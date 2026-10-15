Tovább gyűrűzik a Déli Körvasút-botrány: egy kerületi polgármester kérte számon Vitézy Dávidot, ez a városrész lehet a legnagyobb vesztese a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának – „Temessék be a kiásott árkokat!”
A kerület lakosai nem kényszerülhetnek arra, hogy a nyitott munkagödröket és a magukra hagyott építési területeket évekig kerülgessék, mivel ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy életminőségükkel fizetnek a kialakult helyzetért – írta kemény hangvételű levelében az újbudai önkormányzat, amit a Portfolio szemlézett. Vitézy Dávid az október 9-i kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós forrást.
Ezt követeli Újbuda polgármester Vitézy Dávidtól
A kerület vezetése azt várja a kormánytól és a kivitelező V-Hídtól, hogy a tartósan lezárt vasúti munkaterületen kívül fejezzék be a megkezdett közműépítéseket, és temessék be a kiásott árkokat. Követelik továbbá a forgalom visszaállítását az eredetileg csak rövid időre lezárt járdákon, kerékpárutakon és útszakaszokon, különösen a Bartók Béla úti, a Fehérvári úti és a Budafoki úti kereszteződésekben.
László Imre mindemellett felszólította arra a projekt megvalósításában résztvevő feleket, hogy biztosítsák a szóban forgó területek őrzését, takarják le vagy szállítsák el a felhalmozott építőanyagokat, illetve gondozzák a fapótlás keretében telepített növényeket.
A beruházás újraszervezése és az esetleges költségcsökkentés nem szolgálhat ürügyül a lakosságnak tett ígéretek visszavonására
− emlékeztetett a polgármester, majd hozzátette, hogy a kerület ragaszkodik a hatósági engedélyekben szereplő tervekhez, köztük:
- a Hamzsabégi út menti rendezett zöldfolyosó kialakításához,
- a megfelelő zaj- és rezgésvédelemhez,
- valamint a zöldfelületek helyreállításához.
A kerület közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy megoldás születhessen, amihez egy egyeztetést kezdeményez a helyi vezetés bevonásával. A közlemény értelmében ennek két héten belül kell megvalósulnia.
Egyre nagyobb a Déli Körvasutat övező botrány
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta a magyar közlekedési és beruházási miniszter nemzetközi hírnévre tett szert, amikor az International Railway Journal nevű vasúti szaklap arról írt, hogy
komoly visszalépést jelent a budapesti elővárosi közlekedés számára a Déli Körvasút építésének leállítása.
Erre azért került sor, mert az Európai Számvevőszék a közbeszerzési eljárás során összejátszás gyanúját állapította meg, mivel a vizsgálat szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd és a beruházás terveit, valamint költségbecslését készítő Kontúr Csoport között tiltott együttműködés történhetett.
Ezt követően Vitézy Dávid arról határozott, hogy a kivitelezést végző V-Hídnak le kell vonulnia a munkaterületről, miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és a befejezéséhez még több mint két évre lenne szükség. Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték. Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd.
A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.
A szaklap arra is felhívta a figyelmet, hogy a vasútvonal kapacitása hosszabb időre korlátozott marad, mivel a Kelenföld és a Duna közötti szakaszon jelenleg kizárólag az újonnan megépített harmadik vágány használható, miután a két régit felszedték, a korábbi hidakat pedig elbontották.
Kérdéses tehát milyen módon valósulhatnak meg László Attila követelései, mivel a szaktárca miniszterének döntése értelmében a kivitelezőnek azonnal le kellett vonulnia a polgármester által említett munkaterületekről. Amennyiben a megoldás egy új kivitelező bevonása lesz az akár hosszabb időt is igénybe vehet, ami azt eredményezné, hogy az újbudai lakosoknak tartósan együtt kellene élnie a nem kívánt kényelmetlenségekkel.