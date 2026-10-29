Hivatalos bejelentés: átnevezték az egyik legnagyobb magyar céget, mostantól ez a Waberer's új neve – lezárult egy korszak

Bejelentette új tőzsdei nevét Waberer's Csoport. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a Világgazdaságnak adott szeptemberi interjúban elmondta, hogy már megtalálták az új nevet, amit ősszel be is fognak jelenteni. A változást akkor azzal indokolta, hogy a márkát a legtöbben továbbra is elsősorban a közúti fuvarozással azonosítják, de a szolgáltatási portfólió jócskán túl mutat ezen, és a cégcsoport eredménytermelésében fontos szerepet tölt be a biztosítási szegmens, ezért az új elnevezés már a kibővült portfóliót és a regionális növekedési ambíciókat is kifejezi. A csütörtöki sajtótájékoztatón ezt az új nevet és arculatot mutatták be.

Sajtótájékoztatón jelentette be új nevét a Waberer's Csoport / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A vállalatcsoport bejelentette, hogy W Solum Holding Nyrt. néven folytatja működését a közgyűlés jóváhagyását követően, hogy a tőzsdei anyavállalat neve pontosabban tükrözze az elmúlt években jelentősen kibővült cégcsoport üzleti portfólióját. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a névváltást az elmúlt évek nagyszabású fejlesztései indokolták.

A Waberer's fejlődése indokolta a változást

A közelmúltban jelentős raktárfejlesztések történtek az ország több pontján. A legnagyobb továbbra is az ecseri, azonban Szeged mellett is fontos beruházások zajlottak, amelyek összefüggenek a BYD gyár indulásával. A szállítmányozás már nemcsak közúton zajlik, a Waberer's vasúti szegmense is komoly fejlődést ért el, amelyhez sikeres akvizíció is hozzájárult.

Azonban a cégcsoport már nemcsak egy szállítmányozó vállalat, hasonlóan erős a biztosítási szegmens is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Magyarország legjelentősebb biztosítói közé került a Gránit Biztosító Csoport.

Az elmúlt évek üzletfejlesztései mára közel 40 százalékkal járulnak hozzá az eredményeikhez.

Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt. igazgatósági tagja, gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cégstruktúra megújítását és arculatváltást nagyjából másfél évvel ezelőtt határozták el. Erre azért lett szükség, mert a sok leányvállalat és leányvállalat-csoport miatt nagyon szerteágazó lett a tevékenység, és már nem volt tartható, hogy az anyavállalat csak az egyik szegmenssel foglalkozik. Ezért döntöttek a holdingstruktúra mellett. Az új név a sok leányvállalatot összefoglaló ernyővállalat neve. Ez lett a W Solum Holding.