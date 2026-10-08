Itt vannak a számlák: két nap alatt majdnem egymillió forintért vacsorázott Magyar Péter a budapesti luxusszállodában, Weber és Costa volt a vendég – közpénzből fizették

Diplomáciai nagyüzem − fogalmazott Magyar Péter még szeptember legelején, amikor beszámolt találkozásáról António Costával. Ám akkor nemcsak az Európai Tanács elnöke fordult meg Budapesten.

Magyar Péter és Manfred Weber a Gresham-palota teraszán / Fotó: Facebook / Manfred Weber

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezető politikusa egy Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a magyar kormányfőnél járt, és ahogy írta, szívélyes fogadtatásban részesült.

Ennyibe került Magyar Péter és Manfred Weber vacsorája

A két politikus 2026. szeptember 1-jén találkozott Budapesten és együtt vacsoráztak a Gresham-palotában található Four Seasons hotel éttermében. A megbeszélésnek Magyar Péter megkésett beszámolója szerint két fő témája volt:

a szigorú magyar menekültügyi szabályok miatt kiszabott európai uniós bírság,

valamint a Tisza Párt Európai Néppárthoz (EPP) történő csatlakozása.

Bár az utóbbi kérdéskör inkább pártpolitikai jellegű, a Miniszterelnökség a Világgazdaság közérdekű adatigénylésre adott válasza szerint a munkavacsorát és a kapcsolódó programokat kormányzati forrásból fizették, amelyek

költsége 263 120 forint volt.

Szerkesztőségünk az adatok megismerését követően kérte a tételes számla megküldését is, azonban a cikk írásának időpontjáig nem érkezett válasz.

Tekintettel a találkozó vegyes jellegére és a finanszírozás módjára, érdemes lehet megvizsgálni, mennyiben értelmezhető a két tárgyalási pont kormányzati témának, illetve nemzeti érdeknek.

Habár Manfred Weber a rendelkezésre álló információk szerint felajánlotta, hogy segít megoldást találni a napi egymillió eurós bírságra, a politikus nincs közvetlen döntéshozatali pozícióban, így legfeljebb pártcsaládja lobbierejét tudja mozgósítani.

Magyarországtól április közepéig több mint 726 millió eurót vontak el, miközben a menekültügyi ítélet végrehajtásának elmaradása miatt felhalmozódott teljes kötelezettség szeptember elejére meghaladta az egymilliárd eurót.

A Tisza Párt EPP-hez történő csatlakozása pedig egyértelműen pártpolitikai kérdés, ami azért is érdekes, mert a kormányfő a vacsoráról írt bejegyzésében a közpénzből finanszírozott kampányokra is kitért. Magyar Péter egyébként ezzel kapcsolatban közölte Manfred Weberrel, hogy közössége csak azt követően hajlandó csatlakozni az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7. cikk szerinti eljárását.