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Tovább gyűrűzik a Déli Körvasút-botrány: egy kerületi polgármester kérte számon Vitézy Dávidot, ez a városrész lehet a legnagyobb vesztese a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának – „Temessék be a kiásott árkokat!”

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Követeléseket fogalmazott meg Újbuda polgármestere, miután kormány közölte, leállítja a Déli Körvasút beruházást. László Imre a projekt leállítása kapcsán fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez. A politikus szerint ugyanis nem fordulhat elő, hogy a kerületi lakosok mindennapjait nehezítsék meg a félbehagyott beruházással járó lezárások. Úgy véli, a kormánynak be kell tartania korábbi vállalásait.
Nagy Krisztián
2026.10.15, 20:48
Frissítve: 2026.10.15, 21:21
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A kerület lakosai nem kényszerülhetnek arra, hogy a nyitott munkagödröket és a magukra hagyott építési területeket évekig kerülgessék, mivel ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy életminőségükkel fizetnek a kialakult helyzetért – írta kemény hangvételű levelében az újbudai önkormányzat, amit a Portfolio szemlézett. Vitézy Dávid az október 9-i kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós forrást.

Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter
Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter /  Fotó: AFP

Ezt követeli Újbuda polgármester Vitézy Dávidtól

A kerület vezetése azt várja a kormánytól és a kivitelező V-Hídtól, hogy a tartósan lezárt vasúti munkaterületen kívül fejezzék be a megkezdett közműépítéseket, és temessék be a kiásott árkokat. Követelik továbbá a forgalom visszaállítását az eredetileg csak rövid időre lezárt járdákon, kerékpárutakon és útszakaszokon, különösen a Bartók Béla úti, a Fehérvári úti és a Budafoki úti kereszteződésekben.

László Imre mindemellett felszólította arra a projekt megvalósításában résztvevő feleket, hogy biztosítsák a szóban forgó területek őrzését, takarják le vagy szállítsák el a felhalmozott építőanyagokat, illetve gondozzák a fapótlás keretében telepített növényeket.

A beruházás újraszervezése és az esetleges költségcsökkentés nem szolgálhat ürügyül a lakosságnak tett ígéretek visszavonására

 − emlékeztetett a polgármester, majd hozzátette, hogy a kerület ragaszkodik a hatósági engedélyekben szereplő tervekhez, köztük:

  • a Hamzsabégi út menti rendezett zöldfolyosó kialakításához,
  • a megfelelő zaj- és rezgésvédelemhez,
  • valamint a zöldfelületek helyreállításához.

A kerület közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy megoldás születhessen, amihez egy egyeztetést kezdeményez a helyi vezetés bevonásával. A közlemény értelmében ennek két héten belül kell megvalósulnia.

Egyre nagyobb a Déli Körvasutat övező botrány

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta a magyar közlekedési és beruházási miniszter nemzetközi hírnévre tett szert, amikor az International Railway Journal nevű vasúti szaklap arról írt, hogy

komoly visszalépést jelent a budapesti elővárosi közlekedés számára a Déli Körvasút építésének leállítása.

Erre azért került sor, mert az Európai Számvevőszék a közbeszerzési eljárás során összejátszás gyanúját állapította meg, mivel a vizsgálat szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd és a beruházás terveit, valamint költségbecslését készítő Kontúr Csoport között tiltott együttműködés történhetett.

Ezt követően Vitézy Dávid arról határozott, hogy a kivitelezést végző V-Hídnak le kell vonulnia a munkaterületről, miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és a befejezéséhez még több mint két évre lenne szükség. Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték. Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd. 

A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.

A szaklap arra is felhívta a figyelmet, hogy a vasútvonal kapacitása hosszabb időre korlátozott marad, mivel a Kelenföld és a Duna közötti szakaszon jelenleg kizárólag az újonnan megépített harmadik vágány használható, miután a két régit felszedték, a korábbi hidakat pedig elbontották.

Kérdéses tehát milyen módon valósulhatnak meg László Attila követelései, mivel a szaktárca miniszterének döntése értelmében a kivitelezőnek azonnal le kellett vonulnia a polgármester által említett munkaterületekről. Amennyiben a megoldás egy új kivitelező bevonása lesz az akár hosszabb időt is igénybe vehet, ami azt eredményezné, hogy az újbudai lakosoknak tartósan együtt kellene élnie a nem kívánt kényelmetlenségekkel.

Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
20260719_Épitkezés_körvasút_HZ_VG (2) Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
vhíd körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Fotó: Havran Zoltán, Vémi Zoltán
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Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút

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