Vitézy Dávid most jelentette be: kulcsfontosságú vasútvonalat újít fel a Tisza-kormány – ezzel feledtetné a Déli Körvasút körüli botrányt
A kormány legutóbbi ülésén három döntést hozott a Budapest–Veresegyház–Vác elővárosi vasútvonal korszerűsítésének felgyorsítására – jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézy Dávid kifejtette: a beruházás a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként, uniós források felhasználásával, mintegy 174 milliárd forintból valósulhat meg.
Vitézy Dávid megint elődjére mutogat, csak a Déli Körvasútról ne kelljen beszélni
A miniszter szerint a 71-es vasútvonal az ország egyik legnagyobb utasforgalom-növekedési lehetőségével rendelkező vasúti összeköttetése. A fővárosi agglomeráció érintett településeiről egyre többen ingáznak Budapestre, többségük autóval, jelentős közúti torlódások mellett. A vasúti szolgáltatás fejlesztése ezért a közúti forgalom csökkentéséhez is hozzájárulhat.
A korábban elkészített tervek alapján a korszerűsítés után a jelenlegi utasszám három-négyszeresével számolnak. Vitézy emlékeztetett, hogy a beruházás előkészítésén már a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként dolgozott munkatársaival, a megvalósítás azonban az elmúlt négy évben nem haladt előre.
Sajnos a projekt megvalósítása az elmúlt négy évben, Lázár János minisztersége alatt egy helyben állt
– fogalmazott. Egyúttal ismét megjegyezte, hogy szerinte Lázár János minisztersége alatt felszámolták a nagy vasúti beruházások végrehajtásához szükséges szervezeti kapacitások egy részét.
A fejlesztés a Rákospalota–Újpest és Vác-Alsóváros közötti szakaszt érinti. A tervek szerint a jelenleg jellemzően egyvágányú vasútvonal legtöbb szakaszán második vágány épül, ami lehetővé teszi a vonatok sűrűbb közlekedését. A beruházás részeként
- jelentős vasúti műtárgyat alakítanak ki Rákospalota–Újpest állomáson,
- több helyen különszintű közúti és vasúti keresztezések létesülnek,
- valamint kapcsolódó közúti fejlesztéseket is végrehajtanak.
Vácig valamennyi érintett állomás és megállóhely infrastruktúráját korszerűsítik, akadálymentes peronokat és P+R parkolókat alakítanak ki.
A cél az óránként legalább négy vonatot biztosító elővárosi közlekedés megteremtése.
A reggeli és esti csúcsidőszakban ennél is sűrűbb járatindítást szeretnének lehetővé tenni, hogy a vasút a várhatóan jelentősen növekvő utasforgalmat is ki tudja szolgálni – közölte a tárcavezető.
A közlekedési és beruházási miniszter döntése komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút projektben
Vitézy Dávid közlése szerint a kabinet elsőként a beruházás előkészítésének felgyorsításáról határozott, hogy a kivitelezést a lehető legrövidebb időn belül vállalkozásba adhassák.
Második lépésként kiemelt beruházássá nyilvánították a vasútvonal korszerűsítését, és kijelölték a végleges nyomvonalat. A miniszter ugyanakkor elismerte, hogy a második vágány megépítéséhez szükséges ingatlankisajátítások vitákat válthatnak ki. A harmadik döntés értelmében a projekt megvalósításáért a MÁV Pályaműködtetési Zrt. felel majd.
Korábban lapunk is megírta: a tárcavezető a múlt pénteki kormányzati tájékoztatón közölte, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.
Ugyanakkor az International Railway Journal egy cikkében mutatott rá arra, hogy a közlekedési és beruházási miniszter döntése komoly visszalépést jelent a Déli Körvasút elnevezésű, budapesti elővárosi vasúti projektben.
A kivitelezést végző V-Hídnak le kell vonulnia a munkaterületről, miközben a műszaki készültség szintje 42 százalékos és a befejezéséhez még több mint két évre lenne szükség.
Eddig két Duna-hidat cseréltek le, egy harmadikat pedig megépítettek, és a vasútvonal mentén található, közutak felett átívelő felüljárók egy részét is kicserélték.
Az új vágányok 30 százaléka október végére már használható lenne, de az átadás biztosan csúszik majd. A nemrégiben megjelent kormányhatározat arra enged következtetni, hogy az eredeti 2028-as helyett akár 2030-as dátumra is lehet számítani.