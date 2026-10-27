Kitört a káosz: mégse vezeti ki a Tisza-kormány az Otthon Startot úgy, ahogy Kármán András órákkal ezelőtt közölte - itt vannak az új dátumok, Magyar Péter most árulta el
Október 27-én lezárul az Otthon Start program az új igénylők előtt, október 28-tól pedig a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel lép a helyébe – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Kármán András pénzügyminiszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen tartott keddi kormányzati tájékoztatón.
Váratlan fordulat az Otthon Startnál: október 31-ig még van esély a kedvezményes hitelre
A kormány azonban átmeneti rendelkezésekkel biztosítja, hogy a folyamatban lévő lakásvásárlások egy része még a korábbi feltételekkel zárulhasson le.
Magyar Péter Facebook-oldalán közölte, hogy az október 31-ig megkötött ingatlan-adásvételi szerződések esetében november 15-ig lehet benyújtani az Otthon Start-hitelkérelmeket.
A Bankmonitor összefoglalója szerint a lakáspiaci szereplők korábban azzal számoltak, hogy a programváltásra csak 2027. január 1-jén kerül sor, így az érdeklődőknek az év végéig lesz idejük a kedvezményes konstrukció igénybevételére. Ehhez képest a határidő több mint két hónappal előbbre került, ami különösen hátrányosan érintheti azokat, akik még csak a lakáskeresésnél tartanak.
Öröm az ürömben, hogy a már folyósított Otthon Start-hitelek feltételei változatlanok maradnak, így az adósoknak a teljes futamidő alatt továbbra is a szerződésben rögzített, fix 3 százalékos kamatot kell fizetniük.
Nem mindenki csúszik le a 3 százalékos hitelről
Az Otthon Start program lezárása nem jelenti azt, hogy október 27. után már senki sem igényelheti a korábbi, fix 3 százalékos kamatozású hitelt. A kormány átmeneti időszakot biztosít az érintett lakásvásárlóknak. Magyar Péter miniszterelnök legfrissebb bejelentése szerint azok, akik október 31-ig megkötik az ingatlan adásvételi szerződését, november 15-ig még benyújthatják hitelkérelmüket a korábbi konstrukció feltételeivel.
Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik már elindították a banki ügyintézést, de még nem született döntés az ügyükben, a korábbi szabályok szerinti elbírálás is lehetséges. Az építkezők szintén jogosultak maradhatnak a 3 százalékos hitelre, amennyiben a vonatkozó átmeneti feltételeket teljesítették. Nem elegendő azonban önmagában az előzetes hitelbírálat, a szóban megkötött megállapodás vagy az, hogy a vevő már kiválasztotta a megvásárolni kívánt ingatlant.
Egyelőre az sem tisztázott, hogy a foglalóval megerősített adásvételi előszerződéseket elfogadják-e a bankok. Erről a részletes szabályozás és a pénzintézetek gyakorlata dönthet.
Szorít az idő: november 15-ig be kell adni a hitelkérelmet
Az október 31-i szerződéskötési határidő önmagában még nem elegendő a kedvezményes hitel megszerzéséhez. Az érintett vásárlóknak november 15-ig a hitelkérelmüket is be kell nyújtaniuk. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben össze kell állítaniuk a teljes hiteligénylési dokumentációt.
Az adásvételi szerződés mellett szükség lehet
- munkáltatói igazolásra,
- a társadalombiztosítási jogviszony igazolására,
- bankszámlakivonatokra és
- a köztartozásmentességet igazoló dokumentumokra is.
További nehézséget jelenthet, ha az adásvételi szerződés nem tartalmazza a finanszírozó bank által előírt rendelkezéseket, mivel ezek pótlása ügyvédi közreműködést és szerződésmódosítást tehet szükségessé.
A Bankmonitor tapasztalatai szerint használt lakások esetében a hitelkérelem benyújtásától a folyósításig általában négy-öt hét telik el. Az Otthon Start lezárása miatt egyszerre beérkező kérelmek ugyanakkor meghosszabbíthatják a banki ügyintézést.
A használt lakások vásárlói fizethetik meg a változás árát
Az október 28-án induló Wekerle Plusz egyik legfontosabb eltérése a korábbi otthonteremtési programtól, hogy a fix 3 százalékos kamatot kizárólag az új építésű lakások vásárlására és építésére tartja fenn. Használt ingatlan esetében már 5 százalékos kamattal számolhatnak az igénylők.
A Bankmonitor számításai szerint egy 35 millió forintos, húszéves futamidejű lakáshitel havi törlesztőrészlete az Otthon Start konstrukciójában mintegy 194 ezer forint, az új programban viszont megközelíti a 231 ezer forintot.
Ez havonta mintegy 37 ezer forintos többletkiadást, a teljes futamidő alatt pedig közel 8,9 millió forinttal magasabb visszafizetést jelenthet.
A különbség különösen azoknak lehet jelentős, akik a korábbi, kedvezőbb feltételekre alapozva tervezték meg lakásvásárlásukat, de október 31-ig nem tudják megkötni az adásvételi szerződést.
Visszakozott a kormány: 45 éves korig igényelhető a Wekerle Plusz
A Wekerle Plusz másik lényeges változása az életkori korlátozás bevezetése. Az Otthon Starttal ellentétben az új konstrukciót csak a 18 és 45 év közötti igénylők vehetik igénybe. A kormány eredetileg 41 évben határozta volna meg a felső korhatárt, ezt azonban a keddi bejelentés szerint megemelte.
A hitel továbbra sem kötődik házassághoz vagy gyermekvállaláshoz, és többéves társadalombiztosítási jogviszonyt sem írnak elő. A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, a kamattámogatás legfeljebb 25 évig jár.
A megvásárolt lakásban ugyanakkor legalább öt évig életvitelszerűen kell lakni, az ingatlant ez idő alatt nem lehet bérbe adni vagy irodaként hasznosítani. Az első lakás megszerzésére vonatkozó tulajdoni korlátozásoknál bizonyos kivételeket továbbra is figyelembe vesznek.