Kármán András a közösségi oldalán megjelent, a Kossuth Rádióban elhangzott nyilatkozatáról készült videóban arról beszélt, hogy a tervezett hiánycsökkentés kétharmada a kiadások mérsékléséből, egyharmada pedig a bevételek, ezen belül az adóbevételek növeléséből származna. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormány nem általános adóemelésekkel kívánja rendezni a költségvetés helyzetét.

Kármán András az adóbevétel-növelése kapcsán elmondta, hogy a társasági adó kulcsának meghatározott vállalati kört érintő emelésével a globális minimumadóhoz igazodik a kormány

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Adóbevétel-növelés: a globális minimumadóra hivatkozik a pénzügyminiszter a társasági adó kulcsánál

A bevételnövelés elsősorban a nagyvállalatokat érinti: a társasági adó kulcsát az érintett cégek esetében 15 százalékra emelnék. Ugyanakkor Kármán András a videóban arról beszélt, hogy szerinte ezzel

Magyarország is igazodna a globális minimumadó nemzetközi rendszeréhez, amely Európán kívül is egyre általánosabbá válik.

A pénzügyminiszter az intézkedést a vállalati közteherviselés igazságosabbá tételével is indokolta. Érvelése szerint az elmúlt években, különösen a feldolgozóiparban, a nagyvállalatok tényleges adóterhelése sok esetben alacsonyabb volt, mint a kis- és középvállalkozásoké. Ennek hátterében

a nagyobb cégek számára elérhető adókedvezményeket, valamint a

globális vállalatok által alkalmazott adótervezési és adóoptimalizálási technikákat említette.

A globális minimumadó célja, hogy a nagy nemzetközi vállalatcsoportok ne tudják pusztán az alacsonyabb adókulcsú országokba történő jövedelemátcsoportosítással és más adótechnnikákkal jelentősen csökkenteni tényleges adóterhelésüket, aminek Kármán mostani közlése szerint az is következménye volt, hogy végül kevesebb adót fizettek egyes globális cégek, mint az általános társasági adó.

Mi az a globális minimumadó, és kiket érint?

Mint korábban megjelent összeállításunkban bemutattuk, a szabályozás azokra a vállalatcsoportokra vonatkozik, amelyek éves konszolidált árbevétele eléri a 750 millió eurót. Az Európai Unióban 2024 januárjában lépett hatályba az erről szóló irányelv. A rendszer lényege, hogy az érintett vállalatcsoportoknak országonként számított tényleges adóterhelése legalább 15 százalék legyen.

Amennyiben egy adott országban a tényleges adómérték ennél alacsonyabb, a különbözetet kiegészítő adóként kell megfizetni.

Ezt nevezik globális minimumadónak, angolul top-up taxnek.