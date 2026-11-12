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Kimondta a Tisza-kormány: nem adnak többé százmilliárdokat akkumulátorgyárakra – teljesen új szabályok jönnek a magyar autóiparban

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Jelentős változásra készül a kormány a magyarországi nagyberuházások támogatásában, miközben az autóipar továbbra is a hazai gazdaság egyik legfontosabb ágazata marad. Az új gazdaságpolitika középpontjába a magyar beszállítók, a magasabb hozzáadott érték és a szigorúbb feltételek kerülnek.
Zováthi Domokos
2026.11.12, 16:25
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Nem költ többé százmilliárdokat új akkumulátorcella-gyártó gigagyárak támogatására a Tisza-kormány – jelentette be Markovszky Szabolcs, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára a TechTogether konferencián. A kabinet új alapokra helyezi a beruházástámogatási rendszert, amelyben a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a magyar hozzáadott érték és a hazai beszállítók bevonása.

Markovszky Szabolcs, a GEM helyettes államtitkára akku
Markovszky Szabolcs: az akkumulátoriparban különösen jelentős változás várható / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Markovszky hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is stratégiai jelentőségű ágazatként tekint az autóiparra és az elektromobilitásra, ugyanakkor az elmúlt évek támogatási modelljének fenntartását nem tartja indokoltnak. Az akkumulátoriparban különösen jelentős változás várható: nem kívánják folytatni a hatalmas cellagyártó kapacitások állami pénzből történő ösztönzését. A döntést részben a költségvetés helyzetével indokolta; elmondása szerint 8,3 százalékos hiányt örököltek.

Nem az akkumulátoripart akarják felszámolni

A változás nem jelenti az akkumulátoripar elutasítását. Az elektromos autózás szempontjából továbbra is meghatározó a cellagyártás, és az európai autógyártóknak is érdekük, hogy a kontinensen maradjon. A kormány azonban szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi feltételeket kíván érvényesíteni. A helyi közösségek bizalmának megőrzéséhez új ellenőrzési és monitoringrendszerek kialakítását tartja szükségesnek. A beruházások elbírálásánál nem kívánnak különbséget tenni a nyugati és keleti befektetők között.

Markovszky Szabolcs, a GEM helyettes államtitkára
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Átalakították a támogatási rendszert

A helyettes államtitkár szerint a jövőben nem több, hanem jobb támogatásokat kívánnak nyújtani. Elmondása alapján a rendszert már átalakították, az új beruházásokat pedig az új szempontok alapján bírálják el. Minden fejlesztésnél megvizsgálják, szükség van-e állami támogatásra, és ha igen, mekkora a beruházás Magyarországra vonzásához szükséges legkisebb összeg. A kifizetéseket a vállalatok tényleges teljesítéséhez kötnék. A munkahelyteremtés mellett a kutatás-fejlesztést, a mérnöki tevékenységet és a magasabb technológiai színvonalat ösztönöznék. Az Országgyűlés előtt lévő adócsomag a kutatás-fejlesztési adókedvezményt az elszámolható költségek 10 százalékáról 20 százalékára emelné.

Alig jutnak be magyar cégek az akkumulátoriparba

Markovszky szerint a magyar gazdaság továbbra is kettős szerkezetű: a külföldi nagyvállalatok rendkívül termelékenyek, de a magyar kis- és középvállalkozások jelentős része nem tud bekapcsolódni a nemzetközi értékláncokba. Elmondása szerint az akkumulátoriparban a hazai beszállítói arány értékalapon mindössze 5 százalék. A kormány ezért nagyobb hangsúlyt helyezne a hazai kkv-k technológiai fejlesztésére, a szükséges minősítések megszerzésére és az egyetemek köré szerveződő ipari klaszterekre. A helyettes államtitkár szerint a magyar autóipar hosszú távú sikerét nem pusztán a legyártott autók száma, hanem a hozzájuk kapcsolódó magyar mérnöki tudás, kutatás-fejlesztés és beszállítói teljesítmény határozza meg.

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