Botrányos kivitelezés: alig néhány hónapja adták át, máris repedezik a 25-ös főút burkolata – garanciális javításra kötelezik a felelős céget

„Nem fogadjuk el, hogy egy néhány hónapja átadott úton máris burkolathibák jelenjenek meg – a magyar állam érvényesíteni fogja a garanciális jogait! A 25-ös főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti, több mint 6 kilométeres szerpentines szakaszát idén március 13-án adták át. Azóta azonban a megyehatár közelében repedések jelentek meg az aszfaltburkolaton" – kezdi Facebook-bejegyzését Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára.

Máris burkolathibák jelenjenek meg a 25-ös főúton/Fotó: Fotosr52 / Shutterstock

Felszólították a kivitelezőt a 25-ös főút miatt

„Ahogy a tudomásunkra jutott az ügy, haladéktalanul felszólítottuk a kivitelezőt a garanciális kötelezettségei teljesítésére, javítási határidő megadásával. Az érintett, mintegy 34 méteres szakaszt a közútkezelő, a kivitelező, a műszaki ellenőr és a minisztériumunk képviselői közösen vizsgálták meg. Azért, hogy hosszútávon is megnyugtatóan rendezzük a helyzetet, nem elég egyszerűen eltüntetni a repedéseket: azt is ki kell deríteni, mi okozta őket. Ezért a kivitelező geotechnikai vizsgálatot végez, amelynek ki kell térnie az esetleges altalajmozgásra és a pályaszerkezet mélyebb rétegeinek állapotára is" – áll a posztban.

Forgalomkorlátozással is járhatnak a javítási munkálatok

Az államtitkár hozzáfűzte:

„A további károsodások megelőzése érdekében november 27-ig elvégzik a repedések ideiglenes javítását. Ez várhatóan mindössze 2-4 órás forgalomkorlátozással jár majd. A végleges helyreállítás műszaki tartalmáról a vizsgálatok eredményei alapján döntünk. Addig a Magyar Közút és a kivitelező fokozottan ellenőrzi az útszakaszt, jelentősebb esőzések és fagyok után soron kívüli szemléket tartanak majd."

"Egy közpénzből megvalósuló beruházásnál az államnak nemcsak a megépítésre, hanem a tartós minőségre is garanciát kell vállalnia a közlekedők felé. Ezért a kivitelezővel szemben minden rendelkezésünkre álló szerződéses és jogi eszközt érvényesítünk. Nem fogunk megelégedni látszatmegoldásokkal, és nem engedjük, hogy a nem megfelelő kivitelezés esetleges következményeit az adófizetők viseljék" – zárta gondolatait Tárkányi Zsolt.