210 feletti átlagsebességet mértek az egyik magyarországi autópályán: Vitézy Dávid most borult ki, látják a rendszámot, de nem lehet mit tenni – „ezért van napirenden az átlagsebesség-mérés bevezetése!"

„214 kilométer/órás átlagsebességet is mértünk az M6-os autópályán – ezért is van napirenden az átlagsebesség-mérés bevezetése az autópályákon. A Magyar Közút október 13-án egész napos sebességvizsgálatot végzett az M6-os autópályán, Érd és Himesháza között. Összesen 8269 jármű közlekedését vizsgáltuk a meglévő rendszám-leolvasó kamerarendszerek segítségével, és az eredmények egészen megdöbbentőek” – írta hétfői Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid szerint a cél az, hogy mindenki épségben hazaérjen / Fotó: Mártonfai Dénes

A táravezető hozzátette, hogy a 214 kilométer/órás átlagsebességgel közlekedő autósra ennek most mégsem lesz semmilyen következménye. Bár a rendelkezésükre álló adatokból, a rendszámot is leolvasva teljes bizonyossággal tudják, hogy megtörtént a szabályszegés, a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az ilyen módon rögzített átlagsebesség alapján szankcionálják az autóst. Vitézy szerint ezen mindenképpen szeretnének változtatni.

„Az átlagsebességet három hosszabb szakaszon mértük: Érd és Adony között 36,3, Adony és Szedres között 75,1, Szedres és Himesháza között pedig 48,6 kilométer hosszan. Aki itt átlépte a megengedett sebességet, az nem egyszer, egy előzés erejéig lépte túl a sebességhatárt, hanem kilométereken keresztül a megengedettnél gyorsabban haladt” – ismertette a miniszter.

Vitézy Dávid szerint ennél is beszédesebbek a részletes adatok:

A személyautók több mint 17 százaléka legalább az egyik szakaszon 145 kilométer/óra feletti átlagsebességet ért el.

Közel 6 százalékuk 156 kilométer/óra feletti átlagsebességgel is közlekedett, azaz átlagosan is 20 százalék fölött lépte át a megengedett sebességet.

A legmagasabb mért szakaszátlag 213,55 kilométer/óra volt.

Még utánfutóval is akadt olyan autós, aki 134 kilométer/órás átlagsebességgel teljesített egy szakaszt.

A legtöbb szabályszegést éjszaka, hajnali 1 és 4 óra között mérték.

„Ezek az adatok ma is rendelkezésre állnak, a technológia megvan. Nehéz megmagyarázni, hogy miért hunyunk szemet súlyos szabálysértések fölött, hisz akik a szabályokat nem tartják tiszteletben, nemcsak magukat, hanem más közlekedőket is veszélyeztetnek. Ma Magyarországon a sebességellenőrzés alapvetően egy-egy pontra koncentrálódik. Aki a traffipax előtt lelassít, majd utána újra felgyorsít, könnyen elkerülheti a büntetést. Pedig a veszély nemcsak a kamera előtti néhány száz méteren jelentkezik” – emelte ki a közlekedési és beruházási miniszter.