Tovább gyűrűzik a Déli Körvasút-botrány: egy kerületi polgármester kérte számon Vitézy Dávidot, ez a városrész lehet a legnagyobb vesztese a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának – „Temessék be a kiásott árkokat!”

A kerület lakosai nem kényszerülhetnek arra, hogy a nyitott munkagödröket és a magukra hagyott építési területeket évekig kerülgessék, mivel ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy életminőségükkel fizetnek a kialakult helyzetért – írta kemény hangvételű levelében az újbudai önkormányzat, amit a Portfolio szemlézett. Vitézy Dávid az október 9-i kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós forrást.

Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: AFP

Ezt követeli Újbuda polgármester Vitézy Dávidtól

A kerület vezetése azt várja a kormánytól és a kivitelező V-Hídtól, hogy a tartósan lezárt vasúti munkaterületen kívül fejezzék be a megkezdett közműépítéseket, és temessék be a kiásott árkokat. Követelik továbbá a forgalom visszaállítását az eredetileg csak rövid időre lezárt járdákon, kerékpárutakon és útszakaszokon, különösen a Bartók Béla úti, a Fehérvári úti és a Budafoki úti kereszteződésekben.

László Imre mindemellett felszólította arra a projekt megvalósításában résztvevő feleket, hogy biztosítsák a szóban forgó területek őrzését, takarják le vagy szállítsák el a felhalmozott építőanyagokat, illetve gondozzák a fapótlás keretében telepített növényeket.

A beruházás újraszervezése és az esetleges költségcsökkentés nem szolgálhat ürügyül a lakosságnak tett ígéretek visszavonására

− emlékeztetett a polgármester, majd hozzátette, hogy a kerület ragaszkodik a hatósági engedélyekben szereplő tervekhez, köztük:

a Hamzsabégi út menti rendezett zöldfolyosó kialakításához,

a megfelelő zaj- és rezgésvédelemhez,

valamint a zöldfelületek helyreállításához.

A kerület közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy megoldás születhessen, amihez egy egyeztetést kezdeményez a helyi vezetés bevonásával. A közlemény értelmében ennek két héten belül kell megvalósulnia.

Egyre nagyobb a Déli Körvasutat övező botrány

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta a magyar közlekedési és beruházási miniszter nemzetközi hírnévre tett szert, amikor az International Railway Journal nevű vasúti szaklap arról írt, hogy

komoly visszalépést jelent a budapesti elővárosi közlekedés számára a Déli Körvasút építésének leállítása.

Erre azért került sor, mert az Európai Számvevőszék a közbeszerzési eljárás során összejátszás gyanúját állapította meg, mivel a vizsgálat szerint a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd és a beruházás terveit, valamint költségbecslését készítő Kontúr Csoport között tiltott együttműködés történhetett.