Deviza
EUR/HUF363,24 -0,15% USD/HUF322,37 -0,61% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF391,85 0% PLN/HUF83,16 -0,14% RON/HUF68,08 -0,16% CZK/HUF14,93 -0,1% EUR/HUF363,24 -0,15% USD/HUF322,37 -0,61% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF391,85 0% PLN/HUF83,16 -0,14% RON/HUF68,08 -0,16% CZK/HUF14,93 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 764,5 +0,21% MTELEKOM2 690 +1,12% MOL5 035 -0,3% OTP41 680 +0,1% RICHTER12 760 +0,39% OPUS222 +2,7% ANY6 200 0% AUTOWALLIS118 -2,12% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 794,15 -0,28% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 196,1 +0,68% BUX144 764,5 +0,21% MTELEKOM2 690 +1,12% MOL5 035 -0,3% OTP41 680 +0,1% RICHTER12 760 +0,39% OPUS222 +2,7% ANY6 200 0% AUTOWALLIS118 -2,12% WABERERS4 180 +0,48% BUMIX8 794,15 -0,28% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 196,1 +0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Wizz Air: Váradi József kimondta, mitől fog letérdelni az ágazat egy része – a vállalatnak kész a forgatókönyve, kitért a szerb helyzetre is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A geopolitikai konfliktusok nagy kihívások elé állítják a légi közlekedés szereplőit. A Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József elmondta, hogy elhúzódó válságra számítanak, ennek ellenére 2030-ra ambiciózus terveket fogalmaztak meg.
Tóth Marcell
2026.10.16, 11:59
Szóljon hozzá!

„Az orosz-ukrán háború kitörése óta megváltozott a geopolitikai világrend, emiatt a globális ellátási láncok problémássá váltak, ez megjelenik a légi közlekedés szempontjából kritikus iparágakban is, így az olajpiacon és a repülőgépgyártásban is” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a pénteki sajtóbeszélgetésen.

Wizz Air
Magyarország az egyik legfontosabb piac a Wizz Air számára / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar gyökerű légitársaság vezetője elmondta, hogy szeretnék, ha a jelenleg zajló háborúk véget érnének, de egy elhúzódó kitettséggel számolnak a tervezésnél. Várakozásaik szerint idén nem lesz vége a konfliktusoknak, 2027 végén, 2028 elején talán.

Váradi kiemelte, hogy a teljes iparág profitabilitása csökken, és ez igaz a Wizz Airre is. A légitársaságok esetében a versenyképesség nagyban függ attól, hogy ki milyen géppel repül. A Wizz Air ebből a szempontból kedvező helyzetben van, mivel az Airbus A321neo repülőgépek 18-20 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és a 276 repülőgépből álló flottának immár több mint háromnegyede ilyen gépből áll.

Az közel-keleti konfliktus miatti üzemanyagár-robbanás őket is érinti, azonban a kedvező üzemanyag hedge miatt a következő 6 hónap üzemanyagszükségletének 80 százaléka fedezve van, 2027 április-szeptemberre pedig 45 százalékos a fedezettség, nagyjából a mai piaci ár feléért. A Wizz Air nem nyersolajat, hanem jet fuel-t hedgel, ezzel kedvezőbb a helyzete, mint sok versenytársnak. A légitársaság az üzemanyagot tonnánként 800 dolláros áron fedezte, miközben a piaci ár jelenleg 1500 dollár körül alakul.

A vezérigazgató elmondta, hogy erős a likviditásuk, Európában a Wizz Air likviditási rátája az egyik legmagasabb.

Erre készül a Wizz Air

Mindezek ellenére a légitársaság elhúzódó válsággal számol. Lassul a légi közlekedési piac, a légitársaságok kapacitást csökkentenek az emelkedő üzemanyagárak miatt. Elindult egy piaci átrendeződés is, több európai légitársaság csődvédelmet kért vagy kivonul piacokról. Ez a többieknek lehetőséget is teremt, így tudták megvetni a lábukat Nápolyban.

További kapacitásnöveléseket is terveznek ott, ahol kereslet mutatkozik erre. Idén új bázisokat is nyitnak:

  • Madrid,
  • Valencia,
  • Santiago de Compostela,
  • Pristina,
  • Brassó.

