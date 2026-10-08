A VOSZ komolyan aggódik a vagyonadó miatt: a tulajok a többletosztalékhoz is hozzányúlhatnak, hogy be tudják fizetni – itt a saját javaslatuk a Tisza-kormányé helyett a sávos adóztatásra
Nem támogatja a vagyonadó-tervezet jelenlegi formájában történő bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) – derül ki a szervezet csütörtökön kiadott, a Világgazdasághoz eljuttatott közleményéből. A vállalkozói érdekképviselet hangsúlyozza, hogy a jelentős vagyonnal nagyobb közteherviselési felelősség jár, ugyanakkor az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat több ponton is veszélyeztetheti a hazai kis- és középvállalkozások működését.
A VOSZ egyik legfontosabb kifogása, hogy az egymilliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítanák. Ez különösen azoknak a családi vállalkozásoknak okozhat problémát, amelyek értékének jelentős részét nem készpénz vagy könnyen értékesíthető befektetés, hanem üzemépületek, gépek és más termelőeszközök adják.
Egy vállalkozás tulajdonosa így akkor is jelentős vagyonadó-fizetési kötelezettséggel szembesülhet, ha a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök ezt nem fedezik.
Ilyen helyzetben kénytelen lehet a megszokottnál magasabb osztalékot kivenni a cégből, ami közvetlenül csökkentheti a fejlesztésekre és beruházásokra fordítható forrásokat. A szervezet szerint ezt a kockázatot maga a Pénzügyminisztérium is elismeri a törvényjavaslathoz készített hatásvizsgálatában. A VOSZ ezért olyan részletes elemzést sürget, amely nemcsak a várható költségvetési bevételeket, hanem a vállalatoktól történő forráskivonás következményeit, valamint az adóbeszedés, az adóelkerülés és az esetleges jogviták költségeit is számszerűsíti.
Jelentősen csökkentené a vagyonadót a VOSZ
A vállalkozói szövetség nem pusztán kifogásokat fogalmazott meg, hanem konkrét, három vagyoni sávra épülő alternatív adórendszert is kidolgozott. A nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva a tervezett adókulcsok csökkentését és ötéves, fokozatos bevezetését javasolja. A VOSZ elképzelése szerint:
- 1–5 milliárd forintos vagyon esetén az első évben mindössze 0,1–0,25 százalék lenne az adóterhelés, amely öt év alatt fokozatosan 0,5 százalékra emelkedne.
- 5–100 milliárd forint között az induló 0,5 százalékos kulcs öt év alatt érné el az 1 százalékot.
- 100 milliárd forint felett az első évben 1 százalékos adóval számolnának, amely az ötödik évre 1,5 százalékra növekedne.
Az érdekképviselet szerint az alacsonyabb induló kulcsok különösen az 1–5 milliárd forintos sávban lennének fontosak, mivel várhatóan itt található a legtöbb érintett adóalany és a legtöbb hozzájuk kapcsolódó kis- és középvállalkozás. A fokozatosság mérsékelhetné az adóelkerülési szándékot, csökkenthetné a beszedési költségeket, és kiszámíthatóbb környezetet teremthetne a befektetők számára.
A beruházásokat és a munkahelyeket is védenék
A szervezet célzott mentességet kér a Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra. Emellett a termelékenységet javító új beruházások és a munkavállalók képzése után is vagyonadó-kedvezményt vezetne be. A VOSZ ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kedvezményeknek ellenőrizhető feltételekhez kell kötődniük:
önmagában az, hogy valaki vállalkozásban tartja a vagyonát, nem jelenthet automatikus adómentességet.
További javaslatuk, hogy igazolt likviditási nehézségek esetén az érintettek akár több évre elosztva is megfizethessék az adót. Ezzel elkerülhetővé válhatna, hogy a tulajdonosok az adófizetés érdekében eszközöket értékesítsenek, vagy a működéshez és modernizációhoz szükséges pénzt vonják ki vállalkozásukból. A szövetség a cégértékelés szabályait is módosítaná. A tervezetben szereplő számítási módszer ugyanis szerintük olyan értéket is eredményezhet, amely jelentősen eltér az adott vállalkozói részesedés tényleges piaci értékétől. Emellett az 500 millió forint feletti saját tőkéjű társaságokra vonatkozó új adatszolgáltatási kötelezettséget is egyszerűsítenék.
A VOSZ azt is fontosnak tartja, hogy a vagyonadó mértékét a vállalkozói jövedelmekre és a vagyon hozamára már kivetett adókkal együtt vizsgálják, különösen azokban az időszakokban, amikor a cégek jövedelmezősége gyenge.
Norvégiában már tömegesen költöztek külföldre a vagyonos vállalkozók
A vagyonadó lehetséges gazdasági következményeiről a Világgazdaság is beszámolt csütörtöki elemzésében. Norvégiában a vagyonadó szigorítását követően 2024-re mintegy 300 multimilliomos és milliárdos költözött Svájcba. Az északi országban 2022-től a legmagasabb vagyonadókulcsot 0,85-ról 1,1 százalékra emelték, miközben a részvények és üzleti vagyon adóalapba beszámított arányát is növelték. A norvég tapasztalatok egyik legfontosabb tanulsága éppen az a probléma, amelyre most a magyar vállalkozói érdekképviselet is figyelmeztet:
a jelentős cégvagyon nem feltétlenül jelent ugyanekkora szabadon felhasználható pénzösszeget.
Az érintett tulajdonosok ezért osztalékkivételre vagy vagyonelemek értékesítésére kényszerülhetnek az adófizetés érdekében.
Több időt és közvetlen tárgyalást követelnek
A VOSZ az október 14-ig meghirdetett társadalmi egyeztetés határidejének meghosszabbítását is kezdeményezi. Álláspontjuk szerint a néhány napos véleményezési időszak nem elegendő a gazdasági hatások részletes feltárására és a vállalkozói javaslatok érdemi megvitatására.
A szervezet közvetlen szakmai tárgyalást kér a Pénzügyminisztériumtól, amelyen konkrét vállalati példák segítségével vizsgálhatnák meg a tervezett szabályok következményeit. A szövetség jelezte, hogy a további egyeztetések alapján újabb módosító javaslatokkal is jelentkezhet.