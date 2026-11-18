Két éven belül szinte mindenkinek lesz saját AI-munkatársa – a munkánk mellett az emberi kapcsolatainkat is átalakítja a mesterséges intelligencia
„A következő két évben az AI agentek megjelenése alapjaiban alakíthatja át a vállalati csapatok működését. Nem egyszerűen arról van szó, hogy gyorsabban készülnek el bizonyos feladatok: a digitális munkatársak a napi működés részévé válhatnak, és a vezetőknek meg kell tanulniuk az emberi és a mesterséges intelligenciára épülő kapacitásokat együtt irányítani. Ez teljesen új vezetői és szervezeti kompetenciákat követel meg” – mondta Nyisztor József, Magyarország egyik legnagyobb felnőttképző központja, a Training360 ügyvezető igazgatója a cég szakmai rendezvényén, ahol a résztvevők többek között arra is választ kaphattak, hogyan alakítja át az AI a munkához és a vezetéshez szükséges soft skilleket, miként lehet a vezetői szerep támogatására használni a mesterséges intelligenciát, és hol szükséges továbbra is emberi kontroll.
Mit tud az AI-coach?
A szakmai nap egyik előadásában idézték a GKI tavalyi kutatását, amelyben 390 hazai vállalat visszajelzései alapján a szolgáltató szektorban tevékenykedő cégek 53 százaléka használja már a mesterséges intelligenciát, a kereskedelem területén működő vállalkozások 42 százaléka, míg az iparban érdekelt cégek mintegy 29 százaléka támaszkodik az AI-ra. A globális adattechnológiával foglalkozó Experian által bevezetett Nadia AI-coach eredményeit ismertetve elhangzott, hogy a szövegesen és szóban, például szerepjátékra is használható AI-coach hatékonyan támogathatja a vezetői dilemmák és a lehetséges alternatívák átgondolását és a döntés-előkészítést, amit az is alátámaszt, hogy 2025-ben a cég 4600 vezetője számára elérhető programot az érintett kör 90 százaléka többször is használta Észak-Amerikában.
Mi lesz az ember szerepe a coachingban?
„Fontos megjegyezni, hogy az AI coach nehezen azonosítja az alapvető problémát, korlátozottan érzékeli az érzelmi jelentőséget és nem mindig tudja, mikor kérdezzen vagy álljon meg. Ezért továbbra is emberi feladatkör marad a valódi probléma meghatározása, a szervezeti és emberi kontextus érzékelése, az érzelmek és az ellenállás kezelése, valamint a döntés és a felelősségvállalás. Tehát az ember és az AI együttműködésére épülő modell lehet életképes a coachingban is” – hangzott el a szakmai napon.
Mely soft skilleket értékeli fel az AI?
A szakértők kiemelték, az AI erősítheti a soft skilleket, ha például
- különböző érintetti nézőpontok megvizsgálására,
- ellenérvek generálására használjuk,
- vagy segítségével felkészülünk egy konfliktusos beszélgetésre,
- esetleg vezetőként visszajelzést kérünk a gondolkodásunkról.
Ugyanakkor az AI coach használata az eddigieknél is jobban felértékeli többek között az olyan soft skilleket, mint a kritikai gondolkodás, hiszen az AI meggyőzően tud pontatlan vagy torz választ adni, a kérdezés és problémaértelmezés, mivel a válasz minőségét sokszor már a feltett kérdés meghatározza, a döntéshozatal, ugyanis a következményeket a szervezet viseli, és tovább nő az érzelmi intelligencia szerepe is: az érzelmi és kapcsolati helyzeteket nem lehet pusztán adatokból megérteni. A mesterséges intelligencia megjelenése a HR területén az ember-ember közötti együttműködés mellett már az ember-AI együttműködését is fókuszba helyezi.
Célszerű kialakítani egy céges AI-etikettet
Az AI egyik legnagyobb veszélye az előadók szerint az, ha az ember érdemi mérlegelés nélkül követi a mesterséges intelligencia ajánlását, és az AI így egy láthatatlan döntéshozó szerepbe kerül. Ennek elkerülésére céges szinten érdemes szabályozni, hogy mit szabad AI segítségével támogatni egy vezetői kapcsolatban; például írhat-e az AI személyes visszajelzést, teljesítményértékelést, készíthet-e együttérző üzenetet egy nehéz szervezeti helyzetben, felkészítheti-e a vezetőt egy konfliktusra, vagy elemezheti-e egy munkatárs kommunikációját.
Fejleszthetők a soft skillek AI segítségével
A Training360 szakmai napján elhangzottak szerint az AI rendkívül jó partner a soft skillek fejlesztésében, így például kérdésekkel támogathatja az önreflexiót, segítheti a konfliktuskezelést például egy nehéz munkatársat, egy ellenálló vezetőt, egy elutasító jelöltet szimulálva -, segítheti az empátia fejlesztését több nézőpont bemutatásával, visszajelzést adhat egy megfogalmazásra, ezáltal növelheti az asszertivitási képességünket, vagy alternatív viselkedési lehetőségeket mutathat.
Amennyiben azonban azt szeretnénk, hogy adaptív tudássá váljon az a soft skill, amit éppen fejleszteni akarunk, akkor nem kihagyhatóak a valós élethelyzetek, a valós tapasztalatok, az ember-ember interakciója, a hiteles emberi visszajelzés – például a tréner vagy a kollégák részéről.
Elveszi-e az AI-coach a tréner munkáját?
Az AI korában mi marad az emberi tréner szerepe? - tették fel a kérdést, rámutatva, hogy a tréner nem kihagyható a helyzetből, hiszen egyrészt megteremti a pszichológiai biztonságot, érzékeli a csoportdinamikát, észreveszi a kimondatlan és nonverbális jelzéseket, és a visszatartott információkat, helyzetérzékeny visszajelzést ad, összekapcsolja az egyéni működést a szervezeti kontextussal, és nem utolsósorban felelősséget vállal a fejlesztési folyamat szakmai minőségéért.
Tehát a jövő trénere nem attól lesz értékes, hogy több információt tud átadni, mint az AI, hanem attól, hogy segíti, lektorálja az AI által behozott tudást, emellett olyan tanulási helyzetet teremt, amelyben valódi adaptáció, megértés és alkalmazás, tehát felismerés és viselkedésváltozás történhet.
Milyen új szerepe lesz a HR-nek az AI korában?
A HR feladata nem merülhet ki az AI-eszközök bevezetésében. A HR egyik új szerepe a jövőben egyrészt, hogy megtanítsa az AI-használatot, másrészt a mesterséges intelligenciával szembeni egészséges intellektuális ellenállást is. A HR szerepét három területen látják a Training360 szakmai napján előadók: egyrészt a kompetenciafejlesztés területén – milyen emberi képességekre lesz szükség, másrészt a vállalati kultúra kialakítása terén – hogyan lehet kérdezni, ellenőrizni és vitatni az AI válaszait – harmadrészt a keretek területén, azaz, hogy mely döntésekben, milyen adatokkal és milyen emberi kontroll mellett használható AI.
Magyarország egyik legnagyobb felnőttképző központja, a Training360 vállalatoknak és magánszemélyeknek kínál többek között AI, high-end és irodai informatikai, valamint szervezetfejlesztési (vezetőfejlesztő, kompetenciafejlesztő és értékesítési) tréningeket. A cég árbevétele a 2025-ös évben elérte a 2,3 milliárd forintot. A Training360 ügyfelei közé tartoznak a hazai pénzügyi szektor, a távközlési piac, az autóipar, az elektronikai gyártás, a közigazgatás, az energiaipar, a gépipar és a kereskedelem meghatározó szereplői.