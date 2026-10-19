Otthon Start után Wekerle Plusz: nagy csinnadrattával jelentette be a Tisza-kormány, de van egy súlyos bökkenő – sok fiatal hoppon maradhat
Jelentősen átalakulhat a lakáspiac, miután az Otthon Start helyébe lépő új hitelprogram eltérő kamatokat kínál a használt és az új lakások vásárlóinak. A Wekerle Plusz a 18 és 41 év közöttieknek az új építésű ingatlanokra 3 százalékos, a használt lakásokra 5 százalékos fix kamatot biztosítana, ami a hitelfelvevők döntéseit és az árak alakulását is befolyásolhatja.
Otthon Start után Wekerle Plusz: nagy csinnadrattával jelentette be a Tisza-kormány, de van egy súlyos bökkenő – sok fiatal hoppon maradhat
Magyar Péter miniszterelnök hétfői bejelentése szerint a Wekerle Plusz váltja fel az Otthon Startot, és már a hitelkamatok különbsége is átrendezheti a lakásvásárlók döntéseit. Az új programban a 18 és 41 év közötti igénylők új lakás vásárlásához vagy építéséhez 3 százalékos, használt ingatlanhoz 5 százalékos fix kamattal juthatnak hitelhez. A már megkötött Otthon Start-szerződések feltételei nem változnak.
A különbség több millió forintot jelenthet a teljes futamidő alatt. A Credipass számításai szerint egy 40 millió forintos, 25 évre felvett kölcsönnél 3 százalékos kamattal nagyjából 57 millió forintot kell visszafizetni, míg 5 százaléknál ez az összeg 70 millió forintra nő. A havi törlesztőrészlet körülbelül 190 ezerről 234 ezer forintra emelkedik. Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője szerint a kamatkülönbség sok fiatal családnál a vásárlásról szóló döntést is meghatározhatja.
Az MNB lakáspiaci jelentése szerint 2026 elején a lakáshitelek mintegy 80 százaléka kamattámogatott konstrukció volt. A változás ezért széles vevői kört érinthet, különösen a használt lakások piacán, ahol az Otthon Start eddig jelentős keresletet teremtett. A korhatár szintén szűkíti a jogosultak körét: a 41 év feletti első lakásvásárlók az új feltételekkel kieshetnek a programból. A Duna House adatai szerint 2026 első öt hónapjában a vevők csaknem fele 40 év alatti volt.
A következő hetekben átmeneti roham indulhat az Otthon Startért, amíg nem tisztázódik, meddig lehet még a régi feltételekkel szerződni.
Fülöp Krisztián arra figyelmeztetett, hogy a hitelbírálat és a szerződéskötés heteket vehet igénybe, ezért a vásárlás előtt érdemes időben egyeztetni a hitelszakértőkkel. A Wekerle Plusz indulásának időpontja és a hitelösszegre, illetve a négyzetméterárra vonatkozó korlátok egyelőre nem ismertek.
Drágulhatnak a Wekerle Plusz hatására az új lakások
Az új építésű ingatlanok közben előnybe kerülhetnek. Ezek vásárlásánál megmaradna a 3 százalékos kamat, emellett a kormány jövőre is lehetővé tenné az 5 százalékos kedvezményes áfát. A kínálat azonban szűk: 2025-ben országosan mindössze 12 ezer új lakás épült. Ha több vevő fordul az új ingatlanok felé, a kereslet élénkülése inkább az árak megtartását segítheti, mintsem azok csökkenését.
A felújítandó családi házak szintén nyerhetnek az új intézkedésekkel. Az energetikai felújítási programban a 3 százalékos hitel felső határa 6 millióról 15 millió forintra emelkedne, a vissza nem térítendő támogatás pedig legfeljebb 7,5 millió forint lehetne, ha a korszerűsítés legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményez.
A Duna House szerint ez főként a rossz energetikai állapotú, jelenleg jelentős árengedménnyel kínált vidéki házak iránti keresletet élénkítheti.
A lakáspiac már a bejelentés előtt lassult: a Duna House becslése szerint augusztusban 13 százalékkal kevesebb lakás cserélt gazdát, mint júliusban, és több szegmensben nőtt az alku mértéke. Szegő Péter, a társaság vezető elemzője szerint a használt lakások eladóinak a későbbiekben reálisabb árakkal kell számolniuk, de az árváltozás mértéke az új hitelprogram végleges feltételeitől és indulásától függ.
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