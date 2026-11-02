A magyarországi Aldi nem foglalkozik a kormány be nem váltott ígéretével: árcsökkentést jelentett be számos termékére
Az ALDI november 5-én induló zöldség-gyümölcs árcsökkentése számos frissen fogyasztott, illetve a mindennapi főzéshez szükséges terméket érint – írja közleményében a vállalat. Többféle paradicsom, paprika, burgonya, hagyma, alma, körte és szőlő mellett szilva és fejes káposzta is kedvezőbb áron kerülhet a vásárlók kosarába. A 40 termék átlagos árcsökkentése 6,9 százalék, de az érintett árucikkek több mint ötödénél 8 százalékot meghaladó az árcsökkenés mértéke.
Ezt közölte az ALDI a zöldség-gyümölcs termékek árcsökkentéséről
A vállalat közleményében néhány példát is közölt a november 5-étől olcsóbban kapható zöldségekre és gyümölcsökre (a felsorlásban elsőként a jelenlegi, másodikként a csökkentett ár szerepel):
- Fokhagyma, lédig: 1419 Ft/kg – 1299 Ft/kg
- Fürtös paradicsom, 500 g: 739 Ft – 679 Ft
- Sárga étkezési burgonya, 2 kg: 999 Ft – 955 Ft
- Fehér szőlő, lédig: 999 Ft/kg – 929 Ft/kg
- Lecsópaprika, 1 kg: 679 Ft – 629 Ft
- Alma, 1,5 kg: 529 Ft – 485 Ft
- Vöröshagyma, 1 kg: 239 Ft – 225 Ft
Az árcsökkentések mellett különleges termékekkel is bővül a zöldség-gyümölcs választék: a vállalat szerint az ALDISüd valamint az Osnabrücki Egyetem szakértőinek több mint 20 évnyi kutatási és nemesítési munkájának köszönhetően jött létre egy prémium minőségű almafajta, ami már kapható a boltokban, továbbá egy szintén nemesített paradicsomfajta.
A zöldségekre és gyümölcsökre továbbra is érvényes a vállalat frissességi garanciája:
ha a vásárló nem elégedett a minőséggel, a terméket bármely magyarországi ALDI-üzletbe visszaviheti, és a nyugta bemutatásával visszakapja a teljes vételárat.
Az emberi fogyasztásra még alkalmas, szépséghibás zöldségek és gyümölcsök a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével rászorulókhoz kerülnek. A többit az ALDI felajánlja állatkerteknek, vadasparkoknak és állattartó gazdálkodóknak, így is csökkentve az élelmiszerhulladék mennyiségét.
Miközben Magyar Péter miniszterelnök nemrég a Parlamentben több mint 120 percen keresztül mutatta be a jövő évi költségvetést, egy korábbi, a mezőgazdaság és a fogyasztók számára egyaránt fontos választási vállalás nem került szóba. A zöldségek és gyümölcsök általános forgalmi adójának 27-ről 5 százalékra mérséklése ugyanis nem szerepelt a 2027-es költségvetés ismertetett intézkedései között, annak ellenére, hogy a kormányváltást követően a kertészeti ágazat képviselői gyors döntésre számítottak.
Mindennapi termékek a korábbinál is alacsonyabb áron
A magyarországi diszonkontlánc november 5-től számos alapélelmiszer és háztartási termék árát csökkenti, hogy még kedvezőbbé tegye a mindennapi bevásárlást. Az árcsökkentés tejtermékeket, húskészítményeket, száraztésztát, rizst, kekszet és almaitalt, valamint öblítőt és macskaeledelt is érint. Az érintett termékek ára 19–35 százalékkal csökken közleményük szerint.
Igazi diszkontvonalat és olcsóságot ígért az ALDI
A bevételi adatok alapján a hetedik, az egy dolgozóra jutó értékesítés alapján viszont az előkelő harmadik helyen áll az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok magyarországi rangsorában az ALDI, amely ugyanakkor évek óta veszteségesen működik. A vállalat október elején rendkívüli, zárt körű sajtótájékoztatón adott betekintést abba, milyen stratégia alapján képzelik el működésüket a jövőben, s mi áll az utóbbi időben az üzletekben tapasztalt átalakítások, időnkénti készlethiányok mögött. A cég a harddiszkont-alapokhoz tér vissza, és a legolcsóbbak kívánnak lenni – összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.