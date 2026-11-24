Megduplázódik a főállású katások adója, szűkül az édesanyák szja-mentessége, jön a vagyonadó, emelkedik a nagyvállalatok társasági adója, és visszatér a reklámadó, ezek a Tisza-kormány adócsomagjának legfontosabb elemei. Eközben az alacsonyabb keresetűek adójóváírást kapnak, megduplázódik a családi pótlék, és jelentősen emelkedik a nyugdíjminimum. Összegyűjtöttük, hogyan változik az adózás 2027-ben Magyarországon, melyek az új adótörvények.

Az Országgyűlés elfogadta az új adótörvényeket/Fotó: Országgyűlés ÉLŐ / youtube csatorna

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Kármán András pénzügyminiszter az arányosabb teherviseléssel indokolta az intézkedéseket. A kormány az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók terheinek mérséklése mellett a vagyonos magánszemélyektől és a jelentősebb gazdasági szereplőktől vár nagyobb hozzájárulást az állami kiadások finanszírozásához. Az Országgyűlés minden ellenzéki javaslatot elutasított és a kormány minden javaslatát megszavazta üzemszerűen, ahogy ez várható volt.

Kata: megduplázódik a főállású kisadózók terhe, ismét számlázhatnak cégeknek

Jelentősen átalakul a kisadózó vállalkozók tételes adója (kata) 2027-től. A jelenlegi rendszerben maradó vállalkozók havi adója 50 ezerről 75 ezer forintra, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedik, miközben éves bevételi értékhatáruk 18 millió forint marad.

Az új katát ismét választhatják a mellékállású egyéni vállalkozók és a nyugdíjasok is, valamint újra lehetőség nyílik a cégeknek történő számlázásra.

A főállású vállalkozók havi 100 ezer,

a mellékállásúak 50 ezer forint tételes adót fizetnek,

az éves bevételi értékhatár pedig 22 millió forintra emelkedik.

az értékhatár feletti bevételt 40 százalékos különadó terheli.

- Ismét lehetővé válik a cégeknek történő számlázás, amelyhez 15 százalékos kiegészítő adó kapcsolódik.

- Emelkedik a társadalombiztosítási ellátások számítási alapja.

- 2028-tól a tételes adó összege a minimálbérhez igazodik.

Az e fölötti bevételt továbbra is 40 százalékos különadó terheli. A cégektől származó bevételekre 15 százalékos adó vonatkozik, amelybe beszámít a megfizetett tételes adó. Jelentősen emelkedik ugyanakkor a társadalombiztosítási ellátások számítási alapja is.