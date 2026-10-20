Vitézy Dávid váratlanul elárulta, hogy mit akart a Tisza-kormány megtartani az elődje programjaiból – igaz, épp most végzi ki
A kormány a jövő évi költségvetés tervezésénél igyekeztek szem előtt tartani, hogy a közösségi közlekedés működése és az útfenntartás biztosított legyen − mondta Vitézy Dávid az Inforádiónak adott inerjújában.
A politikus hangsúlyozta, hogy még számos részletkérdés tisztázásra szorul, valamint javítani kell a minisztérium és a MÁV-csoport működésének hatékonyságát.
Vitézy Dávid felvázolta a terveket
A miniszter rámutatott, hogy a beruházásoknál azok a prioritások, amelyek a Tisza programjában szerepeltek, megjelennek a költségvetésben:
- Ötszörösére, 20 milliárdról 100 milliárd forintra nő az útfelújítások büdzséje,
- csökkennek az autópálya-koncesszióra fordított kiadások,
- valamint 50 milliárd forinttal nő a kisebb léptékű vasúti beruházásokra fordítható összeg.
Emellett szóba került az is, hogy Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervnek a több százmilliárd forintos uniós fejlesztéseihez szükséges önrészt is biztosítja a költségvetés. Arról is beszélt, hogy a lakhatási politika terén egyrészről megejelenik a Wekerle Plusz Program, amely véleménye szerint egy fenntarthatóbb lakástámogatási rendszer és az energetikai célú lakásfelújítást szolgálja.
Ez szerintem egy nagyon népszerű programja lesz a Tisza-kormánynak
− fogalmazott Vitézy Dávid majd hozzátette, hogy a kormány uniós forrásokból kíván bérlakásépítést és kollégiumfejlesztést indítani, amihez az önrészt a költségvetésből biztosítják.
Mivel nem állt rendelkezésre ilyen célra uniós forrás, ezért az operatív programok módosulnak és a Nemzeti Fejlesztési Központtal együttműködve új pályázati felhívások kerülnek kíirásra.
A lakásvásárlási támogatással kapcsolatban elmondta, hogy a kormány nem szerette volna elvenni az első ingatlan megvásárlásához nyújtott korábbi kedvezményt.
Azonban úgy gondolja, hogy a fix 3 százalékos hitel a legmagasabb jövedelemmel rendelkező rétegek számára volt a leginkább igénybe vehető, ezért igyekeznek tágítani a kört. Az Otthon Start Program 2027-től hivatalosan megszűnik: 2027-től a Wekerle Plusz Program váltja, ami kizárólag a 41 év alattiak számára érhető majd el és használt ingatlan vásárlása esetén 5 százalékos kamatot biztosít az eddigi 3 százalék helyett. A közlekedési és beruházási miniszter az interjúban arról is beszélt, hogy meglátása szerint az Orbán-kormány lakáspolitikája elsősorban a felső középosztályt támogatta.
Mi várhat az építőiparra?
A kormány azzal számol, hogy az intézkedések pozitív hatással lesznek az építőiparra, ezért született meg a döntés, hogy az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos áfakulcs határozatlan időre megmarad.
„Az a célunk, hogy keresletet generáljunk új lakások építéséhez, mert szükség van a lakáskínálat bővítésére” − mondta Vitézy Dávid, aki majd hozzátette, hogy korábban a használt lakásokra ugyanolyan támogatási szint volt, mint az új ingatlanokra.
Hozzátette, hogy a kormány ettől az intézkedéstől az új lakások árának csökkenését és a kínálat bővülését várja. További célként említette, hogy a pályázati feltételek kialakításánál a közepes magyar építőipari vállalkozások esélyei is biztosítottak legyenek, ami kisebb beruházásoknál egyszerűbb. A politikus azonban leszögezte, hogy a szolgáltatások áramlása szabad az unióban, illetve emlékeztetett arra is, hogy mindig a műszakilag alkalmas, legolcsóbb ajánlatot kell választani.