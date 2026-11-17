Gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése 2027-ben, ám ez sem biztosítja a kormány költségvetési céljainak teljesülését – ez olvasható ki az Európai Bizottság kedden megjelent őszi előrejelzéséből . Brüsszel idén 1,8 százalékos, jövőre 2,8 százalékos GDP növekedést vár, miközben a 2027-es magyar költségvetési törvényjavaslat 2,4 százalékkal számol. A bizottság tehát a következő év növekedését 0,4 százalékponttal kedvezőbbre teszi a kabinetnél. A főbb számok azt mutatják, hogy az erősebb gazdasági teljesítmény mellett is magasabb hiány és adósság alakulhat ki a kormány által tervezettnél.

Az államadósság tovább nőhet az Európai Bizottság prognózisa szerint 2027-ben/ Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hiány csökkenhet, az államadósság fordulata elmaradhat

A kabinet az idei 7,5 százalékról 4,9 százalékra szorítaná le az államháztartás GDP-arányos hiányát. A bizottság ezzel szemben 2026-ra 7,3, jövőre 5,2 százalékot vár. Mindkét pálya jelentős javulást jelez, de a brüsszeli prognózis szerint a deficit 0,3 százalékponttal meghaladná a jövő évi célt. Az adósságnál már az irány is eltér. A kormány 77,5-ről 77,2 százalékra csökkenő adósságrátát tervez, Brüsszel viszont 77,3-ről 77,7 százalékra emelkedőt. A bizottság 2028-ra további növekedést, 78,2 százalékot jelez előre.

Az állami megtakarítások teljesítése lesz az egyik kulcs

A kormány tájékoztatója szerint az állami takarékosság jövőre 1465 milliárd forinttal, a GDP 1,5 százalékával javítaná az egyenleget. A bizottság is számol a minisztériumi kiadások visszafogásával és az idei egyszeri kiadások kifutásával, ezek ellenére sem vár 5 százalék alatti hiányt.

A GDP-növekedés várhatóan 2027-ben 2,8 százalékra, 2028-ban pedig 2,9 százalékra emelkedik. Az Európai Bizottság szerint a fogyasztás növekedése erős marad, amit a tartós foglalkoztatási és bérnövekedés, az alacsony jövedelműek adócsökkentései, valamint a szociális juttatások növekedése támogat. A beruházások várhatóan fellendülnek, ami javíthatja az üzleti hangulatot. Az előrejelzés szerint az autóiparban az új üzemek várhatóan fenntartják az export növekedését, annak ellenére, hogy a külső kereslet mérsékelődött. Cserébe a folyó fizetési mérleg várhatóan negatív marad, részben a külföldi vállalatok profitkiáramlása miatt. De egyúttal jelezték azt is, hogy a kilátásokat rontja az export várható lassulása, az autó- és elektronikai szektor gyengesége, a magas bérnövekedés vagy a forint erősödése. Pozitívumként a jobb irányítás és a kiszámíthatóbb üzleti környezet támogathatja az erősebb magánbefektetéseket és a termelékenységnövekedést.