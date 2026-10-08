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Itt vannak a számlák: két nap alatt majdnem egymillió forintért vacsorázott Magyar Péter a budapesti luxusszállodában, Weber és Costa volt a vendég – közpénzből fizették

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szeptemberben több európai politikus is Magyar Péternél járt. A kormányfő Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével és António Costával, az Európai Tanács fejével is találkozott. A megbeszélésekre két egymást követő napon került sor, a résztvevőket pedig Budapest egyik legexkluzívabb éttermében látták vendégül. Most az is kiderült, mennyiért.
Nagy Krisztián
2026.10.08, 16:36
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Diplomáciai nagyüzem − fogalmazott Magyar Péter még szeptember legelején, amikor beszámolt találkozásáról António Costával. Ám akkor nemcsak az Európai Tanács elnöke fordult meg Budapesten.

Magyar Péter és Manfred Weber a Gresham-palota teraszán
 Magyar Péter és Manfred Weber a Gresham-palota teraszán / Fotó: Facebook / Manfred Weber

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezető politikusa egy Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a magyar kormányfőnél járt, és ahogy írta, szívélyes fogadtatásban részesült.

Ennyibe került Magyar Péter és Manfred Weber vacsorája

A két politikus 2026. szeptember 1-jén találkozott Budapesten és együtt vacsoráztak a Gresham-palotában található Four Seasons hotel éttermében. A megbeszélésnek Magyar Péter megkésett beszámolója szerint két fő témája volt:

  • a szigorú magyar menekültügyi szabályok miatt kiszabott európai uniós bírság,
  • valamint a Tisza Párt Európai Néppárthoz (EPP) történő csatlakozása.

Bár az utóbbi kérdéskör inkább pártpolitikai jellegű, a Miniszterelnökség a Világgazdaság közérdekű adatigénylésre adott válasza szerint a munkavacsorát és a kapcsolódó programokat kormányzati forrásból fizették, amelyek

költsége 263 120 forint volt.

Szerkesztőségünk az adatok megismerését követően kérte a tételes számla megküldését is, azonban a cikk írásának időpontjáig nem érkezett válasz.

Tekintettel a találkozó vegyes jellegére és a finanszírozás módjára, érdemes lehet megvizsgálni, mennyiben értelmezhető a két tárgyalási pont kormányzati témának, illetve nemzeti érdeknek.

Habár Manfred Weber a rendelkezésre álló információk szerint  felajánlotta, hogy segít megoldást találni a napi egymillió eurós bírságra, a politikus nincs közvetlen döntéshozatali pozícióban, így legfeljebb pártcsaládja lobbierejét tudja mozgósítani.

Magyarországtól április közepéig több mint 726 millió eurót vontak el, miközben a menekültügyi ítélet végrehajtásának elmaradása miatt felhalmozódott teljes kötelezettség szeptember elejére meghaladta az egymilliárd eurót.

A Tisza Párt EPP-hez történő csatlakozása pedig egyértelműen pártpolitikai kérdés, ami azért is érdekes, mert a kormányfő a vacsoráról írt bejegyzésében a közpénzből finanszírozott kampányokra is kitért. Magyar Péter egyébként ezzel kapcsolatban közölte Manfred Weberrel, hogy közössége csak azt követően hajlandó csatlakozni az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7. cikk szerinti eljárását.

Magyar Péter visszajár a Four Seasons szálloda éttermébe: 630 ezres vacsora Costával

„Tegnap itt vacsoráztam Manfred Weberrel, ugyanebben a helyiségben. Szóval szeretnénk kérni ugyanazt az üveg italt” − mondta Magyar Péter már az Európai Tanács delegációjának társaságában.

António Costa a 2028-2034-es uniós költségvetés kapcsán folytatott konzultációs körútjának keretében érkezett Magyarországra, és a Four Seasons szálloda éttermében a kormányfő mellett Orbán Anitával is találkozott. Szerkesztőségünk megtudta, hogy

a vacsora és a kapcsolódó programok költsége 631 925 forint volt.

Magyar Péter később beszámolt róla, hogy a tárgyaláson hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a tagjelölt országok gyorsított felvételét, valamint továbbra is „fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat”. Ezenkívül azt is közölte az Európai Tanács elnökével, hogy a hétéves költségvetést csak abban az esetben tudja elfogadni a kormány, amennyiben a „kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek”.

Svédországban egy hasonló vacsorából botrány lett

Egy hasonló ügy kapcsán 2012-ben Svédországban valóságos botrány robbant ki. Annie Lööf akkori gazdasági miniszter és a Centerpartiet elnöke a svéd közszolgálati televízió információi szerint

politikai stábjának 14 tagjával egy nyári rendezvényen 21 695 svéd koronáért vacsorázott, a számlát pedig a Gazdasági Minisztérium fizette, noha azt a pártnak kellett volna állnia.

Az eset különösen kellemetlen volt Annie Lööf számára, mivel nem sokkal korábban keményen bírálta a svéd gazdaságfejlesztési ügynökséget annak túlzott reprezentációs kiadásai miatt. A minisztérium a történteket azzal magyarázta, hogy a számla tévedésből érkezett a tárcához, és mivel a kifizetésekért felelős személy szabadságon volt, más rendezte azt, hogy ne járjon le a fizetési határidő. A hibát később egyébként korrigálták.

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