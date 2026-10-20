Máris elköltözik Magyar Péter? Ez lehet az új Karmelita: másik székhelyet választhat magának a miniszterelnök – Vitézy Dávid sejtelmes választ adott
Akár a Miniszterelnökség új székhelye is lehet a Kossuth téren álló Agrárminisztérium épülete, amelynek felújítása várhatóan 2028-ra fejeződhet be. Vitézy Dávid beruházási miniszter a felújított Igazságügyi Palotában tartott sajtóbejáráson beszélt a kormány állami ingatlanberuházásokkal kapcsolatos terveiről – számolt be a Válasz Online.
A tárcavezetőt arról is megkérdezték, valóban a Miniszterelnökség költözhet-e az Agrárminisztérium jelenleg felújítás alatt álló épületébe. Vitézy nem erősítette meg az értesülést, de nem is zárta ki annak lehetőségét. Mint mondta, a rekonstrukció után az ingatlan bármely nagyobb, 600–700 főt foglalkoztató minisztérium befogadására alkalmas lehet. A végleges döntés ugyanakkor több tényezőtől függ, mivel a kormány átfogóan felülvizsgálja az előző kabinet által elindított államigazgatási ingatlanügyleteket.
Felülírták az Agrárminisztérium felújításának korábbi terveit
A Kossuth téri épület rekonstrukciója már hosszabb ideje zajlik, a befejezés azonban még várat magára. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a munkálatok 2028-ra készülhetnek el. A beruházást az előző kormány idején jelentősen áttervezték volna. Az elképzelés szerint az épületet úgy alakították volna át, hogy egy teljes parlamenti cikluson keresztül alkalmas legyen az Országgyűlés ideiglenes elhelyezésére.
Erre azért lett volna szükség, mert az Országházban átfogó rekonstrukciót terveztek, amelynek idejére a parlamenti működést másik épületbe helyezték volna át. Az új kormány azonban elvetette az Országgyűlés kiköltöztetésének tervét, és visszavonta az Agrárminisztérium áttervezésére vonatkozó döntést.
Vitézy szerint a korábbi elképzelés hónapokra megakasztotta a felújítást. A beruházási miniszter úgy látja, az Országházban tervezett munkálatok a parlament kiköltöztetése nélkül is megvalósíthatók, mivel a két ülésterem használatának váltogatásával fenntartható a törvényhozás működése. Ezzel az Agrárminisztérium épületének jövőbeni hasznosítása előtt is új lehetőségek nyíltak meg.
A Miniszterelnökség költözése is napirendre kerülhet Vitézy szerint
Az épület jövőjével kapcsolatos döntés egy szélesebb állami ingatlanstratégia része lehet. Vitézy Dávid szerint ugyanis több minisztérium jelenlegi elhelyezése ideiglenes, miközben egyes tárcák működése jelentős bérleti kiadásokkal jár. Példaként éppen az Agrárminisztériumot említette, amely jelenleg rendkívül drága piaci bérleményben működik. A kormány célja, hogy ezeket a problémákat lehetőség szerint újabb költséges beruházások nélkül rendezze.
Ennek részeként felülvizsgálják azokat az állami irodavásárlásokat is, amelyeket még az előző kabinet kezdeményezett. A Kopaszi-gáton megvásárolt irodaházak átvételét leállították, a Bosnyák téren felépült irodakomplexumot pedig a jelenlegi tervek szerint nem veszi meg az állam. A Kossuth téri Agrárminisztérium épületének jövője így nemcsak egy műemléki beruházás befejezéséről szól, hanem arról is, hogyan szervezné át a kormány a központi államigazgatás elhelyezését. Egyelőre nem született döntés arról, hogy a Miniszterelnökség valóban az épületbe költözik-e, a lehetőség azonban a beruházási miniszter válasza alapján nyitva maradt.
Új állami holding jön létre, megszűnhet a Várkapitányság
Vitézy Dávid a sajtóbejáráson az állami beruházások intézményi átalakításáról is beszélt. A tervek szerint Hild Központ néven új holding jön létre, amely a beruházási tárcához tartozó több társaság feladatait fogja össze. Az új szervezethez kerülhet
- a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.,
- a Hungexpo beruházásaival foglalkozó Expo Park Kft.,
- valamint a Millenáris és a Budai Vár közterület-üzemeltetésével és kulturális programjaival foglalkozó társaság is.
A Várkapitányság várhatóan megszűnik, a Városliget Zrt. beruházási részlege pedig szintén az új holdinghoz kerülhet. A Hild Központ vezetését Ambrus György veheti át, aki korábban a Budapest Fejlesztési Központban dolgozott Vitézy Dávid és Fürjes Balázs mellett. A kormány emellett a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.-re bízná az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának megrendelői feladatait is.
Rákosrendező és a Diákváros is az új központhoz kerülhet
A Hild Központ egyik legfontosabb feladata a nagyobb városfejlesztési beruházások előkészítése és lebonyolítása lehet. Ide tartozhat a rákosrendezői fejlesztés, valamint a ferencvárosi Diákváros megvalósítása. Rákosrendező esetében a főváros és az állam közös fejlesztőcég létrehozásáról állapodott meg.
A kormányzati oldalt az új Hild Központ képviselné, miközben a Dományi Bálint vezette Rákosrendező Programiroda már beolvadt a Várkapitányságba.
A lap saját értesülése szerint a megállapodás része lehet, hogy Budapestnek nem kell kifizetnie a terület vételárának fennmaradó részleteit, cserébe az állam és a főváros tulajdonarányosan osztozna a közös fejlesztőtársaságon. Ezt a konstrukciót azonban Vitézy bejelentése nem erősítette meg. A Diákváros projektje szintén új szakaszba léphet. A beruházáshoz szükséges területek a megszűnt Fudan Hungary Egyetemért Alapítványtól kerültek vissza köztulajdonba.
Vitézy szerint a korábbi alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban súlyos szabálytalanságokat tártak fel, amelyek miatt feljelentések is várhatók.
A Diákváros terveinek átdolgozására ugyanakkor elsősorban azért van szükség, mert öt év telt el a nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése óta. A bejelentések alapján a kormány egyszerre alakítaná át az állami beruházások intézményi rendszerét és a központi közigazgatás ingatlanhasználatát. Ennek egyik legfontosabb kérdése továbbra is az, hogy a Kossuth téri Agrárminisztérium felújítása után melyik tárca kapja meg a történelmi épületet.