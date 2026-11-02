A One és a Yettel ügyfelei is megérezhetik, ha itt komoly hiba történik: bejutottunk a magyar hálózat szívébe és képeken is mutatjuk

Egy építkezés közben elszakított optikai kábel vagy egy váratlan áramszünet akár több tízezer ember internet- és mobilszolgáltatását is veszélyeztetheti, a háttérben azonban már azelőtt megkezdődhet a hibaelhárítás, hogy az ügyfelek bármit észrevennének. A hazai távközlési infrastruktúra egyik legnagyobb szereplője, a One és a Yettel szolgáltatásait is támogató 2Connect újságíróknak mutatta be budapesti hálózatfelügyeleti központját, ahol a nap 24 órájában figyelik a hálózatok működését, és szükség esetén több szakterület munkáját hangolják össze.

A One és a Yettel ügyfelei is megérezhetik, ha itt komoly hiba történik: megnéztük a 2Connect hálózatfelügyeleti központját / Fotó: www.aradibarna.com / 2Connect

Egy országos távközlési hálózatban minden pillanatban történik valami. Egy mobilállomás elveszítheti az áramellátását, egy munkagép elvághat egy optikai kábelt, egy vihar pedig egyszerre több hálózati eszköz működését is megzavarhatja. Az ilyen események kezelése nem akkor kezdődik, amikor az ügyfelek tömegesen telefonálnak a szolgáltatójukhoz: az üzemeltetők sokszor már a hiba első jeleinél értesülnek a problémáról.

Ennek működésébe engedett betekintést a 2Connect a budapesti hálózatfelügyeleti központjában, az úgynevezett Network Operations Centerben (NOC). A társaság a 4iG Csoport átszervezésének eredményeként 2025. október 1-jén jött létre, a korábbi DIGI, Vodafone Magyarország, Invitech és Antenna Hungária hálózati infrastruktúrájának összevonásával. A 2Connect elsősorban nem közvetlenül a lakossági ügyfeleknek szolgáltat, hanem többek között más távközlési vállalatok számára biztosít hálózati hátteret. Ezért egyetlen nagyobb hálózati hiba egyszerre több szolgáltatót és rajtuk keresztül akár több tízezer végfelhasználót is érinthet.

A 2Connect közel 700 négyzetméteren figyeli a hálózat minden rezdülését

A 2Connect közös hálózatfelügyeleti központja 2026 februárjában kezdte meg működését egy közel közel 700 négyzetméteres létesítményben. A központban a hét minden napján, éjjel-nappal dolgoznak: a szakemberek 8, 12 vagy 24 órás műszakokban váltják egymást. A 2Connect hálózatának része több tízezer kilométernyi optikai kábel, számos adatközpont, átviteli kapcsolat és energiaellátó rendszer. A közös felügyelet a vezetékes hálózatok mellett a mobilhálózatok központi elemeire, a televíziós szolgáltatásokra és az üzleti adatkapcsolatokra is kiterjed.