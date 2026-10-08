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Budapest–Belgrád: ilyen közeli dátumra senki nem gondolt – megjött Vitézy Dávid bejelentése, heteken belül indulhatnak a személyvonatok a vonalon

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Hosszú várakozás után végre utasokat is szállíthatnak a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter újabb sikeres biztonsági vizsgálatról számolt be, és azt is elárulta, mikor indulhatnak el az első személyvonatok. A nemzetközi járatokra azonban még várni kell.
VG
2026.10.08, 10:02
Frissítve: 2026.10.08, 10:58
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Újabb fontos akadály hárult el a Budapest–Belgrád vasútvonal személyforgalmának elindítása elől. A hétvégi teljes terheléses próba után sikeresen lezárult a vonatok biztonságos közlekedését felügyelő rendszer vizsgálata is. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint így már október második felében megindulhat a belföldi személyszállítás, a nemzetközi járatokra azonban decemberig várni kell.

személyvonat-közlekedés, Budapest–Belgrád vasútvonal, Vitézy Dávid
A személyvonat-közlekedés akár már októberben elindulhat a Budapest–Belgrád vasútvonalon. / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

Októberben indulhat a személyvonat-közlekedés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza műszakilag közelít a befejezéshez – számolt be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a hétvégi teljes terheléses próba után az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is sikeresen lezajlott.

Az ETCS megfelelő működése alapvető feltétele a személyforgalom elindításának, a rendszer ugyanis folyamatosan felügyeli a vonatok közlekedését, és szükség esetén automatikusan beavatkozik a biztonság érdekében.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a vizsgálatok eredménye alapján október közepére várják a személyszállítás megkezdéséhez szükséges hivatalos dokumentumokat.

Amennyiben minden a tervek szerint alakul, október második felében már elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán.

A sikeres tesztek ellenére a beruházás egyelőre nem tekinthető teljesen befejezettnek. A kivitelezőnek még el kell végeznie a szerződésben előírt utolsó, jótállási vágányszabályozást, amely várhatóan közel két hónapot vesz igénybe. A munkálatok 

  • az állomási vágányokat, 
  • a kitérőket 
  • és a nyílt vonali pályaszakaszokat 

egyaránt érintik. Erre azért van szükség, mert az építés és a próbaterhelések során a vasúti pálya zúzottkő ágyazata tovább tömörödik, így a sínek és a kitérők helyzetét ismét pontosan be kell állítani. 

vitézy vonat
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy ez az új vasútvonalak átadása előtt megszokott, előre tervezett munkafázis. Különösen nagy jelentősége van a Budapest–Belgrád vasútvonal esetében, ahol a pályának hosszú távon is alkalmasnak kell lennie a 160 kilométer/órás közlekedésre.

A munkálatokat úgy ütemezték, hogy a Ferencváros és Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Ennek köszönhetően a személyforgalom megindulását követően már lényegesen kevesebb korlátozás mellett folytathatják a fennmaradó feladatokat.

A jelenlegi tervek szerint a belföldi járatok októberi elindítása után többhetes üzemi tapasztalatgyűjtés következik. Amennyiben az első időszakban minden megfelelően működik, decemberben újabb fontos lépésre kerülhet sor.

Ekkortól használhatják ki teljes egészében a pálya 160 kilométer/órás sebességre tervezett kapacitását, és megindulhat a Budapest és Belgrád közötti nemzetközi személyforgalom is.

Vitézy ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a menetrend betartása nem mehet a biztonság rovására. A vasútvonalon már számos vizsgálatot, javítást és ellenőrzést végeztek el, de a következő hetekben további feladatok várnak a szakemberekre.

„Utasokat csak akkor engedünk a vonalra, ha minden szükséges biztonsági feltétel teljesült, ebből nem engedünk” – szögezte le a közlekedési és beruházási miniszter.

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vonatközlekedés
Vitézy Dávid
Budapest-Belgrád vasútvonal
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