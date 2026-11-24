Megszavazták zsinórban az adótörvényeket: alaposan átírja a magyarok életét a Tisza-kormány – az ellenzéki módosításokat elvetették
Megduplázódik a főállású katások adója, szűkül az édesanyák szja-mentessége, jön a vagyonadó, emelkedik a nagyvállalatok társasági adója, és visszatér a reklámadó, ezek a Tisza-kormány adócsomagjának legfontosabb elemei. Eközben az alacsonyabb keresetűek adójóváírást kapnak, megduplázódik a családi pótlék, és jelentősen emelkedik a nyugdíjminimum. Összegyűjtöttük, hogyan változik az adózás 2027-ben Magyarországon, melyek az új adótörvények.
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Kármán András pénzügyminiszter az arányosabb teherviseléssel indokolta az intézkedéseket. A kormány az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók terheinek mérséklése mellett a vagyonos magánszemélyektől és a jelentősebb gazdasági szereplőktől vár nagyobb hozzájárulást az állami kiadások finanszírozásához. Az Országgyűlés minden ellenzéki javaslatot elutasított és a kormány minden javaslatát megszavazta üzemszerűen, ahogy ez várható volt.
Kata: megduplázódik a főállású kisadózók terhe, ismét számlázhatnak cégeknek
Jelentősen átalakul a kisadózó vállalkozók tételes adója (kata) 2027-től. A jelenlegi rendszerben maradó vállalkozók havi adója 50 ezerről 75 ezer forintra, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedik, miközben éves bevételi értékhatáruk 18 millió forint marad.
Az új katát ismét választhatják a mellékállású egyéni vállalkozók és a nyugdíjasok is, valamint újra lehetőség nyílik a cégeknek történő számlázásra.
- A főállású vállalkozók havi 100 ezer,
- a mellékállásúak 50 ezer forint tételes adót fizetnek,
- az éves bevételi értékhatár pedig 22 millió forintra emelkedik.
- az értékhatár feletti bevételt 40 százalékos különadó terheli.
- Ismét lehetővé válik a cégeknek történő számlázás, amelyhez 15 százalékos kiegészítő adó kapcsolódik.
- Emelkedik a társadalombiztosítási ellátások számítási alapja.
- 2028-tól a tételes adó összege a minimálbérhez igazodik.
Az e fölötti bevételt továbbra is 40 százalékos különadó terheli. A cégektől származó bevételekre 15 százalékos adó vonatkozik, amelybe beszámít a megfizetett tételes adó. Jelentősen emelkedik ugyanakkor a társadalombiztosítási ellátások számítási alapja is.
A kormány 110 ezer átalányadózó vállalkozó áttérésével számol, a katából származó költségvetési bevétel pedig a tervek szerint 75 milliárdról 238 milliárd forintra, több mint háromszorosára nő 2027-ben.
Szja: visszatér az adójóváírás
A munkavállalókat érintő egyik legfontosabb változás az adójóváírás bevezetése. Bár az általános személyijövedelemadó-kulcs továbbra is 15 százalék marad, a minimálbéren foglalkoztatottak a kedvezmény révén ténylegesen 9 százalékos szja-terhet viselnek. Az adójóváírás a minimálbér összegéig a munkabér 6 százaléka, az ennél magasabb kereseteknél fokozatosan csökken, a minimálbér kétszeresénél pedig teljesen megszűnik.
A kormány mintegy 2,5 millió érintettel számol, a minimálbéresek havi nettó keresete az intézkedés hatására megközelítőleg 20 ezer forinttal emelkedhet. Az adójóváírás azonban nem általános szja-csökkentés, és nem minden jövedelemtípus után érvényesíthető.
Szűkül az édesanyák szja-mentessége, duplázódik a családi pótlék
Jelentősen átalakul a családtámogatások és a személyijövedelemadó-kedvezmények rendszere is. Az anyák szja-mentességénél évi 12 millió forintos jövedelemhatár jelenik meg, amely havi átlagban egymillió forintnak felel meg. Az értékhatár feletti érintett jövedelemrész után meg kell fizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót.
A korlátozás érinti a 30 év alatti anyákat, a kedvezményre jogosult kétgyermekes édesanyákat, valamint a három és több gyermeket nevelő anyákat is. Elmarad a kétgyermekes anyák szja-mentességének korábban törvénybe iktatott, 2027 és 2029 közötti fokozatos kiterjesztése, így a 40 évesnél idősebb kétgyermekes édesanyák nem kerülnek be az ütemezés szerint a kedvezményezettek körébe. Az adóalap-kedvezmények egy része közvetlenül a fizetendő adóból levonható kedvezménnyé alakul át. A családi pótlék összege ugyanakkor megduplázódik, ami a szülők jövedelmétől függetlenül jelent többletforrást a jogosult családoknak.
Új adónem Magyarországon: jön a vagyonadó
A magyar adórendszer új eleme az évente fizetendő vagyonadó, amely az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezőket érinti. Az adóalap meghatározásakor az ingatlanokat, az értékpapírokat, a vállalati részesedéseket és más vagyonelemeket is figyelembe kell venni, a jogszabályban meghatározott tartozások levonásával.
Az adókötelezettség bizonyos vagyonkezelési konstrukciókra is kiterjed. A magyar adóügyi illetőségű magánszemélyek külföldön található vagyona főszabály szerint szintén beleszámít az adóalapba. A kormány évi 200 milliárd forintos bevételt vár az új adónemtől. Az Állami Számvevőszék ugyanakkor az adóbevétel becslési módszertanával kapcsolatban is kifogásokat fogalmazott meg. Az adózóknak maguknak kell meghatározniuk és bevallaniuk vagyonuk értékét.
Társasági adó: eltűnik az egységes 9 százalékos adókulcs
A nagyvállalatok társaságiadó-kulcsa 9-ről 15 százalékra emelkedik. Az új adókulcs az 500 millió eurós éves bevételi küszöböt elérő vállalatokat érinti, a kisebb cégek esetében megmarad a 9 százalékos adómérték. Átalakul a fejlesztési adókedvezmények rendszere, változnak az innovációs járulékra, a kutatás-fejlesztésre és a vállalati részesedésekre vonatkozó rendelkezések is.
Emellett jövőre visszatér a reklámadó, nő a magas- és köztes alkoholtartalmú italok jövedéki adója, elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációját, és megfeleződik az az éttermi, cukrászdai vendéglátás keretében nyújtott reprezentáció adómentességének összege.
Kármán András kommentálta az adótörvények megszavazását
A szavazás lezárulta után Kármán András pénzügyminiszter azt írt a Facebook oldalán: „Ma a magyar Országgyűlés hivatalosan is megszavazta azokat a pénzügyminisztériumi javaslatokat, amelyekkel hozzájárulunk az igazságosabb közteherviseléshez, a magyar családok megélhetéséhez, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, az alacsony keresetűek boldogulásához és a hazai adórendszer átalakításához." Felsorolta a megszavazott intézkedéseket, majd azt írta, hogy „a most megszavazott javaslatok mindegyike annak szellemében született, hogy a kormány teljesítse és megvalósítsa az áprilisban manifesztált választói akaratot, amely egy igazságosabb és fejlődő ország megteremtéséről szólt".