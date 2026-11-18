Kármán András bejelentette: nem vezeti ki a különadókat a Tisza-kormány 2027-ben – a vagyonadón még változtathatnak
Nem számol a különadók kivezetésével 2027-ben a Tisza-kormány, miközben a költségvetési hiány csökkentésének kétharmadát a kiadások mérséklésével, egyharmadát pedig adóemelésekkel kívánja elérni. Kármán András pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy a vagyonadó szabályai még változhatnak, de az adóalanyok köre és az adókulcs már nem. A tárcavezető minderről a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt szerda reggel.
A miniszter szerint a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz még rengeteg módosító indítvány érkezhet, a kormány ugyanakkor tartani kívánja a hiánycsökkentés fő irányait. A kiadások visszafogása nagyobb szerepet kap a költségvetési egyensúly javításában, mint az adóbevételek növelése.
Maradnak a különadók, de a kormány hosszabb távon változtatna
Kármán András egyértelművé tette, hogy 2027-ben nem tervezik a különadók megszüntetését. Középtávon ugyanakkor azt szeretnék elérni, hogy ezek súlya mérséklődjön a vállalati adóbevételeken belül. Ennek pontos menetrendjéről és részleteiről még nem született döntés. A pénzügyminiszter visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a kormány adópolitikája ellehetetlenítené a magyar vállalkozásokat. „Ez tényszerűen nem igaz” – jelentette ki. Érvelése szerint
az adóemelések elsősorban olyan tételeket érintenek, amelyeket a mikro- és kisvállalkozások nem fizetnek.
Ilyen a nagyvállalati társasági adó és az innovációs járulék, de a bányajáradék vagy az energetikai különadó sem jellemzően a kisebb magyar vállalkozásokat terheli. Kármán szerint a kormány célja, hogy igazságosabbá tegye a vállalati közteherviselést. Úgy látja, az elmúlt években különösen a feldolgozóipar nagyvállalatai fizettek jellemzően alacsonyabb tényleges adókulcs mellett adót, mint a kis- és közepes vállalkozások.
Még változhat a vagyonadó, de két fontos kérdés már eldőlt
A vagyonadóval kapcsolatban a pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem „NER-büntetőadó”, hanem az igazságosabb közteherviselés kialakítását szolgálja. A tárcavezető szerint a törvényjavaslat az átlagosnál hosszabb társadalmi konzultáción ment keresztül, amelynek során számos észrevétel érkezett. Ezek alapján a kormány már a beterjesztés előtt 17 ponton módosította a tervezetet, elsősorban adótechnikai kérdésekben. Kármán elképzelhetőnek nevezte, hogy az új adó szabályai a bevezetésig további egy-két ponton változnak. Két alapvető elem azonban már biztosan nem módosul:
- az adóalanyok köre
- és az adókulcs.
Ez azt jelenti, hogy a kormány a vagyonadó lényegi paramétereit már rögzítettnek tekinti, miközben a részletszabályokban továbbra is elképzelhetők pontosítások.
Kármán szerint a vártnál nagyobb növekedés még javíthat is a hiányon
A pénzügyminiszter az Európai Bizottság kedden közzétett őszi gazdasági előrejelzésére is reagált. A brüsszeli és a magyar kormányzati prognózis között több mutatóban is eltérés van, Kármán azonban ezt részben a konzervatív költségvetési tervezéssel magyarázta. A kormány ugyanis mind a gazdasági növekedésre, mind az inflációra valamivel alacsonyabb értékkel számol, mint az Európai Bizottság. A miniszter szerint ha a nominális gazdasági növekedés végül magasabb lesz a tervezettnél, akár a gyorsabb reálgazdasági bővülés, akár az infláció miatt, az a költségvetési bevételeket is növelheti.
Várhatóan több bevételünk lesz, és alacsonyabb hiányunk
– fogalmazott. A hiányprognózisok közötti különbséget ugyanakkor minimálisnak nevezte. Az Európai Bizottság az idei évre valamivel alacsonyabb, 2027-re pedig kissé magasabb hiányt vár, mint a kormány. Kármán szerint a jövő évi eltérés egyik oka az lehet, hogy a költségvetést megalapozó jogszabályok egy részét még nem fogadta el az Országgyűlés.
Közel 300 milliárdos tartalékkal készül a kormány
A pénzügyminiszter külön hangsúlyozta, hogy a 2027-es költségvetésben csaknem 300 milliárd forintnyi tartalék szerepel. Kármán ezzel szembeállította az előző kormány idei költségvetési gyakorlatát. Állítása szerint a korábbi kabinet eredetileg 190 milliárd forintos tartalékot tervezett 2026-ra, ám ezt már a költségvetési év megkezdése előtt felhasználta.
Tehát valójában 0 forint tartalékkal mentek neki ennek az évnek, és így kódolva volt a hiány túlfutása
– jelentette ki. A miniszter szerint a Tisza-kormány szakítani kíván ezzel a gyakorlattal, és olyan tartalékot különít el, amely valóban rendelkezésre állhat a váratlan gazdasági helyzetek kezelésére. A következő hetekben ugyanakkor még változhatnak a költségvetési törvényjavaslat egyes részletei. Kármán András szerint számos módosító indítvány várható, a kormány azonban a hiánycsökkentés és az adórendszer átalakításának fő céljait változatlanul kívánja tartani.