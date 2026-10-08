Budapest–Belgrád: ilyen közeli dátumra senki nem gondolt – megjött Vitézy Dávid bejelentése, heteken belül indulhatnak a személyvonatok a vonalon

Újabb fontos akadály hárult el a Budapest–Belgrád vasútvonal személyforgalmának elindítása elől. A hétvégi teljes terheléses próba után sikeresen lezárult a vonatok biztonságos közlekedését felügyelő rendszer vizsgálata is. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint így már október második felében megindulhat a belföldi személyszállítás, a nemzetközi járatokra azonban decemberig várni kell.

A személyvonat-közlekedés akár már októberben elindulhat a Budapest–Belgrád vasútvonalon. / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

Októberben indulhat a személyvonat-közlekedés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza műszakilag közelít a befejezéshez – számolt be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a hétvégi teljes terheléses próba után az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is sikeresen lezajlott.

Az ETCS megfelelő működése alapvető feltétele a személyforgalom elindításának, a rendszer ugyanis folyamatosan felügyeli a vonatok közlekedését, és szükség esetén automatikusan beavatkozik a biztonság érdekében.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a vizsgálatok eredménye alapján október közepére várják a személyszállítás megkezdéséhez szükséges hivatalos dokumentumokat.

Amennyiben minden a tervek szerint alakul, október második felében már elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán.

A sikeres tesztek ellenére a beruházás egyelőre nem tekinthető teljesen befejezettnek. A kivitelezőnek még el kell végeznie a szerződésben előírt utolsó, jótállási vágányszabályozást, amely várhatóan közel két hónapot vesz igénybe. A munkálatok

az állomási vágányokat,

a kitérőket

és a nyílt vonali pályaszakaszokat

egyaránt érintik. Erre azért van szükség, mert az építés és a próbaterhelések során a vasúti pálya zúzottkő ágyazata tovább tömörödik, így a sínek és a kitérők helyzetét ismét pontosan be kell állítani.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy ez az új vasútvonalak átadása előtt megszokott, előre tervezett munkafázis. Különösen nagy jelentősége van a Budapest–Belgrád vasútvonal esetében, ahol a pályának hosszú távon is alkalmasnak kell lennie a 160 kilométer/órás közlekedésre.

A munkálatokat úgy ütemezték, hogy a Ferencváros és Kunszentmiklós-Tass közötti elővárosi szakaszon október végéig befejeződjön a vágányszabályozás. Ennek köszönhetően a személyforgalom megindulását követően már lényegesen kevesebb korlátozás mellett folytathatják a fennmaradó feladatokat.

A jelenlegi tervek szerint a belföldi járatok októberi elindítása után többhetes üzemi tapasztalatgyűjtés következik. Amennyiben az első időszakban minden megfelelően működik, decemberben újabb fontos lépésre kerülhet sor.