartások mellett egy jóval nagyobb balatoni vasútfejlesztés előkészítése is elindult: a kormány Székesfehérvár és a Balaton között kétvágányú, 160 kilométer per órás sebességre alkalmas pályát tervez. Vitézy Dávid korábbi bejelentése szerint a tervezésre 3 milliárd forintot különítettek el, a beruházás pedig a már korszerűsített Budapest–Székesfehérvár vasútvonal folytatása lenne. A tervek szerint
az InterCityk egy közös, kétvágányú, nagy sebességű szakaszon haladhatnának tovább Lepsényig, ahol a déli parti vonalhoz csatlakoznának.
Az északi part felé új vasúti összeköttetés készülhet Balatonakarattya irányába, így az arra tartó járatok is hosszabb ideig használhatnák a gyorsabb fővonalat. A fejlesztés egyik fő célja a nyári késések mérséklése, mivel az egyvágányú balatoni szakaszokon egyetlen késő vonat is könnyen továbbgyűrűző fennakadásokat okozhat. A projekt ugyanakkor még csak az előkészítés elején tart, konkrét kivitelezési kezdési időpontot vagy befejezési határidőt egyelőre nem közölt a kormány.