Máris elköltözik Magyar Péter? Ez lehet az új Karmelita: másik székhelyet választhat magának a miniszterelnök – Vitézy Dávid sejtelmes választ adott

Akár a Miniszterelnökség új székhelye is lehet a Kossuth téren álló Agrárminisztérium épülete, amelynek felújítása várhatóan 2028-ra fejeződhet be. Vitézy Dávid beruházási miniszter a felújított Igazságügyi Palotában tartott sajtóbejáráson beszélt a kormány állami ingatlanberuházásokkal kapcsolatos terveiről – számolt be a Válasz Online.

A Miniszterelnökség költözése is napirendre kerülhet Vitézy szerint / Fotó: AFP

A tárcavezetőt arról is megkérdezték, valóban a Miniszterelnökség költözhet-e az Agrárminisztérium jelenleg felújítás alatt álló épületébe. Vitézy nem erősítette meg az értesülést, de nem is zárta ki annak lehetőségét. Mint mondta, a rekonstrukció után az ingatlan bármely nagyobb, 600–700 főt foglalkoztató minisztérium befogadására alkalmas lehet. A végleges döntés ugyanakkor több tényezőtől függ, mivel a kormány átfogóan felülvizsgálja az előző kabinet által elindított államigazgatási ingatlanügyleteket.

Felülírták az Agrárminisztérium felújításának korábbi terveit

A Kossuth téri épület rekonstrukciója már hosszabb ideje zajlik, a befejezés azonban még várat magára. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a munkálatok 2028-ra készülhetnek el. A beruházást az előző kormány idején jelentősen áttervezték volna. Az elképzelés szerint az épületet úgy alakították volna át, hogy egy teljes parlamenti cikluson keresztül alkalmas legyen az Országgyűlés ideiglenes elhelyezésére.

Erre azért lett volna szükség, mert az Országházban átfogó rekonstrukciót terveztek, amelynek idejére a parlamenti működést másik épületbe helyezték volna át. Az új kormány azonban elvetette az Országgyűlés kiköltöztetésének tervét, és visszavonta az Agrárminisztérium áttervezésére vonatkozó döntést.

Vitézy szerint a korábbi elképzelés hónapokra megakasztotta a felújítást. A beruházási miniszter úgy látja, az Országházban tervezett munkálatok a parlament kiköltöztetése nélkül is megvalósíthatók, mivel a két ülésterem használatának váltogatásával fenntartható a törvényhozás működése. Ezzel az Agrárminisztérium épületének jövőbeni hasznosítása előtt is új lehetőségek nyíltak meg.