Rendkívüli: Baka András nem írta alá a Tisza-kormány egyik legfontosabb törvényét, erre nem számított Ruff Bálint – a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult

Előzetes normakontrollra küldte Baka András köztársasági elnök az Alkotmánybíróságnak az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelméről szóló törvényt. A november 3-án elfogadott jogszabályt az államfő nem írta alá, ehelyett több rendelkezésének alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte – közölte Facebook-oldalán a Sándor-palota hétfőn.

Baka András az Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint a jogszabály több ponton is alkotmányossági aggályokat vet fel / Fotó: Anadolu via AFP

A köztársasági elnök két területen fogalmazott meg súlyos kifogásokat. Az egyik a zártkörű befektetési alapok alapkezelőinek leváltását, a másik a részvénytársaságok kisebbségi tulajdonosainak védelmét érinti.

A befektetési alapok tulajdonosainak jogai is sérülhetnek

A törvény lehetővé tenné, hogy a befektetési jegyek tulajdonosainak 60 százaléka kikényszerítse egy zártkörű befektetési alap alapkezelőjének leváltását. Az államfő szerint azonban ez nemcsak az állami hátterű vagyont kezelő alapokra, hanem olyan piaci szereplőkre is vonatkozna, amelyekben egyáltalán nincs állami vagyon. Ráadásul a rendelkezések a már működő befektetési alapokat is érintenék, vagyis utólag változtatnák meg a korábban kialakított szerződéses viszonyokat.

Baka András szerint mindez sértheti a jogbiztonságot, a tulajdonhoz való jogot, valamint a kisebbségi befektetők és az alapkezelők vagyoni érdekeit. Az államfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozás egyes részei hiányosak vagy nem kellően egyértelműek, ami a hatékony jogorvoslat lehetőségét is veszélyeztetheti. A másik kifogásolt rendelkezés a részvénytársaságokban történő jelentős befolyásszerzéshez kapcsolódik. A törvény bizonyos esetekben megszüntetné azt a korábbi kötelezettséget, amely szerint a meghatározó tulajdonrészt megszerző befektetőnek vételi ajánlatot kell tennie a kisebbségi részvényeseknek. Az államfő szerint ez gyengítheti

a kisebb tulajdonosok védelmét,

és sértheti azok jogos elvárásait,

akik a korábban érvényes szabályok alapján szereztek részvényeket.

Alig 26 óra alatt fogadták el a törvényt, többek között ezért megy az Alkotmánybírósághoz

A Sándor-palota közleményének egyik megállapítása a jogalkotás körülményeire vonatkozik. A köztársasági elnök kifogásolta, hogy a törvényjavaslat benyújtása és parlamenti elfogadása között mindössze 26 óra telt el. A jogszabályt kivételes eljárásban fogadták el, társadalmi és szakmai egyeztetés nélkül.

Az államfő szerint sem a törvény szövegéből, sem az előkészítés körülményeiből nem derül ki, mi indokolta ezt a rendkívüli sürgősséget.

Baka András különösen aggályosnak tartja, hogy a szabályozás olyan befektetési alapokra is kiterjed, amelyek nem kezelnek állami forrásokat, miközben a törvény deklarált célja éppen az államhoz kapcsolódó vagyon védelme.Az államfő arra is figyelmeztetett, hogy a pénzpiaci szabályok állami érdekből történő befolyásolása hosszabb távon a magyar pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat is megingathatja. A közlemény szerint a magyar intézményrendszer korábbi működési zavarainak továbbélése vagy újbóli megjelenése elbizonytalaníthatja a nemzetközi befektetőket abban, hogy a magyar állam tiszteletben tartja-e a piaci működés feltételeit. A köztársasági elnök megvizsgálta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket is, ezek esetében azonban nem talált olyan súlyos alkotmányossági kifogást, amely indokolttá tette volna az Alkotmánybírósághoz fordulást. A törvény sorsa így most az Alkotmánybíróság döntésétől függ. Az előzetes normakontroll ideje alatt a kifogásolt jogszabály nem léphet hatályba.