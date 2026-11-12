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Kifakadt a kínai óriásvállalat magyarországi vezetője: a CATL fél éve vár a kormány válaszaira – már a magyar GDP-t is fékezhetik a bizonytalanságok

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Komoly feszültségek rajzolódnak ki Magyarország egyik legnagyobb ipari beruházása körül. Miközben a kínai akkumulátorgyártó már a termelés felfuttatására készül, a vállalat szerint több fontos kérdésben továbbra sem világos, milyen feltételekkel működhetnek a következő időszakban.
Zováthi Domokos
2026.11.12, 16:31
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Kritikát fogalmazott meg a magyarországi szabályozási környezettel és a kormányzati kommunikációval kapcsolatban Szilágyi Balázs, a CATL magyarországi közügyekért felelős vezetője a TechTogether konferencia autóipari kerekasztal-beszélgetésén. A kínai akkumulátorgyártó képviselője szerint a vállalat számos kérdésére hosszú ideje nem kapott választ, miközben a debreceni beruházás újabb, meghatározó szakaszába lépett.

akku CATL
Szilágyi Balázs: a debreceni üzemben már több mint két éve készítenek akkumulátormodulokat Kínából érkező cellák felhasználásával / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A CATL több mint négy éve van jelen Magyarországon, az építkezési szakasz pedig lényegében lezárult. A társaságnál jelenleg mintegy 3500-an dolgoznak, a figyelem egyre inkább a termelésre irányul. A debreceni üzemben már több mint két éve készítenek akkumulátormodulokat Kínából érkező cellák felhasználásával. A cellagyártás ugyanakkor még próbaüzemi szakaszban van, a jelenleg előállított cellák tesztelési célokat szolgálnak, értékesítésük nem kezdődött meg. A vállalat 2027-ben gyors termelésfelfutásra számít.

A munkaerőhiány is akadályozhatja a termelést

Szilágyi szerint az akkumulátorcellák gyártásának elindítása összetett folyamat, amely speciális szaktudást igényel. Nem lehet minden feladatra korábban hasonló üzemben nem dolgozó munkavállalókat alkalmazni. A vállalatnak ezért

meg kell tartania a már Magyarországon dolgozó szakembereit, és szükség esetén további tapasztalt munkavállalókat kell idehoznia.

A külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályozás jövője azonban bizonytalan. A CATL képviselője szerint nem világos, milyen előírások lépnek életbe, és a jelenleg rendelkezésre álló jogi lehetőségek sem működnek minden esetben megfelelően.

Fél éve vár válaszokra az akkumulátorgyár

A CATL képviselője a környezetvédelmi és hatósági szabályozással kapcsolatban is kifogásokat fogalmazott meg . Elmondása szerint egy hulladékgazdálkodási ügyben adminisztratív hiányosság miatt építésügyi hatósági folyamatok akadtak el. Álláspontjuk szerint nem történt környezeti károkozás, a következmények mégis jelentősek voltak. Úgy látja, a szabályozás értelmezése a hatóságok számára sem mindig egyértelmű. A bizonytalanság szerinte visszafoghatja a vállalat további magyarországi fejlesztéseit, és ezen keresztül a GDP növekedését is. A kerekasztal végén Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület főtitkára külön rákérdezett a kormányzati kommunikációra.

Nagyon sok mindenre fél éve nem kapunk választ

– fogalmazott Szilágyi Balázs. Hozzátette, hogy a kormányzati szereplők meghallgatják a vállalat kérdéseit, ám a tényleges válaszok hiányoznak. A társaság nem kíván felhagyni az egyeztetésekkel, de kiszámíthatóbb szabályozást és gyorsabb döntéshozatalt tart szükségesnek.

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