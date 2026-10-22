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Újabb fordulat előtt áll a lakáspiac: a Wekerle Plusz olcsóbb hitelt kínál, de ennek súlyos vesztesei is lehetnek – kilőhetnek az ingatlanárak, az albérletek sincsenek biztonságban

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A lakástámogatások átalakítása a saját otthon megszerzésének feltételeit is módosíthatja. Az MBH Bank elemzése szerint a Wekerle Plusz a fiatalabb vásárlókat célozza, de a szigorúbb jogosultsági feltételek miatt egyesek tovább maradhatnak a bérleti piacon.
Nemes Tamás
2026.10.22, 18:00
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Új irányt vehet a lakástámogatási rendszer, és ezzel a lakáspiaci kereslet szerkezete is megváltozhat. Az MBH Bank elemzése szerint a Wekerle Plusz elsősorban az első otthonukat kereső fiatalokat és az új lakások építését segítheti, miközben a bérleti piacra is hatással lehet.

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A lakásvásárlók és az ingatlanfejlesztők is más feltételekkel szembesülhetnek a Wekerle Plusz bevezetésével / Fotó: Shutterstock

Feje tetejére állítja a piacot a Wekerle Plusz

A Tisza-kormány új lakástámogatási rendszere három pillérre épül:

  • a kedvezményes lakásvásárlási hitelre;
  • az államilag támogatott lakástakarékpénztárra;
  • és az energetikai felújítási programra.

Az MBH Bank Elemzési Centruma a legfrissebb elemzésében arra jutott, hogy az új konstrukció várhatóan kevésbé élénkíti a teljes lakáspiaci keresletet, mint az Otthon Start, de célzottabban segítheti az első lakás megszerzését és az új otthonok építését.

A legfontosabb változás az új és a használt lakásokra vonatkozó hitelkamatokban jelenhet meg. Az új építésű ingatlanok vásárlására és építésére továbbra is 3 százalékos, fix kamatozású hitel lenne elérhető, a használt lakásoknál viszont 5 százalékra emelkedne a kamat. 

Ez utóbbi is kedvezőbb a jelenleg jellemző, 6-7 százalék körüli piaci lakáshitel-kamatoknál, de az Otthon Start korábbi, 3 százalékos szintjéhez képest kisebb előnyt jelent.

Az MBH Bank szerint a különbség az új építésű lakások felé terelheti a vásárlók egy részét. A fejlesztők beruházási kedvét a kedvezményes finanszírozás mellett az 5 százalékos kedvezményes áfa határozatlan idejű fennmaradása is támogathatja. A kínálat azonban nem tud egyik napról a másikra alkalmazkodni: az új lakások előkészítése és kivitelezése több évig tarthat. Ha a kereslet gyorsabban nő, mint a kínálat, az árak ebben a szegmensben tovább emelkedhetnek. A kormány a bejelentések alapján négyzetméterár-korláttal is fékezheti ezt a folyamatot.

A használt lakások piacán mérsékeltebb keresletbővülésre számít az elemzőközpont. Az energetikai felújítások támogatása ugyanakkor vonzóbbá teheti a korszerűsítésre szoruló ingatlanokat. A tervek szerint a programban akár 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitel és legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhető lehet. A támogatás mértéke az elért energiamegtakarítástól függően 30-50 százalék között alakulhat, a feltétel pedig legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése. A program évente 20 ezer ingatlan korszerűsítését segítheti 40 milliárd forint állami támogatással.

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Alaposan átrendezheti a magyar ingatlanpiacot a lakástámogatási rendszer átalakítása. A Wekerle Plusz bevezetése új helyzet elé állítja a lakásvásárlókat, miközben az eladók és az építőipari vállalkozások is megérezhetik a változásokat. A következő hónapokban ráadásul egymással ellentétes folyamatok indulhatnak el a lakáspiacon. A változások legnagyobb vesztesei éppen azok az alacsonyabb keresetű, kevés családi segítségre számító fiatalok lehetnek, akiknek eddig is a használt lakás jelentette az egyetlen reális esélyt az első otthon megszerzésére.

A Wekerle Plusz másik pillére az önerő felhalmozását segítő lakástakarékpénztár. Az ismertetett elképzelések szerint az állam az első öt évben a befizetések 10 százalékát, a hatodik évtől pedig 20 százalékát írná jóvá támogatásként. Mivel a szükséges megtakarítás összegyűjtése időbe telik, ez az intézkedés csak fokozatosan növelheti a lakásvásárlásra képes fiatalok számát.

A vásárlók összetétele már az Otthon Start idején is jelentősen megváltozott. A Duna House adatai alapján Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya a 2025 elején jellemző 20-26 százalékról az év őszére 40 százalék fölé emelkedett, miközben a befektetési célú vásárlások aránya 30 százalék körüli szintre csökkent. 

A Wekerle Plusz a 18 és 41 év közöttieket célozza, de az igénylők átlagéletkora várhatóan csak mérsékelten változik, hiszen az Otthon Start idején is 34-35 év körül alakult.

A bérleti piacra is átterjedhet a változás. Akik az új feltételek mellett már nem jogosultak a kedvezményes hitelre, hosszabb ideig maradhatnak albérletben. Ha eközben a befektetési célú vásárlások visszaszorulása lassítja a kiadó lakások kínálatának bővülését, ismét erősödhet a kereslet a bérlemények iránt.

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Az Otthon Start megszűnése újabb fordulatot hozhat a lakáspiacon. Miközben az agglomerációban tovább drágulnak az ingatlanok, Budapesten már csökkennek az árak. Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője beszélt a várható változásokról.

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