Vitézy Dávid most jelentette be: kulcsfontosságú vasútvonalat újít fel a Tisza-kormány – ezzel feledtetné a Déli Körvasút körüli botrányt

A kormány legutóbbi ülésén három döntést hozott a Budapest–Veresegyház–Vác elővárosi vasútvonal korszerűsítésének felgyorsítására – jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid kifejtette: a beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként, uniós források felhasználásával, mintegy 174 milliárd forintból valósulhat meg.

Vitézy Dávid szerint a cél az óránként legalább négy vonatot biztosító elővárosi közlekedés megteremtése. / Fotó: AFP

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A miniszter szerint a 71-es vasútvonal az ország egyik legnagyobb utasforgalom-növekedési lehetőségével rendelkező vasúti összeköttetése. A fővárosi agglomeráció érintett településeiről egyre többen ingáznak Budapestre, többségük autóval, jelentős közúti torlódások mellett. A vasúti szolgáltatás fejlesztése ezért a közúti forgalom csökkentéséhez is hozzájárulhat.

A korábban elkészített tervek alapján a korszerűsítés után a jelenlegi utasszám három-négyszeresével számolnak. Vitézy emlékeztetett, hogy a beruházás előkészítésén már a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként dolgozott munkatársaival, a megvalósítás azonban az elmúlt négy évben nem haladt előre.

Sajnos a projekt megvalósítása az elmúlt négy évben, Lázár János minisztersége alatt egy helyben állt

– fogalmazott. Egyúttal ismét megjegyezte, hogy szerinte Lázár János minisztersége alatt felszámolták a nagy vasúti beruházások végrehajtásához szükséges szervezeti kapacitások egy részét.

A fejlesztés a Rákospalota–Újpest és Vác-Alsóváros közötti szakaszt érinti. A tervek szerint a jelenleg jellemzően egyvágányú vasútvonal legtöbb szakaszán második vágány épül, ami lehetővé teszi a vonatok sűrűbb közlekedését. A beruházás részeként

jelentős vasúti műtárgyat alakítanak ki Rákospalota–Újpest állomáson,

több helyen különszintű közúti és vasúti keresztezések létesülnek,

valamint kapcsolódó közúti fejlesztéseket is végrehajtanak.

Vácig valamennyi érintett állomás és megállóhely infrastruktúráját korszerűsítik, akadálymentes peronokat és P+R parkolókat alakítanak ki.

A cél az óránként legalább négy vonatot biztosító elővárosi közlekedés megteremtése.

A reggeli és esti csúcsidőszakban ennél is sűrűbb járatindítást szeretnének lehetővé tenni, hogy a vasút a várhatóan jelentősen növekvő utasforgalmat is ki tudja szolgálni – közölte a tárcavezető.