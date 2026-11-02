A magyarországi Aldi nem foglalkozik a kormány be nem váltott ígéretével: árcsökkentést jelentett be számos termékére

Az ALDI november 5-én induló zöldség-gyümölcs árcsökkentése számos frissen fogyasztott, illetve a mindennapi főzéshez szükséges terméket érint – írja közleményében a vállalat. Többféle paradicsom, paprika, burgonya, hagyma, alma, körte és szőlő mellett szilva és fejes káposzta is kedvezőbb áron kerülhet a vásárlók kosarába. A 40 termék átlagos árcsökkentése 6,9 százalék, de az érintett árucikkek több mint ötödénél 8 százalékot meghaladó az árcsökkenés mértéke.

Zöldség-gyümölcs kínálatának jelentős részét érintő árcsökkenést jelentett be az Aldi Magyarország (illusztráció)

Fotó: Aldi Magyarország

Ezt közölte az ALDI a zöldség-gyümölcs termékek árcsökkentéséről

A vállalat közleményében néhány példát is közölt a november 5-étől olcsóbban kapható zöldségekre és gyümölcsökre (a felsorlásban elsőként a jelenlegi, másodikként a csökkentett ár szerepel):

Fokhagyma, lédig: 1419 Ft/kg – 1299 Ft/kg

Fürtös paradicsom, 500 g: 739 Ft – 679 Ft

Sárga étkezési burgonya, 2 kg: 999 Ft – 955 Ft

Fehér szőlő, lédig: 999 Ft/kg – 929 Ft/kg

Lecsópaprika, 1 kg: 679 Ft – 629 Ft

Alma, 1,5 kg: 529 Ft – 485 Ft

Vöröshagyma, 1 kg: 239 Ft – 225 Ft

Az árcsökkentések mellett különleges termékekkel is bővül a zöldség-gyümölcs választék: a vállalat szerint az ALDISüd valamint az Osnabrücki Egyetem szakértőinek több mint 20 évnyi kutatási és nemesítési munkájának köszönhetően jött létre egy prémium minőségű almafajta, ami már kapható a boltokban, továbbá egy szintén nemesített paradicsomfajta.

A zöldségekre és gyümölcsökre továbbra is érvényes a vállalat frissességi garanciája:

ha a vásárló nem elégedett a minőséggel, a terméket bármely magyarországi ALDI-üzletbe visszaviheti, és a nyugta bemutatásával visszakapja a teljes vételárat.

Az emberi fogyasztásra még alkalmas, szépséghibás zöldségek és gyümölcsök a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével rászorulókhoz kerülnek. A többit az ALDI felajánlja állatkerteknek, vadasparkoknak és állattartó gazdálkodóknak, így is csökkentve az élelmiszerhulladék mennyiségét.

Miközben Magyar Péter miniszterelnök nemrég a Parlamentben több mint 120 percen keresztül mutatta be a jövő évi költségvetést, egy korábbi, a mezőgazdaság és a fogyasztók számára egyaránt fontos választási vállalás nem került szóba. A zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adójának 27-ről 5 százalékra mérséklése ugyanis nem szerepelt a 2027-es költségvetés ismertetett intézkedései között, annak ellenére, hogy a kormányváltást követően a kertészeti ágazat képviselői gyors döntésre számítottak.

Mindennapi termékek a korábbinál is alacsonyabb áron

A magyarországi diszonkontlánc november 5-től számos alapélelmiszer és háztartási termék árát csökkenti, hogy még kedvezőbbé tegye a mindennapi bevásárlást. Az árcsökkentés tejtermékeket, húskészítményeket, száraztésztát, rizst, kekszet és almaitalt, valamint öblítőt és macskaeledelt is érint. Az érintett termékek ára 19–35 százalékkal csökken közleményük szerint.