Váradi a hajtóműprobléma kapcsán elmondta, hogy ennek orvoslása folyamatosan zajlik, a tervek szerint halad. 2025 júniusában még 41 gépük kényszerült a földre emiatt, 2026 júniusára ez a szám 27-re csökkent. Jövő márciusra 15-20 között lesz az emiatt nem repülő gépek számára, 2027 végére pedig az összes érintett repülő munkába üzemelni fog.

A vezérigazgató a 2030-as célok kapcsán elmondta, hogy évente 127 millió utast szeretnének szállítani, (2025-ben 69,7 millió utasuk volt), 335 repülőgépből álló flottával (a mai 276 géppel szemben).

Az idei volt az eddigi legjobb nyaruk

Váradi József kiemelte, hogy az idei nyár sikeresen alakult a számukra, 27 százalékos növekedést értek el 2025-höz képest. A szezonban összesen 112 ezer járatot üzemeltettek, ami azt jelenti, hogy minden percben felszállt valahol egy Wizz Air gép. A csúcshónap augusztus volt, amikor 8,5 millió utast reptettek.

Magyarországon 38 százalékos piaci a részesedésük, 19 géppel 88 útvonalat üzemeltetnek, 36 országba. A magyarországi utaskapacitás 9,55 millió ülés, ami 17 százalékkal több, mint tavaly. 1500 munkatársat foglalkoztatnak Budapesten. A magyarországi gépek 100 százaléka Airbus A321neo repülőkből áll.

Kedvező adat, hogy tudtak javítani a pontossági mutatókon is. A járatteljesítés 99,74 százalékos, a légitársaság pedig összességében 7 százalékkal pontosabb, mint 2025-ben, és 30 százalékkal pontosabb, mint 2024-ben volt. A reggeli első hullámban üzemeltetett járatok 92,6 százaléka 15 percen belül el tud indulni.

A budapesti éjszakai repülési tilalom kapcsán Váradi ismertette, hogy elindult az egyeztetés az illetékes minisztériummal és a repülőtérrel is. Próbálják csökkenteni az éjszakai berepülés kockázatát, azonban ezt nem lehet nullára mérsékelni a légi közlekedés sajátosságai miatt. Váradi szerint ebben is nagy előny, hogy az A321neo gépek zajkibocsátása 50 százalékkal alacsonyabb, mint a régebbi modelleké. A vezérigazgató kiemelte, hogy a magyar légi irányítás szintje jelentősen feljavult, mára az egyik legjobban működő európai légiirányítási szerv a HungaroControl.

A fedélzeti starlink wifi kapcsán a Wizz Air-vezér elmondta, hogy jövő év első negyedében kezd majd megjelenni a társaság járatain.

Szerbia kemény dió, Szlovákia nagy siker

A Világgazdaság kérdésére Váradi József kitért a szerbiai helyzetre is. Úgy véli, hogy politikai motiváció is van a szerb kormány törekvése mögött, hogy az Air Serbia légitársaságot hozzák kedvező helyzetbe. Elmondta, hogy minden szálat megmozgattak, hogy maradhassanak a számukra fontos piacon, az Európai Unió és a magyar kormány is segítőkésznek bizonyult. Belgrád fél évre felfüggesztette a szabályozás bevezetését, március végéig. A vezérigazgató elmondta, hogy a szerbiai választások után várakozásaik szerint konszolidálódik a helyzet ezen a téren is.

Egy másik szomszédunk, Szlovákia viszont igazi sikertörténet lett a Wizz Air számára. Bár kezdetben Váradi is kicsit szkeptikus volt a Pozsony és Kassa közötti belföldi járat kapcsán, a számok minden várakozást felülmúlnak. Ehhez hozzájárult, hogy a szlovákiai úthálózat és vonatközlekedés is körülményes. Ezzel egyidejűleg a jelenleg is zajló magyarországi útfejlesztések miatt az M1-M3-ason keresztül is jóval hosszabb közúton Pozsonyból Kassára eljutni, ami szintén a repülőjárat malmára hajtja a vizet. Már napi 13 járat működik ezen az útvonalon.

 

Szóljon hozzá!
közlekedés
Airbus
légi közlekedés
Váradi József
orosz-ukrán háború
Wizz Air
utazás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu