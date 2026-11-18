„A következő két évben az AI agentek megjelenése alapjaiban alakíthatja át a vállalati csapatok működését. Nem egyszerűen arról van szó, hogy gyorsabban készülnek el bizonyos feladatok: a digitális munkatársak a napi működés részévé válhatnak, és a vezetőknek meg kell tanulniuk az emberi és a mesterséges intelligenciára épülő kapacitásokat együtt irányítani. Ez teljesen új vezetői és szervezeti kompetenciákat követel meg” – mondta Nyisztor József, Magyarország egyik legnagyobb felnőttképző központja, a Training360 ügyvezető igazgatója a cég szakmai rendezvényén, ahol a résztvevők többek között arra is választ kaphattak, hogyan alakítja át az AI a munkához és a vezetéshez szükséges soft skilleket, miként lehet a vezetői szerep támogatására használni a mesterséges intelligenciát, és hol szükséges továbbra is emberi kontroll.

Az AI agentek megjelenése alapjaiban alakíthatja át a vállalati csapatok működését / Fotó: DC Studio

Mit tud az AI-coach?

A szakmai nap egyik előadásában idézték a GKI tavalyi kutatását, amelyben 390 hazai vállalat visszajelzései alapján a szolgáltató szektorban tevékenykedő cégek 53 százaléka használja már a mesterséges intelligenciát, a kereskedelem területén működő vállalkozások 42 százaléka, míg az iparban érdekelt cégek mintegy 29 százaléka támaszkodik az AI-ra. A globális adattechnológiával foglalkozó Experian által bevezetett Nadia AI-coach eredményeit ismertetve elhangzott, hogy a szövegesen és szóban, például szerepjátékra is használható AI-coach hatékonyan támogathatja a vezetői dilemmák és a lehetséges alternatívák átgondolását és a döntés-előkészítést, amit az is alátámaszt, hogy 2025-ben a cég 4600 vezetője számára elérhető programot az érintett kör 90 százaléka többször is használta Észak-Amerikában.

Mi lesz az ember szerepe a coachingban?

„Fontos megjegyezni, hogy az AI coach nehezen azonosítja az alapvető problémát, korlátozottan érzékeli az érzelmi jelentőséget és nem mindig tudja, mikor kérdezzen vagy álljon meg. Ezért továbbra is emberi feladatkör marad a valódi probléma meghatározása, a szervezeti és emberi kontextus érzékelése, az érzelmek és az ellenállás kezelése, valamint a döntés és a felelősségvállalás. Tehát az ember és az AI együttműködésére épülő modell lehet életképes a coachingban is” – hangzott el a szakmai napon.