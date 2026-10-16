Wizz Air: Váradi József kimondta, mitől fog letérdelni az ágazat egy része – a vállalatnak kész a forgatókönyve, kitért a szerb helyzetre is

„Az orosz-ukrán háború kitörése óta megváltozott a geopolitikai világrend, emiatt a globális ellátási láncok problémássá váltak, ez megjelenik a légi közlekedés szempontjából kritikus iparágakban is, így az olajpiacon és a repülőgépgyártásban is” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a pénteki sajtóbeszélgetésen.

Magyarország az egyik legfontosabb piac a Wizz Air számára / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar gyökerű légitársaság vezetője elmondta, hogy szeretnék, ha a jelenleg zajló háborúk véget érnének, de egy elhúzódó kitettséggel számolnak a tervezésnél. Várakozásaik szerint idén nem lesz vége a konfliktusoknak, 2027 végén, 2028 elején talán.

Váradi kiemelte, hogy a teljes iparág profitabilitása csökken, és ez igaz a Wizz Airre is. A légitársaságok esetében a versenyképesség nagyban függ attól, hogy ki milyen géppel repül. A Wizz Air ebből a szempontból kedvező helyzetben van, mivel az Airbus A321neo repülőgépek 18-20 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és a 276 repülőgépből álló flottának immár több mint háromnegyede ilyen gépből áll.

Az közel-keleti konfliktus miatti üzemanyagár-robbanás őket is érinti, azonban a kedvező üzemanyag hedge miatt a következő 6 hónap üzemanyagszükségletének 80 százaléka fedezve van, 2027 április-szeptemberre pedig 45 százalékos a fedezettség, nagyjából a mai piaci ár feléért. A Wizz Air nem nyersolajat, hanem jet fuel-t hedgel, ezzel kedvezőbb a helyzete, mint sok versenytársnak. A légitársaság az üzemanyagot tonnánként 800 dolláros áron fedezte, miközben a piaci ár jelenleg 1500 dollár körül alakul.

A vezérigazgató elmondta, hogy erős a likviditásuk, Európában a Wizz Air likviditási rátája az egyik legmagasabb.

Erre készül a Wizz Air

Mindezek ellenére a légitársaság elhúzódó válsággal számol. Lassul a légi közlekedési piac, a légitársaságok kapacitást csökkentenek az emelkedő üzemanyagárak miatt. Elindult egy piaci átrendeződés is, több európai légitársaság csődvédelmet kért vagy kivonul piacokról. Ez a többieknek lehetőséget is teremt, így tudták megvetni a lábukat Nápolyban.

További kapacitásnöveléseket is terveznek ott, ahol kereslet mutatkozik erre. Idén új bázisokat is nyitnak:

Madrid,

Valencia,

Santiago de Compostela,

Pristina,

Brassó.

Váradi a hajtóműprobléma kapcsán elmondta, hogy ennek orvoslása folyamatosan zajlik, a tervek szerint halad. 2025 júniusában még 41 gépük kényszerült a földre emiatt, 2026 júniusára ez a szám 27-re csökkent. Jövő márciusra 15-20 között lesz az emiatt nem repülő gépek számára, 2027 végére pedig az összes érintett repülő munkába üzemelni fog.