Hivatalos bejelentés: átnevezték az egyik legnagyobb magyar céget, mostantól ez a Waberer's új neve – lezárult egy korszak
Bejelentette új tőzsdei nevét Waberer's Csoport. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a Világgazdaságnak adott szeptemberi interjúban elmondta, hogy már megtalálták az új nevet, amit ősszel be is fognak jelenteni. A változást akkor azzal indokolta, hogy a márkát a legtöbben továbbra is elsősorban a közúti fuvarozással azonosítják, de a szolgáltatási portfólió jócskán túl mutat ezen, és a cégcsoport eredménytermelésében fontos szerepet tölt be a biztosítási szegmens, ezért az új elnevezés már a kibővült portfóliót és a regionális növekedési ambíciókat is kifejezi. A csütörtöki sajtótájékoztatón ezt az új nevet és arculatot mutatták be.
A vállalatcsoport bejelentette, hogy W Solum Holding Nyrt. néven folytatja működését a közgyűlés jóváhagyását követően, hogy a tőzsdei anyavállalat neve pontosabban tükrözze az elmúlt években jelentősen kibővült cégcsoport üzleti portfólióját. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a névváltást az elmúlt évek nagyszabású fejlesztései indokolták.
A Waberer's fejlődése indokolta a változást
A közelmúltban jelentős raktárfejlesztések történtek az ország több pontján. A legnagyobb továbbra is az ecseri, azonban Szeged mellett is fontos beruházások zajlottak, amelyek összefüggenek a BYD gyár indulásával. A szállítmányozás már nemcsak közúton zajlik, a Waberer's vasúti szegmense is komoly fejlődést ért el, amelyhez sikeres akvizíció is hozzájárult.
Azonban a cégcsoport már nemcsak egy szállítmányozó vállalat, hasonlóan erős a biztosítási szegmens is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Magyarország legjelentősebb biztosítói közé került a Gránit Biztosító Csoport.
Az elmúlt évek üzletfejlesztései mára közel 40 százalékkal járulnak hozzá az eredményeikhez.
Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt. igazgatósági tagja, gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cégstruktúra megújítását és arculatváltást nagyjából másfél évvel ezelőtt határozták el. Erre azért lett szükség, mert a sok leányvállalat és leányvállalat-csoport miatt nagyon szerteágazó lett a tevékenység, és már nem volt tartható, hogy az anyavállalat csak az egyik szegmenssel foglalkozik. Ezért döntöttek a holdingstruktúra mellett. Az új név a sok leányvállalatot összefoglaló ernyővállalat neve. Ez lett a W Solum Holding.
Így lett a cégből W Solum Holding
„A Waberer’s névhez több évtizednyi munka, tapasztalat és bizalom kötődik, és erre a jövőben is építünk. Közben a csoportunk sokat változott. A logisztika mellett a biztosításban is a hazai piac meghatározó szereplőjévé váltunk egy komplex, élet- és nem-életbiztosítási termékeket lefedő szolgáltatási portfólió kiépítése által, és az ingatlanfejlesztési tevékenységünket is építjük. Eljutottunk oda, hogy a tőzsdei anyavállalat nevének is pontosabban kell megmutatnia, milyen vállalatcsoport áll mögötte. A W Solum ezt a fejlődést követi, miközben a cég közel 80 éves örökségére épít” – foglalta össze Barna Zsolt, a Waberer’s International Nyrt. elnök-vezérigazgatója.
A cégvezető ismertette a nevet és a logót is. A W-betű a Waberer's névből maradt, a Solum-ból a „sol” a korábbi, napocskás logóra is visszautal, annak ellenére, hogy a motívum sorsa még bizonytalan. A tervek szerint közönségszavazás dönt majd arról, hogy maradjon-e az arculatban a napocska.
- A logisztikai szegmens W Logistics,
- az ingatlanfejlesztés W Property,
- a biztosítási szegmens pedig W Insurance néven folytatja.
A W Solum Holding a vállalatcsoport új tőzsdei neve, így a Budapesti Értéktőzsdén is ezen a néven kereskednek majd a papírjaikkal.
A rebranding kapcsán Barna Zsolt elmondta, hogy mivel a meglévő jogi személyiségű leányvállalatokat nem kezdik el átnevezgetni, a meglévő járműveket sem fogják átfesteni, így ennek a folyamatnak a költsége minimális.
Az elnök-vezérigazgató kitért arra is, hogy a korábbi névadó, a vállalatcsoportot hosszú éveken át vezető Wáberer György már évek óta nem vesz részt aktívan a Waberer's életében. Ugyanakkor figyelemmel kíséri a cég életét.