Wizz Air: Váradi József kimondta, mitől fog letérdelni az ágazat egy része – a vállalatnak kész a forgatókönyve, kitért a szerb helyzetre is
„Az orosz-ukrán háború kitörése óta megváltozott a geopolitikai világrend, emiatt a globális ellátási láncok problémássá váltak, ez megjelenik a légi közlekedés szempontjából kritikus iparágakban is, így az olajpiacon és a repülőgépgyártásban is” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a pénteki sajtóbeszélgetésen.
A magyar gyökerű légitársaság vezetője elmondta, hogy szeretnék, ha a jelenleg zajló háborúk véget érnének, de egy elhúzódó kitettséggel számolnak a tervezésnél. Várakozásaik szerint idén nem lesz vége a konfliktusoknak, 2027 végén, 2028 elején talán.
Váradi kiemelte, hogy a teljes iparág profitabilitása csökken, és ez igaz a Wizz Airre is. A légitársaságok esetében a versenyképesség nagyban függ attól, hogy ki milyen géppel repül. A Wizz Air ebből a szempontból kedvező helyzetben van, mivel az Airbus A321neo repülőgépek 18-20 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és a 276 repülőgépből álló flottának immár több mint háromnegyede ilyen gépből áll.
Az közel-keleti konfliktus miatti üzemanyagár-robbanás őket is érinti, azonban a kedvező üzemanyag hedge miatt a következő 6 hónap üzemanyagszükségletének 80 százaléka fedezve van, 2027 április-szeptemberre pedig 45 százalékos a fedezettség, nagyjából a mai piaci ár feléért. A Wizz Air nem nyersolajat, hanem jet fuel-t hedgel, ezzel kedvezőbb a helyzete, mint sok versenytársnak. A légitársaság az üzemanyagot tonnánként 800 dolláros áron fedezte, miközben a piaci ár jelenleg 1500 dollár körül alakul.
A vezérigazgató elmondta, hogy erős a likviditásuk, Európában a Wizz Air likviditási rátája az egyik legmagasabb.
Erre készül a Wizz Air
Mindezek ellenére a légitársaság elhúzódó válsággal számol. Lassul a légi közlekedési piac, a légitársaságok kapacitást csökkentenek az emelkedő üzemanyagárak miatt. Elindult egy piaci átrendeződés is, több európai légitársaság csődvédelmet kért vagy kivonul piacokról. Ez a többieknek lehetőséget is teremt, így tudták megvetni a lábukat Nápolyban.
További kapacitásnöveléseket is terveznek ott, ahol kereslet mutatkozik erre. Idén új bázisokat is nyitnak:
- Madrid,
- Valencia,
- Santiago de Compostela,
- Pristina,
- Brassó.
Váradi a hajtóműprobléma kapcsán elmondta, hogy ennek orvoslása folyamatosan zajlik, a tervek szerint halad. 2025 júniusában még 41 gépük kényszerült a földre emiatt, 2026 júniusára ez a szám 27-re csökkent. Jövő márciusra 15-20 között lesz az emiatt nem repülő gépek számára, 2027 végére pedig az összes érintett repülő munkába üzemelni fog.
A vezérigazgató a 2030-as célok kapcsán elmondta, hogy évente 127 millió utast szeretnének szállítani, (2025-ben 69,7 millió utasuk volt), 335 repülőgépből álló flottával (a mai 276 géppel szemben).
Az idei volt az eddigi legjobb nyaruk
Váradi József kiemelte, hogy az idei nyár sikeresen alakult a számukra, 27 százalékos növekedést értek el 2025-höz képest. A szezonban összesen 112 ezer járatot üzemeltettek, ami azt jelenti, hogy minden percben felszállt valahol egy Wizz Air gép. A csúcshónap augusztus volt, amikor 8,5 millió utast reptettek.
Magyarországon 38 százalékos piaci a részesedésük, 19 géppel 88 útvonalat üzemeltetnek, 36 országba. A magyarországi utaskapacitás 9,55 millió ülés, ami 17 százalékkal több, mint tavaly. 1500 munkatársat foglalkoztatnak Budapesten. A magyarországi gépek 100 százaléka Airbus A321neo repülőkből áll.
Kedvező adat, hogy tudtak javítani a pontossági mutatókon is. A járatteljesítés 99,74 százalékos, a légitársaság pedig összességében 7 százalékkal pontosabb, mint 2025-ben, és 30 százalékkal pontosabb, mint 2024-ben volt. A reggeli első hullámban üzemeltetett járatok 92,6 százaléka 15 percen belül el tud indulni.
A budapesti éjszakai repülési tilalom kapcsán Váradi ismertette, hogy elindult az egyeztetés az illetékes minisztériummal és a repülőtérrel is. Próbálják csökkenteni az éjszakai berepülés kockázatát, azonban ezt nem lehet nullára mérsékelni a légi közlekedés sajátosságai miatt. Váradi szerint ebben is nagy előny, hogy az A321neo gépek zajkibocsátása 50 százalékkal alacsonyabb, mint a régebbi modelleké. A vezérigazgató kiemelte, hogy a magyar légi irányítás szintje jelentősen feljavult, mára az egyik legjobban működő európai légiirányítási szerv a HungaroControl.
A fedélzeti starlink wifi kapcsán a Wizz Air-vezér elmondta, hogy jövő év első negyedében kezd majd megjelenni a társaság járatain.
Szerbia kemény dió, Szlovákia nagy siker
A Világgazdaság kérdésére Váradi József kitért a szerbiai helyzetre is. Úgy véli, hogy politikai motiváció is van a szerb kormány törekvése mögött, hogy az Air Serbia légitársaságot hozzák kedvező helyzetbe. Elmondta, hogy minden szálat megmozgattak, hogy maradhassanak a számukra fontos piacon, az Európai Unió és a magyar kormány is segítőkésznek bizonyult. Belgrád fél évre felfüggesztette a szabályozás bevezetését, március végéig. A vezérigazgató elmondta, hogy a szerbiai választások után várakozásaik szerint konszolidálódik a helyzet ezen a téren is.
Egy másik szomszédunk, Szlovákia viszont igazi sikertörténet lett a Wizz Air számára. Bár kezdetben Váradi is kicsit szkeptikus volt a Pozsony és Kassa közötti belföldi járat kapcsán, a számok minden várakozást felülmúlnak. Ehhez hozzájárult, hogy a szlovákiai úthálózat és vonatközlekedés is körülményes. Ezzel egyidejűleg a jelenleg is zajló magyarországi útfejlesztések miatt az M1-M3-ason keresztül is jóval hosszabb közúton Pozsonyból Kassára eljutni, ami szintén a repülőjárat malmára hajtja a vizet. Már napi 13 járat működik ezen az útvonalon.