Jelentősen átalakulhat a lakáspiac, miután az Otthon Start helyébe lépő új hitelprogram eltérő kamatokat kínál a használt és az új lakások vásárlóinak. A Wekerle Plusz a 18 és 41 év közöttieknek az új építésű ingatlanokra 3 százalékos, a használt lakásokra 5 százalékos fix kamatot biztosítana, ami a hitelfelvevők döntéseit és az árak alakulását is befolyásolhatja.

Otthon Start után Wekerle Plusz: nagy csinnadrattával jelentette be a Tisza-kormány, de van egy súlyos bökkenő – sok fiatal hoppon maradhat Fotó: Shutterstock

Otthon Start után Wekerle Plusz: nagy csinnadrattával jelentette be a Tisza-kormány, de van egy súlyos bökkenő – sok fiatal hoppon maradhat

Magyar Péter miniszterelnök hétfői bejelentése szerint a Wekerle Plusz váltja fel az Otthon Startot, és már a hitelkamatok különbsége is átrendezheti a lakásvásárlók döntéseit. Az új programban a 18 és 41 év közötti igénylők új lakás vásárlásához vagy építéséhez 3 százalékos, használt ingatlanhoz 5 százalékos fix kamattal juthatnak hitelhez. A már megkötött Otthon Start-szerződések feltételei nem változnak.

A különbség több millió forintot jelenthet a teljes futamidő alatt. A Credipass számításai szerint egy 40 millió forintos, 25 évre felvett kölcsönnél 3 százalékos kamattal nagyjából 57 millió forintot kell visszafizetni, míg 5 százaléknál ez az összeg 70 millió forintra nő. A havi törlesztőrészlet körülbelül 190 ezerről 234 ezer forintra emelkedik. Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi üzleti vezetője szerint a kamatkülönbség sok fiatal családnál a vásárlásról szóló döntést is meghatározhatja.

Az MNB lakáspiaci jelentése szerint 2026 elején a lakáshitelek mintegy 80 százaléka kamattámogatott konstrukció volt. A változás ezért széles vevői kört érinthet, különösen a használt lakások piacán, ahol az Otthon Start eddig jelentős keresletet teremtett. A korhatár szintén szűkíti a jogosultak körét: a 41 év feletti első lakásvásárlók az új feltételekkel kieshetnek a programból. A Duna House adatai szerint 2026 első öt hónapjában a vevők csaknem fele 40 év alatti volt.

A következő hetekben átmeneti roham indulhat az Otthon Startért, amíg nem tisztázódik, meddig lehet még a régi feltételekkel szerződni.

Fülöp Krisztián arra figyelmeztetett, hogy a hitelbírálat és a szerződéskötés heteket vehet igénybe, ezért a vásárlás előtt érdemes időben egyeztetni a hitelszakértőkkel. A Wekerle Plusz indulásának időpontja és a hitelösszegre, illetve a négyzetméterárra vonatkozó korlátok egyelőre nem ismertek.