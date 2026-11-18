Nem számol a különadók kivezetésével 2027-ben a Tisza-kormány, miközben a költségvetési hiány csökkentésének kétharmadát a kiadások mérséklésével, egyharmadát pedig adóemelésekkel kívánja elérni. Kármán András pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy a vagyonadó szabályai még változhatnak, de az adóalanyok köre és az adókulcs már nem. A tárcavezető minderről a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt szerda reggel.

Kármán András egyértelművé tette, hogy 2027-ben nem tervezik a különadók megszüntetését / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A miniszter szerint a jövő évi költségvetési törvényjavaslathoz még rengeteg módosító indítvány érkezhet, a kormány ugyanakkor tartani kívánja a hiánycsökkentés fő irányait. A kiadások visszafogása nagyobb szerepet kap a költségvetési egyensúly javításában, mint az adóbevételek növelése.

Maradnak a különadók, de a kormány hosszabb távon változtatna

Kármán András egyértelművé tette, hogy 2027-ben nem tervezik a különadók megszüntetését. Középtávon ugyanakkor azt szeretnék elérni, hogy ezek súlya mérséklődjön a vállalati adóbevételeken belül. Ennek pontos menetrendjéről és részleteiről még nem született döntés. A pénzügyminiszter visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a kormány adópolitikája ellehetetlenítené a magyar vállalkozásokat. „Ez tényszerűen nem igaz” – jelentette ki. Érvelése szerint

az adóemelések elsősorban olyan tételeket érintenek, amelyeket a mikro- és kisvállalkozások nem fizetnek.

Ilyen a nagyvállalati társasági adó és az innovációs járulék, de a bányajáradék vagy az energetikai különadó sem jellemzően a kisebb magyar vállalkozásokat terheli. Kármán szerint a kormány célja, hogy igazságosabbá tegye a vállalati közteherviselést. Úgy látja, az elmúlt években különösen a feldolgozóipar nagyvállalatai fizettek jellemzően alacsonyabb tényleges adókulcs mellett adót, mint a kis- és közepes vállalkozások.

Még változhat a vagyonadó, de két fontos kérdés már eldőlt

A vagyonadóval kapcsolatban a pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az intézkedés nem „NER-büntetőadó”, hanem az igazságosabb közteherviselés kialakítását szolgálja. A tárcavezető szerint a törvényjavaslat az átlagosnál hosszabb társadalmi konzultáción ment keresztül, amelynek során számos észrevétel érkezett. Ezek alapján a kormány már a beterjesztés előtt 17 ponton módosította a tervezetet, elsősorban adótechnikai kérdésekben. Kármán elképzelhetőnek nevezte, hogy az új adó szabályai a bevezetésig további egy-két ponton változnak. Két alapvető elem azonban már biztosan nem módosul:

az adóalanyok köre

és az adókulcs.

Ez azt jelenti, hogy a kormány a vagyonadó lényegi paramétereit már rögzítettnek tekinti, miközben a részletszabályokban továbbra is elképzelhetők pontosítások.