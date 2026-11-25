Karácsony Gergely totális háborút hirdetett az Airbnb-vel szemben: néhány év alatt úgy ahogy van kivezetné a lakáspiacról
Karácsony Gergely szerint hosszabb távon teljesen ki kellene vezetni az Airbnb-t Budapestről, az érintetteknek azonban 10-15 év felkészülési időt adna. A főpolgármester a szállodaipart is bevonná a főváros turizmusának átalakításába, miközben új stratégiával és közös turisztikai szervezettel rendezné át az ágazat működését – írta a Turizmus.com.
Karácsony Gergely a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) 64. közgyűlésén ismertette elképzeléseit. A főpolgármester először vett részt a szervezet rendezvényén, ahol a turisztikai ágazat képviselőit arra kérte, hogy a jövőben szorosabban működjenek együtt a fővárossal.
Budapest készülő turisztikai stratégiája a Budapest Flow nevet kapta. A dokumentumot az ambiciózus tervek szerint már az idei utolsó Fővárosi Közgyűlés elé vihetik.
Karácsony szerint a fenntartható turizmus alapfeltétele, hogy a helyiek is elfogadják és támogassák a városba érkező vendégforgalmat.
A főpolgármester úgy látja, Budapest turizmusa jelenleg egyenetlenül oszlik el: vannak városrészek, amelyeket a túlzott turistaforgalom terhel, máshol viszont alig érzékelhető az idegenforgalom. Egy olyan desztinációmenedzsment-szervezet létrehozását sürgette, amely a főváros kevésbé ismert értékeit is képes bemutatni, és kiegyensúlyozottabban osztja el a látogatókat.
A cél a vendégéjszakák számának növelése mellett a turisták költésének emelése. Karácsony szerint Budapest jóval többet kínál a buliturizmusnál, ezért olyan vendégkört szeretnének megszólítani, amely nagyobb gazdasági értéket hagy a fővárosban.
Teljesen megszüntetnék az Airbnb-zést
A turisztikai elképzelések egyik legvitatottabb eleme az Airbnb-típusú szálláshelyek jövője. Karácsony Gergely személyes álláspontja szerint 10–15 éves felkészülési idő után teljesen ki kellene vezetni a rövid távú lakáskiadást Budapestről. Ez egyelőre nem elfogadott fővárosi döntés, hanem a főpolgármester által megfogalmazott cél.
A kérdés már több budapesti kerületben is konkrét szabályozási lépéseket eredményezett. A budavári önkormányzat novemberben fogadta el azt a rendeletet, amely 2028. január 1-jétől teljesen megtiltja a rövid távú lakáskiadást a Várnegyedben. Az ott már nyilvántartásba vett szálláshelyek 2027 végéig még működhetnek. A kerület többi részén a társasházakban 2028-tól lakóközösségi hozzájárulás kell a tevékenység folytatásához, míg a nem társasház jellegű épületekben egész évben megmarad a kiadás lehetősége.
A főpolgármester szerint a rövid távú lakáskiadás visszaszorítása a szállodaiparnak is lehetőséget teremtene a vendégforgalom átvételére. Úgy véli, megfelelő szabályozás és új szállodai beruházások mellett pótolható lenne a kieső kapacitás. A fejlesztéseket akár a fővárosi rozsdaövezetek hasznosításával is össze lehetne kapcsolni.
Karácsony az olcsó repülőjegyek és a kedvező árú rövid távú lakások együttes hatását is bírálta, mert szerinte ez olyan vendégforgalmat ösztönöz, amely nem a kívánt irányba alakítja Budapest turizmusát. A változtatásokhoz ugyanakkor az ágazat szereplőinek együttműködésére is szükség lenne.
A főpolgármester emlékeztetett arra, hogy Budapest a magyar GDP 38 százalékát adja, a turizmus pedig jelentős szerepet tölt be a főváros gazdaságában. A tervek között szerepel egy, a főváros és az állam közös részvételével működő desztinációmenedzsment-szervezet, valamint egy turisztikai látogatógazdasági tanács létrehozása is. Utóbbiban az ágazat képviselői közösen alakíthatnák ki a fejlesztések irányait. Karácsony az MSZÉSZ-t is arra kérte, hogy delegáljon tagot a tervezett testületbe.
Most már hivatalos az Airbnb-szigorítás: mutatjuk, hol tiltják be a rövid távú lakáskiadást, és hol folytatódhat
Elfogadta az I. kerületi önkormányzat az új rendeletet, amely 2028. január 1-jétől megtiltja a rövid távú lakáskiadást a Várnegyedben. Az Airbnb és más platformok közvetítésével a Várnegyeden kívüli társasházakban továbbra is lehet majd rövid távra lakást kiadni.