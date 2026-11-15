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Botrányos kivitelezés: alig néhány hónapja adták át, máris repedezik a 25-ös főút burkolata – garanciális javításra kötelezik a felelős céget

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Garanciális javítást rendeltek el egy márciusban átadott útszakaszon, miután repedések jelentek meg az aszfaltburkolaton – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A 25-ös főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti, több mint hat kilométeres szakaszán a megyehatár közelében mintegy 34 méteren észleltek burkolathibákat, amelyek okának feltárására geotechnikai vizsgálat is indult.
VG
2026.11.15, 15:58
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„Nem fogadjuk el, hogy egy néhány hónapja átadott úton máris burkolathibák jelenjenek meg – a magyar állam érvényesíteni fogja a garanciális jogait! A 25-ös főút Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti, több mint 6 kilométeres szerpentines szakaszát idén március 13-án adták át. Azóta azonban a megyehatár közelében repedések jelentek meg az aszfaltburkolaton" – kezdi Facebook-bejegyzését Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára.

Máris burkolathibák jelenjenek meg a 25-ös főúton
Máris burkolathibák jelenjenek meg a 25-ös főúton/Fotó: Fotosr52 /  Shutterstock

Felszólították a kivitelezőt a 25-ös főút miatt

„Ahogy a tudomásunkra jutott az ügy, haladéktalanul felszólítottuk a kivitelezőt a garanciális kötelezettségei teljesítésére, javítási határidő megadásával. Az érintett, mintegy 34 méteres szakaszt a közútkezelő, a kivitelező, a műszaki ellenőr és a minisztériumunk képviselői közösen vizsgálták meg. Azért, hogy hosszútávon is megnyugtatóan rendezzük a helyzetet, nem elég egyszerűen eltüntetni a repedéseket: azt is ki kell deríteni, mi okozta őket. Ezért a kivitelező geotechnikai vizsgálatot végez, amelynek ki kell térnie az esetleges altalajmozgásra és a pályaszerkezet mélyebb rétegeinek állapotára is" – áll a posztban. 

Forgalomkorlátozással is járhatnak a javítási munkálatok

Az államtitkár hozzáfűzte: 

„A további károsodások megelőzése érdekében november 27-ig elvégzik a repedések ideiglenes javítását. Ez várhatóan mindössze 2-4 órás forgalomkorlátozással jár majd. A végleges helyreállítás műszaki tartalmáról a vizsgálatok eredményei alapján döntünk. Addig a Magyar Közút és a kivitelező fokozottan ellenőrzi az útszakaszt, jelentősebb esőzések és fagyok után soron kívüli szemléket tartanak majd."

"Egy közpénzből megvalósuló beruházásnál az államnak nemcsak a megépítésre, hanem a tartós minőségre is garanciát kell vállalnia a közlekedők felé. Ezért a kivitelezővel szemben minden rendelkezésünkre álló szerződéses és jogi eszközt érvényesítünk. Nem fogunk megelégedni látszatmegoldásokkal, és nem engedjük, hogy a nem megfelelő kivitelezés esetleges következményeit az adófizetők viseljék" – zárta gondolatait Tárkányi Zsolt.

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útburkolat
Tárkányi Zsolt
25-ös főút

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