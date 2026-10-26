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210 feletti átlagsebességet mértek az egyik magyarországi autópályán: Vitézy Dávid most borult ki, látják a rendszámot, de nem lehet mit tenni – „ezért van napirenden az átlagsebesség-mérés bevezetése!"

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Kétszáz fölötti tempóban száguldoztak az egyik magyar autópályán. Vitézy Dávid szerint új szabályozásra és jelentős szigorításokra lenne szükség.
VG
2026.10.26, 17:01
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„214 kilométer/órás átlagsebességet is mértünk az M6-os autópályán – ezért is van napirenden az átlagsebesség-mérés bevezetése az autópályákon. A Magyar Közút október 13-án egész napos sebességvizsgálatot végzett az M6-os autópályán, Érd és Himesháza között. Összesen 8269 jármű közlekedését vizsgáltuk a meglévő rendszám-leolvasó kamerarendszerek segítségével, és az eredmények egészen megdöbbentőek” – írta hétfői Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

m6baleset_MAR_ (3) M6-os autópálya traffipax közlekedés Vitézy Dávid
Vitézy Dávid szerint a cél az, hogy mindenki épségben hazaérjen / Fotó: Mártonfai Dénes

A táravezető hozzátette, hogy a 214 kilométer/órás átlagsebességgel közlekedő autósra ennek most mégsem lesz semmilyen következménye. Bár a rendelkezésükre álló adatokból, a rendszámot is leolvasva teljes bizonyossággal tudják, hogy megtörtént a szabályszegés, a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az ilyen módon rögzített átlagsebesség alapján szankcionálják az autóst. Vitézy szerint ezen mindenképpen szeretnének változtatni.

„Az átlagsebességet három hosszabb szakaszon mértük: Érd és Adony között 36,3, Adony és Szedres között 75,1, Szedres és Himesháza között pedig 48,6 kilométer hosszan. Aki itt átlépte a megengedett sebességet, az nem egyszer, egy előzés erejéig lépte túl a sebességhatárt, hanem kilométereken keresztül a megengedettnél gyorsabban haladt” – ismertette a miniszter.

Vitézy Dávid szerint ennél is beszédesebbek a részletes adatok:

  • A személyautók több mint 17 százaléka legalább az egyik szakaszon 145 kilométer/óra feletti átlagsebességet ért el.
  • Közel 6 százalékuk 156 kilométer/óra feletti átlagsebességgel is közlekedett, azaz átlagosan is 20 százalék fölött lépte át a megengedett sebességet.
  • A legmagasabb mért szakaszátlag 213,55 kilométer/óra volt.
  • Még utánfutóval is akadt olyan autós, aki 134 kilométer/órás átlagsebességgel teljesített egy szakaszt.
  • A legtöbb szabályszegést éjszaka, hajnali 1 és 4 óra között mérték.

„Ezek az adatok ma is rendelkezésre állnak, a technológia megvan. Nehéz megmagyarázni, hogy miért hunyunk szemet súlyos szabálysértések fölött, hisz akik a szabályokat nem tartják tiszteletben, nemcsak magukat, hanem más közlekedőket is veszélyeztetnek. Ma Magyarországon a sebességellenőrzés alapvetően egy-egy pontra koncentrálódik. Aki a traffipax előtt lelassít, majd utána újra felgyorsít, könnyen elkerülheti a büntetést. Pedig a veszély nemcsak a kamera előtti néhány száz méteren jelentkezik” – emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter.

Hozzátette, hogy a szakaszos átlagsebesség-mérés ezzel szemben azt vizsgálja, hogy két ellenőrzési pont között ténylegesen milyen átlagsebességgel haladt a jármű. Aki kilométereken keresztül száguld, az nem tudja egyetlen fékezéssel kijátszani a rendszert.

Változásokat sürget Vitézy Dávid

„Nem véletlenül volt ez az egyik fontos témája a nyáron elindított közlekedésbiztonsági kérdőívünknek sem. Több százezren mondták el a véleményüket, és a válaszadók 72,2 százaléka támogatta az átlagsebesség-mérés bevezetését. A kirívó, autópályán 200 km/óra feletti gyorshajtás önálló bűncselekményként történő szankcionálásával pedig 94,2 százalék értett egyet. Ahogy az adatokból is látszik, már erre is lett volna példa az M6-os autópályán” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Hozzáfűzte, hogy különbséget kel tenni a szabályszegések között. A mostani M6-os mérés azt is megmutatta, hogy a sebességhatárt túllépők nagy többsége mindössze 1–10 kilométer/órával lépte át a korlátot. Nem ugyanaz 130 helyett 136-tal közlekedni, mint 200 fölött száguldani. A miniszter szerint a szabályozásnak és a szankcióknak is tükrözniük kell ezt a különbséget.

„Éppen ezért dolgozunk egyszerre az átlagsebesség-mérés bevezetésének előkészítésén, a kirívó gyorshajtás szigorúbb szankcionálásán és a visszaeső szabályszegőkkel szembeni hatékonyabb fellépésen. Nem az a célunk, hogy minél több bírságot szedjünk be, hanem az, hogy a szabályokat mindenki komolyan vegye, és kevesebben haljanak meg vagy sérüljenek meg súlyosan a magyar utakon” – fejtette ki a miniszter.

Kiemelte, hogy aki 214 kilométer/órás átlagsebességgel száguld egy magyar autópályán, az nem egyszerűen siet, hanem tudatosan és tartósan figyelmen kívül hagyja a közlekedési szabályokat, és másokat is veszélybe sodor.

Éppen ezért gondoljuk azt, hogy a közlekedésbiztonság terén nem a bírságolás a cél, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen” – zárta gondolatait Vitézy Dávid.

Megérkeztek az új traffipaxok Magyarországra, amik az átlagsebességet is tudják mérni: máris teleszórták velük az első autópályát – így ismerhetik fel az autósok

Újabb változásra kell figyelniük az M1-es autópályán közlekedőknek. Miközben a sztráda bővítése miatt több helyen megváltozott a forgalmi rend és a megengedett sebesség, tíz új traffipaxot is telepítettek a munkálatokkal érintett szakaszra. A berendezések ráadásul jóval többre képesek a hagyományos sebességmérésnél.

Tíz új sebességmérő berendezést telepítettek az M1-es autópálya bővítésével érintett szakaszára – számolt be róla a Drive Me Baby. Az új eszközöket a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) vásárolta és telepítette, a mérés és az üzemeltetés azonban a rendőrség feladata. A rendszer kialakításáról az MKIF több mint egy éven keresztül egyeztetett az Országos Rendőr-főkapitánysággal.

Az új berendezések VÉDA-kompatibilisek és hiteles sebességmérésre alkalmasak. A berendezések napelemes rendszerrel és akkumulátorral működnek, így olyan helyszíneken is bevethetők, ahol nincs rendelkezésre álló vezetékes áram. A Drive Me Baby szerint technikailag a szakaszsebesség, vagyis az átlagsebesség, valamint a követési távolság ellenőrzésére is képesek. A sebességmérők SMILE kijelzője azonnal vissza is jelzi az autósoknak az aktuálisan mért sebességet, a kamerák helyét pedig a Waze is mutatja.

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