Kimondta a Tisza-kormány: nem adnak többé százmilliárdokat akkumulátorgyárakra – teljesen új szabályok jönnek a magyar autóiparban

Nem költ többé százmilliárdokat új akkumulátorcella-gyártó gigagyárak támogatására a Tisza-kormány – jelentette be Markovszky Szabolcs, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára a TechTogether konferencián. A kabinet új alapokra helyezi a beruházástámogatási rendszert, amelyben a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a magyar hozzáadott érték és a hazai beszállítók bevonása.

Markovszky Szabolcs: az akkumulátoriparban különösen jelentős változás várható / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Markovszky hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is stratégiai jelentőségű ágazatként tekint az autóiparra és az elektromobilitásra, ugyanakkor az elmúlt évek támogatási modelljének fenntartását nem tartja indokoltnak. Az akkumulátoriparban különösen jelentős változás várható: nem kívánják folytatni a hatalmas cellagyártó kapacitások állami pénzből történő ösztönzését. A döntést részben a költségvetés helyzetével indokolta; elmondása szerint 8,3 százalékos hiányt örököltek.

Nem az akkumulátoripart akarják felszámolni

A változás nem jelenti az akkumulátoripar elutasítását. Az elektromos autózás szempontjából továbbra is meghatározó a cellagyártás, és az európai autógyártóknak is érdekük, hogy a kontinensen maradjon. A kormány azonban szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi feltételeket kíván érvényesíteni. A helyi közösségek bizalmának megőrzéséhez új ellenőrzési és monitoringrendszerek kialakítását tartja szükségesnek. A beruházások elbírálásánál nem kívánnak különbséget tenni a nyugati és keleti befektetők között.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Átalakították a támogatási rendszert

A helyettes államtitkár szerint a jövőben nem több, hanem jobb támogatásokat kívánnak nyújtani. Elmondása alapján a rendszert már átalakították, az új beruházásokat pedig az új szempontok alapján bírálják el. Minden fejlesztésnél megvizsgálják, szükség van-e állami támogatásra, és ha igen, mekkora a beruházás Magyarországra vonzásához szükséges legkisebb összeg. A kifizetéseket a vállalatok tényleges teljesítéséhez kötnék. A munkahelyteremtés mellett a kutatás-fejlesztést, a mérnöki tevékenységet és a magasabb technológiai színvonalat ösztönöznék. Az Országgyűlés előtt lévő adócsomag a kutatás-fejlesztési adókedvezményt az elszámolható költségek 10 százalékáról 20 százalékára emelné.