Előre megüzente Vitézy Dávid a V-hídnak: soha többé nem nyerhet közbeszerzést Mészáros Lőrinc vasútépítő cége Magyarországon

„Alapjaiban fog megkérdőjeleződni már a következő napokban is, hogy ők valaha magyar közbeszerzéseken elindulhatnak-e újra” – ezt mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter múlt szerdán a Hungrail konferencián. A kijelentésről készült videó most jelent meg a miniszter Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Vitézy Dávid Mészáros Lőrincre célozhatott

A tárcavezető ezt még a pénteki bejelentése előtt mondta, anélkül, hogy megnevezte volna az érintett vállalatot. Aztán pénteken közölte, hogy a kormány szerződést bont a Déli Körvasút beruházójával, a V-híddal. Vitézy a konferencián azt állította, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vasútépítő vállalat súlyos szabálytalanságokat követett el, és évek alatt gyűrte maga alá a teljes magyar vasútépítési ágazatot.

Hozzátette, mindenképpen egy megtisztulás előtt áll ez az iparág is, egyúttal fontosnak nevezte, hogy tényleg valós verseny legyen és a verseny arról szóljon, hogyan tud az ágazat minőséget előállítani.

A miniszter beszámolt arról, hogy 3550 milliárd forintnyi kötelezettségvállalási engedélye van a magyar kormánytól arra, hogy a vasutat fejlessze, ezért fontos a források megfelelős hasznosítása. A politikus azt kérte a konferencián résztvevő iparági szereplőktől, hogy ne csak azt nézzék, hogy éppen melyik e-mailt, melyik adatlapot, melyik nyomtatványt hova kell küldeni ahhoz, hogy az illetékes szervezet jóvá hagyja azt. Hangsúlyozta azt is, hogy a beruházásoknál elsősorban az utasok kényelmét, a minőséget, valamint az esztétikai szempontokat kell szem előtt tartani.

Vitézy Dávid is részt vett a Déli Körvasút előkészítésében

Pénteken jelentette be Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnök társaságában, hogy a kabinet leállítja a Déli Körvasút beruházását és szerződést bont a V-híddal, arra hivatkozva, hogy az Európai Számvevőszék jelentése súlyos szabálytalanságokat állapított meg, ezért az Európai Bizottság nem támogatja a projekt uniós finanszírozását. A kormány a döntését azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Annak ellenére, hogy Vitézy elismerte, hogy hazai költségvetési forrásból folytathatná a kormány a beruházást, a forrásvesztés kockázata miatt ezzel nem kíván élni.

Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy évekre torzó maradhat a 42 százalékos készültségi állapotban lévő beruházás.

Később Nagy Bálint korábbi államtitkár hívta fel arra a figyelmet hogy Vitézy Dávid 2021-ben tagja volt a közbeszerzést kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felügyelőbizottságának. A testület annak idején jóváhagyta a közbeszerzést, ezért ellentmondásosnak tartja, hogy a beruházás most a szabálytalanságok miatt kerülhet veszélybe.