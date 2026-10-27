Kitört a káosz: mégse vezeti ki a Tisza-kormány az Otthon Startot úgy, ahogy Kármán András órákkal ezelőtt közölte - itt vannak az új dátumok, Magyar Péter most árulta el

Október 27-én lezárul az Otthon Start program az új igénylők előtt, október 28-tól pedig a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel lép a helyébe – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Kármán András pénzügyminiszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen tartott keddi kormányzati tájékoztatón.

A Wekerle Plusz váltja az Otthon Startot - de nem úgy, ahogy pár órája bejelentette a kormáyn / Fotó: AFP

Váratlan fordulat az Otthon Startnál: október 31-ig még van esély a kedvezményes hitelre

A kormány azonban átmeneti rendelkezésekkel biztosítja, hogy a folyamatban lévő lakásvásárlások egy része még a korábbi feltételekkel zárulhasson le.

Magyar Péter Facebook-oldalán közölte, hogy az október 31-ig megkötött ingatlan-adásvételi szerződések esetében november 15-ig lehet benyújtani az Otthon Start-hitelkérelmeket.

A Bankmonitor összefoglalója szerint a lakáspiaci szereplők korábban azzal számoltak, hogy a programváltásra csak 2027. január 1-jén kerül sor, így az érdeklődőknek az év végéig lesz idejük a kedvezményes konstrukció igénybevételére. Ehhez képest a határidő több mint két hónappal előbbre került, ami különösen hátrányosan érintheti azokat, akik még csak a lakáskeresésnél tartanak.

Öröm az ürömben, hogy a már folyósított Otthon Start-hitelek feltételei változatlanok maradnak, így az adósoknak a teljes futamidő alatt továbbra is a szerződésben rögzített, fix 3 százalékos kamatot kell fizetniük.

Nem mindenki csúszik le a 3 százalékos hitelről

Az Otthon Start program lezárása nem jelenti azt, hogy október 27. után már senki sem igényelheti a korábbi, fix 3 százalékos kamatozású hitelt. A kormány átmeneti időszakot biztosít az érintett lakásvásárlóknak. Magyar Péter miniszterelnök legfrissebb bejelentése szerint azok, akik október 31-ig megkötik az ingatlan adásvételi szerződését, november 15-ig még benyújthatják hitelkérelmüket a korábbi konstrukció feltételeivel.

Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik már elindították a banki ügyintézést, de még nem született döntés az ügyükben, a korábbi szabályok szerinti elbírálás is lehetséges. Az építkezők szintén jogosultak maradhatnak a 3 százalékos hitelre, amennyiben a vonatkozó átmeneti feltételeket teljesítették. Nem elegendő azonban önmagában az előzetes hitelbírálat, a szóban megkötött megállapodás vagy az, hogy a vevő már kiválasztotta a megvásárolni kívánt ingatlant.

Egyelőre az sem tisztázott, hogy a foglalóval megerősített adásvételi előszerződéseket elfogadják-e a bankok. Erről a részletes szabályozás és a pénzintézetek gyakorlata dönthet.

Szorít az idő: november 15-ig be kell adni a hitelkérelmet

Az október 31-i szerződéskötési határidő önmagában még nem elegendő a kedvezményes hitel megszerzéséhez. Az érintett vásárlóknak november 15-ig a hitelkérelmüket is be kell nyújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben össze kell állítaniuk a teljes hiteligénylési dokumentációt.