Karácsony Gergely szerint hosszabb távon teljesen ki kellene vezetni az Airbnb-t Budapestről, az érintetteknek azonban 10-15 év felkészülési időt adna. A főpolgármester a szállodaipart is bevonná a főváros turizmusának átalakításába, miközben új stratégiával és közös turisztikai szervezettel rendezné át az ágazat működését – írta a Turizmus.com.

Karácsony Gergely 15 éven belül teljesen kivezetné az Airbnb-t Budapestről, a szállodák vehetnék át a vendégeket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Karácsony Gergely a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) 64. közgyűlésén ismertette elképzeléseit. A főpolgármester először vett részt a szervezet rendezvényén, ahol a turisztikai ágazat képviselőit arra kérte, hogy a jövőben szorosabban működjenek együtt a fővárossal.

Budapest készülő turisztikai stratégiája a Budapest Flow nevet kapta. A dokumentumot az ambiciózus tervek szerint már az idei utolsó Fővárosi Közgyűlés elé vihetik.

Karácsony szerint a fenntartható turizmus alapfeltétele, hogy a helyiek is elfogadják és támogassák a városba érkező vendégforgalmat.

A főpolgármester úgy látja, Budapest turizmusa jelenleg egyenetlenül oszlik el: vannak városrészek, amelyeket a túlzott turistaforgalom terhel, máshol viszont alig érzékelhető az idegenforgalom. Egy olyan desztinációmenedzsment-szervezet létrehozását sürgette, amely a főváros kevésbé ismert értékeit is képes bemutatni, és kiegyensúlyozottabban osztja el a látogatókat.

A cél a vendégéjszakák számának növelése mellett a turisták költésének emelése. Karácsony szerint Budapest jóval többet kínál a buliturizmusnál, ezért olyan vendégkört szeretnének megszólítani, amely nagyobb gazdasági értéket hagy a fővárosban.

Teljesen megszüntetnék az Airbnb-zést

A turisztikai elképzelések egyik legvitatottabb eleme az Airbnb-típusú szálláshelyek jövője. Karácsony Gergely személyes álláspontja szerint 10–15 éves felkészülési idő után teljesen ki kellene vezetni a rövid távú lakáskiadást Budapestről. Ez egyelőre nem elfogadott fővárosi döntés, hanem a főpolgármester által megfogalmazott cél.

A kérdés már több budapesti kerületben is konkrét szabályozási lépéseket eredményezett. A budavári önkormányzat novemberben fogadta el azt a rendeletet, amely 2028. január 1-jétől teljesen megtiltja a rövid távú lakáskiadást a Várnegyedben. Az ott már nyilvántartásba vett szálláshelyek 2027 végéig még működhetnek. A kerület többi részén a társasházakban 2028-tól lakóközösségi hozzájárulás kell a tevékenység folytatásához, míg a nem társasház jellegű épületekben egész évben megmarad a kiadás lehetősége.