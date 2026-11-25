Kimondta Kármán András: a globális minimumadó miatt emeli meg a Tisza-kormány a társasági adó kulcsát
Kármán András a közösségi oldalán megjelent, a Kossuth Rádióban elhangzott nyilatkozatáról készült videóban arról beszélt, hogy a tervezett hiánycsökkentés kétharmada a kiadások mérsékléséből, egyharmada pedig a bevételek, ezen belül az adóbevételek növeléséből származna. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem általános adóemelésekkel kívánja rendezni a költségvetés helyzetét.
Adóbevétel-növelés: a globális minimumadóra hivatkozik a pénzügyminiszter a társasági adó kulcsánál
A bevételnövelés elsősorban a nagyvállalatokat érinti: a társasági adó kulcsát az érintett cégek esetében 15 százalékra emelnék. Ugyanakkor Kármán András a videóban arról beszélt, hogy szerinte ezzel
Magyarország is igazodna a globális minimumadó nemzetközi rendszeréhez, amely Európán kívül is egyre általánosabbá válik.
A pénzügyminiszter az intézkedést a vállalati közteherviselés igazságosabbá tételével is indokolta. Érvelése szerint az elmúlt években, különösen a feldolgozóiparban, a nagyvállalatok tényleges adóterhelése sok esetben alacsonyabb volt, mint a kis- és középvállalkozásoké. Ennek hátterében
- a nagyobb cégek számára elérhető adókedvezményeket, valamint a
- globális vállalatok által alkalmazott adótervezési és adóoptimalizálási technikákat említette.
A globális minimumadó célja, hogy a nagy nemzetközi vállalatcsoportok ne tudják pusztán az alacsonyabb adókulcsú országokba történő jövedelemátcsoportosítással és más adótechnnikákkal jelentősen csökkenteni tényleges adóterhelésüket, aminek Kármán mostani közlése szerint az is következménye volt, hogy végül kevesebb adót fizettek egyes globális cégek, mint az általános társasági adó.
Mi az a globális minimumadó, és kiket érint?
Mint korábban megjelent összeállításunkban bemutattuk, a szabályozás azokra a vállalatcsoportokra vonatkozik, amelyek éves konszolidált árbevétele eléri a 750 millió eurót. Az Európai Unióban 2024 januárjában lépett hatályba az erről szóló irányelv. A rendszer lényege, hogy az érintett vállalatcsoportoknak országonként számított tényleges adóterhelése legalább 15 százalék legyen.
Amennyiben egy adott országban a tényleges adómérték ennél alacsonyabb, a különbözetet kiegészítő adóként kell megfizetni.
Ezt nevezik globális minimumadónak, angolul top-up taxnek.
A szabályozás bevezetésének egyik fő oka az országok közötti adóverseny visszaszorítása. A nemzetközi vállalatcsoportok ugyanis az elmúlt évtizedekben egyre könnyebben tudták más országokba áthelyezni jövedelmüket, illetve adóilletőségüket, miközben az egyes államok alacsonyabb társaságiadó-kulcsokkal és különböző kedvezményekkel igyekeztek befektetéseket vonzani. Ennek következtében a vállalatok tényleges adóterhelése jelentősen eltérhetett attól, amit az adott ország általános társaságiadó-kulcsa indokolt volna.
A globális minimumadó ezt a gyakorlatot kívánja korlátozni: ha egy vállalatcsoport valamelyik országban nem fizet meg legalább 15 százaléknyi tényleges adót, a hiányzó részt kiegészítő adó formájában kell rendeznie.
Magyarországon a becslések szerint mintegy két-háromezer vállalatot érint a szabályozás. Ezek olyan cégek, amelyek a megfelelő árbevételi küszöböt elérő nemzetközi vállalatcsoportok tagjai.
A globális minimumadó magyarországi bevezetése már a 2024-es adóévtől kötelezettségeket rótt az érintett vállalatokra. Az első elszámoló bevallási időszak azonban átmenetinek számított, ezért a szokásosnál hosszabb határidőt biztosítottak a cégeknek.
A naptári éves adózóknak az első, 2024-es adóévre vonatkozó bevallást az adóév utolsó napját követő 18 hónapon belül kellett benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Ez a határidő 2026. június 30-án járt le.