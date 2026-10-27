Felújításra szoruló lakások tömkelege a piacon – a szakértő elárulta, miben hozhat változást a Wekerle Plusz

Fontos lakhatási bejelentéseket tett kedden délelőtt a kormány, amelyek magyar háztartások százezreit érinthetik. Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt ismertette a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó otthonteremtési intézkedéseket, köztük a lakásfelújításokat és az új támogatási programokat. Ennek egyik fontos pontja volt az Otthon Start Program kivezetése, az újonnan induló Wekerle Plusz program részletei, valamint az energetikai program. A kormányfő jelezte, hogy az új programok részletes feltételeit és a támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a wekerle.kormany.hu oldalon is közzéteszik.

Szerdától igényelhető a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitel / Fotó: Shutterstock

Az Ingatlan.com keddi közleményében kiemelte, hogy az energetikai felújítási elem évente legalább 30 ezer otthon korszerűsítését célozza. 2030-ig így összesen több mint 120 ezer lakás és ház újulhat meg. A programra több mint 600 milliárd forint uniós kohéziós forrás jut.

A családi házak tulajdonosai 2027 februárjától igényelhetik a támogatást. Legfeljebb 15 millió forint, fix 3 százalékos, 15 éves hitelt vehetnek fel. Ennek 30–50 százalékát, legfeljebb 7,5 millió forintot az állam átvállalja. Az önerő legfeljebb 500 ezer forint.

A társasházak és panelépületek programja 2027 márciusában indul. Lakásonként 5, panelnél 4 millió forint kamatmentes hitel jár, 200 ezer forintos önerő mellett. Ehhez is 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik. Mindkét programban feltétel, hogy a felújítás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást hozzon.

Siralmas helyzetben a lakásállomány

Az ingatlanközvetítő portál adatai szerint jelentős korszerűsítési igény jellemzi a hazai lakásállományt. A KSH 2022-es adatokon alapuló becslése szerint a lakások 28 százaléka a legpazarlóbb, I energiaosztályba tartozott. Ez közel 1,3 millió ingatlant jelent. A legtakarékosabb, A–C osztályba alig több mint 8 százalékuk, kevesebb mint 400 ezer lakás került. A H és az I osztályba együtt csaknem 2,2 millió lakás tartozik, ezek 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.