Budapest Airport: itt a nagy bejelentés, 185-nél is több úti célra repülhetünk télen Ferihegyről – a Wizz Air tovább bővítette a kínálatát

Vasárnap hivatalosan is megkezdődött a téli menetrendi időszak, amelyben a Budapest Airport több mint 185 úti célt kínál az utasoknak − olvasható a repülőtér üzemeltetőjének sajtóközleményében.

A Wizz Air egyik gépe a budapesti repülőtéren / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A repülőtérről közlekedő járatokon elérhető ülőhely-kapacitás a tavalyi téli szezonhoz képest tíz százalékkal nő, elsősorban a meglévő útvonalakon történt sűrítéseknek köszönhetően.

A Wizz Air mellett több légitársaság is változtatott a menetrendjén

A skandináv térségbe 35 százalékkal több ülőhely lesz foglalható, mint az előző téli menetrendben. A Wizz Air heti négy járatot indít Oslóba, a SAS pedig novemberben és decemberben több napon is két járatot üzemeltet Koppenhága és Budapest között. Lengyelországba 50 százalékkal, a balti térségbe 7,4 százalékkal, Spanyolországba pedig 12 százalékkal nő a foglalható ülőhelyek száma.

Az Easyjet négy új útvonallal bővíti budapesti kínálatát, így Belfastba, Bristolba, Liverpoolba és London Southend repülőterére indít járatokat. Az angol fővárosba egész évben közlekednek a gépek, a másik három útvonalon november közepe és december vége között heti két járat lesz elérhető.

Az Easyjet budapesti hálózata ezáltal három év alatt háromról tizenegy útvonalra bővül.

A téli menetrendben a Wizz Air is újdonsággal várja az utazókat. A magyar légitársaság az egyiptomi Marsza Alamba is repül, ahol a Vörös-tenger partja kínál üdülési lehetőséget.

Ázsia is közelebb van

A téli időszakban naponta közlekednek járatok Sanghaj és Budapest között, Kantonból pedig hetente három alkalommal lehet közvetlenül a magyar fővárosba repülni − írta meg az Airportal, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy február végétől március végéig az ITAKA utazásszervező charterjáratokat indít Budapest és Phuket között.

Az olasz Neos Boeing 787-9 Dreamlinerei február 22. és március 29. között összesen hat alkalommal, hetente egyszer, hétfőnként indulnak a thaiföldi üdülőhelyre. Az utolsó visszaérkezés időpontja 2027. április 5.