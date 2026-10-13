Előre megüzente Vitézy Dávid a V-hídnak: soha többé nem nyerhet közbeszerzést Mészáros Lőrinc vasútépítő cége Magyarországon
„Alapjaiban fog megkérdőjeleződni már a következő napokban is, hogy ők valaha magyar közbeszerzéseken elindulhatnak-e újra” – ezt mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter múlt szerdán a Hungrail konferencián. A kijelentésről készült videó most jelent meg a miniszter Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid Mészáros Lőrincre célozhatott
A tárcavezető ezt még a pénteki bejelentése előtt mondta, anélkül, hogy megnevezte volna az érintett vállalatot. Aztán pénteken közölte, hogy a kormány szerződést bont a Déli Körvasút beruházójával, a V-híddal. Vitézy a konferencián azt állította, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vasútépítő vállalat súlyos szabálytalanságokat követett el, és évek alatt gyűrte maga alá a teljes magyar vasútépítési ágazatot.
Hozzátette, mindenképpen egy megtisztulás előtt áll ez az iparág is, egyúttal fontosnak nevezte, hogy tényleg valós verseny legyen és a verseny arról szóljon, hogyan tud az ágazat minőséget előállítani.
A miniszter beszámolt arról, hogy 3550 milliárd forintnyi kötelezettségvállalási engedélye van a magyar kormánytól arra, hogy a vasutat fejlessze, ezért fontos a források megfelelős hasznosítása. A politikus azt kérte a konferencián résztvevő iparági szereplőktől, hogy ne csak azt nézzék, hogy éppen melyik e-mailt, melyik adatlapot, melyik nyomtatványt hova kell küldeni ahhoz, hogy az illetékes szervezet jóvá hagyja azt. Hangsúlyozta azt is, hogy a beruházásoknál elsősorban az utasok kényelmét, a minőséget, valamint az esztétikai szempontokat kell szem előtt tartani.
Vitézy Dávid is részt vett a Déli Körvasút előkészítésében
Pénteken jelentette be Vitézy Dávid Magyar Péter miniszterelnök társaságában, hogy a kabinet leállítja a Déli Körvasút beruházását és szerződést bont a V-híddal, arra hivatkozva, hogy az Európai Számvevőszék jelentése súlyos szabálytalanságokat állapított meg, ezért az Európai Bizottság nem támogatja a projekt uniós finanszírozását. A kormány a döntését azzal indokolta, hogy az Európai Számevőszék megállapítása szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során a tervezésben részt vevő Kontúr Csoporttal, amelyet később felvásárolt Mészáros Lőrinc. Annak ellenére, hogy Vitézy elismerte, hogy hazai költségvetési forrásból folytathatná a kormány a beruházást, a forrásvesztés kockázata miatt ezzel nem kíván élni.
Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy évekre torzó maradhat a 42 százalékos készültségi állapotban lévő beruházás.
Később Nagy Bálint korábbi államtitkár hívta fel arra a figyelmet hogy Vitézy Dávid 2021-ben tagja volt a közbeszerzést kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felügyelőbizottságának. A testület annak idején jóváhagyta a közbeszerzést, ezért ellentmondásosnak tartja, hogy a beruházás most a szabálytalanságok miatt kerülhet veszélybe.
Nagy Bálint azt állította, hogy ami a közbeszerzés elfogadásakor még nem számított gyanúsnak vagy jogsértőnek, az a kormányváltás után hirtelen problémává vált. Ebből arra következtetett, hogy a szabálytalanságokra való hivatkozás a magyar kivitelezők kiszorítását szolgálhatja.
A politikus bejegyzésében azt is állította, hogy a kormány a beruházások átrendezésével külföldi gazdasági érdekeket segít.
Ez a felvetés azért is érdekes, mert a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv kihirdetését követően − amely tíz év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítja meg a magyar kötöttpályás közlekedést − ismét megjelent a magyar piacon az osztrák Porr. A többek között közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó vállalatcsoportot 1869-ben alapították, és az évek során Európa egyik jelentős építőipari vállalatcsoportjává nőtte ki magát.
A bécsi tőzsdén jegyzett cégcsoport piaci értéke nagyjából 1,2 milliárd euró, 2025-ben pedig közel 6,3 milliárd eurós árbevételt ért el, míg 2026 június végén 9,8 milliárd eurós megrendelésállománnyal rendelkezett.
Mivel a kormány Vitézy Dávid döntése nyomán leállította a Déli Körvasút projektet a beruházás akár két évet is csúszhat, amelyre egy nemrégiben megjelent kormányhatározatból lehet következtetni. Egy neves és nagy múltú brit vasúti szaklap szerint ez komoly visszalépést jelent a budapesti elővárosi vasúti projektben.
Orbán Viktor is szóba hozta a Déli Körvasút-botrányt a Bayer-show hétfő esti adásában. A volt miniszterelnök, aki korábban a németek emberének nevezte Vitézy Dávidot, azt mondta, hogy a Tisza kormányzása alatt külföldi vállalatok kerülhetnek előnybe a magyar gazdaságban, miközben a hazai cégek egyre kevesebb lehetőséghez jutnak. Az ex-kormányfő az 1998 és 2002 közötti időszakot is felidézte. Azt mondta, akkori kormánya idején magyar vállalkozások is részt vettek az autópálya-építésekben, a kormányváltást követően viszont ismét a külföldi vállalatok kerültek előtérbe. Szerinte a mostani folyamatok hasonló irányba mutatnak, és a hazai vállalkozások rovására erősíthetik a külföldi szereplőket.