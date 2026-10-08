A VOSZ komolyan aggódik a vagyonadó miatt: a tulajok a többletosztalékhoz is hozzányúlhatnak, hogy be tudják fizetni – itt a saját javaslatuk a Tisza-kormányé helyett a sávos adóztatásra

Nem támogatja a vagyonadó-tervezet jelenlegi formájában történő bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) – derül ki a szervezet csütörtökön kiadott, a Világgazdasághoz eljuttatott közleményéből. A vállalkozói érdekképviselet hangsúlyozza, hogy a jelentős vagyonnal nagyobb közteherviselési felelősség jár, ugyanakkor az október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat több ponton is veszélyeztetheti a hazai kis- és középvállalkozások működését.

A VOSZ az október 14-ig meghirdetett társadalmi egyeztetés határidejének meghosszabbítását is kezdeményezi / Fotó: Andrew Angelov

A VOSZ egyik legfontosabb kifogása, hogy az egymilliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a vállalkozói részesedéseket is beszámítanák. Ez különösen azoknak a családi vállalkozásoknak okozhat problémát, amelyek értékének jelentős részét nem készpénz vagy könnyen értékesíthető befektetés, hanem üzemépületek, gépek és más termelőeszközök adják.

Egy vállalkozás tulajdonosa így akkor is jelentős vagyonadó-fizetési kötelezettséggel szembesülhet, ha a rendelkezésére álló szabad pénzeszközök ezt nem fedezik.

Ilyen helyzetben kénytelen lehet a megszokottnál magasabb osztalékot kivenni a cégből, ami közvetlenül csökkentheti a fejlesztésekre és beruházásokra fordítható forrásokat. A szervezet szerint ezt a kockázatot maga a Pénzügyminisztérium is elismeri a törvényjavaslathoz készített hatásvizsgálatában. A VOSZ ezért olyan részletes elemzést sürget, amely nemcsak a várható költségvetési bevételeket, hanem a vállalatoktól történő forráskivonás következményeit, valamint az adóbeszedés, az adóelkerülés és az esetleges jogviták költségeit is számszerűsíti.

Jelentősen csökkentené a vagyonadót a VOSZ

A vállalkozói szövetség nem pusztán kifogásokat fogalmazott meg, hanem konkrét, három vagyoni sávra épülő alternatív adórendszert is kidolgozott. A nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva a tervezett adókulcsok csökkentését és ötéves, fokozatos bevezetését javasolja. A VOSZ elképzelése szerint:

1–5 milliárd forintos vagyon esetén az első évben mindössze 0,1–0,25 százalék lenne az adóterhelés, amely öt év alatt fokozatosan 0,5 százalékra emelkedne.

5–100 milliárd forint között az induló 0,5 százalékos kulcs öt év alatt érné el az 1 százalékot.

100 milliárd forint felett az első évben 1 százalékos adóval számolnának, amely az ötödik évre 1,5 százalékra növekedne.

Az érdekképviselet szerint az alacsonyabb induló kulcsok különösen az 1–5 milliárd forintos sávban lennének fontosak, mivel várhatóan itt található a legtöbb érintett adóalany és a legtöbb hozzájuk kapcsolódó kis- és középvállalkozás. A fokozatosság mérsékelhetné az adóelkerülési szándékot, csökkenthetné a beszedési költségeket, és kiszámíthatóbb környezetet teremthetne a befektetők számára.