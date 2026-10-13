Deviza
EUR/HUF364,3 -0,15% USD/HUF325,84 -0,33% GBP/HUF431,22 -0,13% CHF/HUF391,08 -0,23% PLN/HUF83,17 -0,04% RON/HUF68,25 -0,18% CZK/HUF14,95 -0,13% EUR/HUF364,3 -0,15% USD/HUF325,84 -0,33% GBP/HUF431,22 -0,13% CHF/HUF391,08 -0,23% PLN/HUF83,17 -0,04% RON/HUF68,25 -0,18% CZK/HUF14,95 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 825,08 +0,62% MTELEKOM2 588 +2,24% MOL4 900 -1,55% OTP42 380 +1,75% RICHTER12 380 +0,24% OPUS227,5 -4,4% ANY6 180 -0,16% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 200 0% BUMIX8 900,83 -0,86% CETOP4 864,91 +0,59% CETOP NTR3 160,1 +0,52% BUX143 825,08 +0,62% MTELEKOM2 588 +2,24% MOL4 900 -1,55% OTP42 380 +1,75% RICHTER12 380 +0,24% OPUS227,5 -4,4% ANY6 180 -0,16% AUTOWALLIS122 0% WABERERS4 200 0% BUMIX8 900,83 -0,86% CETOP4 864,91 +0,59% CETOP NTR3 160,1 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vitézy Dávid most jelentette be: kulcsfontosságú vasútvonalat újít fel a Tisza-kormány – ezzel feledtetné a Déli Körvasút körüli botrányt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mintegy 174 milliárd forintból újulhat meg a Budapest–Fót–Veresegyház–Őrbottyán–Vác vasútvonal, amelynek utasforgalma a fejlesztés után akár a három-négyszeresére is emelkedhet. A kormány kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet, kijelölte a végleges nyomvonalat, és döntött a megvalósítás felgyorsításáról. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztés az elmúlt négy évben, Lázár János minisztersége alatt egy helyben állt.
VG
2026.10.13, 08:04
Szóljon hozzá!

A kormány legutóbbi ülésén három döntést hozott a Budapest–Veresegyház–Vác elővárosi vasútvonal korszerűsítésének felgyorsítására – jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid kifejtette: a beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként, uniós források felhasználásával, mintegy 174 milliárd forintból valósulhat meg.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid szerint a cél az óránként legalább négy vonatot biztosító elővárosi közlekedés megteremtése. / Fotó: AFP

Vitézy Dávid megint elődjére mutogat, csak a Déli Körvasútról ne kelljen beszélni

A miniszter szerint a 71-es vasútvonal az ország egyik legnagyobb utasforgalom-növekedési lehetőségével rendelkező vasúti összeköttetése. A fővárosi agglomeráció érintett településeiről egyre többen ingáznak Budapestre, többségük autóval, jelentős közúti torlódások mellett. A vasúti szolgáltatás fejlesztése ezért a közúti forgalom csökkentéséhez is hozzájárulhat.

A korábban elkészített tervek alapján a korszerűsítés után a jelenlegi utasszám három-négyszeresével számolnak. Vitézy emlékeztetett, hogy a beruházás előkészítésén már a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként dolgozott munkatársaival, a megvalósítás azonban az elmúlt négy évben nem haladt előre.

Sajnos a projekt megvalósítása az elmúlt négy évben, Lázár János minisztersége alatt egy helyben állt

 – fogalmazott. Egyúttal ismét megjegyezte, hogy szerinte Lázár János minisztersége alatt felszámolták a nagy vasúti beruházások végrehajtásához szükséges szervezeti kapacitások egy részét.

A fejlesztés a Rákospalota–Újpest és Vác-Alsóváros közötti szakaszt érinti. A tervek szerint a jelenleg jellemzően egyvágányú vasútvonal legtöbb szakaszán második vágány épül, ami lehetővé teszi a vonatok sűrűbb közlekedését. A beruházás részeként 

  • jelentős vasúti műtárgyat alakítanak ki Rákospalota–Újpest állomáson, 
  • több helyen különszintű közúti és vasúti keresztezések létesülnek, 
  • valamint kapcsolódó közúti fejlesztéseket is végrehajtanak.

Vácig valamennyi érintett állomás és megállóhely infrastruktúráját korszerűsítik, akadálymentes peronokat és P+R parkolókat alakítanak ki.

A cél az óránként legalább négy vonatot biztosító elővárosi közlekedés megteremtése. 

A reggeli és esti csúcsidőszakban ennél is sűrűbb járatindítást szeretnének lehetővé tenni, hogy a vasút a várhatóan jelentősen növekvő utasforgalmat is ki tudja szolgálni – közölte a tárcavezető.

A közlekedési és beruházási miniszter döntése komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút projektben

Vitézy Dávid közlése szerint a kabinet elsőként a beruházás előkészítésének felgyorsításáról határozott, hogy a kivitelezést a lehető legrövidebb időn belül vállalkozásba adhassák.

Második lépésként kiemelt beruházássá nyilvánították a vasútvonal korszerűsítését, és kijelölték a végleges nyomvonalat. A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy a második vágány megépítéséhez szükséges ingatlankisajátítások vitákat válthatnak ki. A harmadik döntés értelmében a projekt megvalósításáért a MÁV Pályaműködtetési Zrt. felel majd.

Korábban lapunk is megírta: a tárcavezető a múlt pénteki kormányzati tájékoztatón közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.

Ugyanakkor az International Railway Journal egy cikkében mutatott rá arra, hogy a közlekedési és beruházási miniszter döntése komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút elnevezésű, budapesti elővárosi vasúti projektben.

A kivitelezést végző V-Hídnak le kell vonulnia a munkaterületről, miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és a befejezéséhez még több mint két évre lenne szükség. 

Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig  megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték.

Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd. A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
vasúti közlekedés
déli körvasút
Vitézy Dávid
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu