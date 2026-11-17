Fordulatot ígért a kormány, Brüsszel viszont mást lát: tovább nőhet a magyar államadósság
Gyorsulhat a magyar gazdaság növekedése 2027-ben, ám ez sem biztosítja a kormány költségvetési céljainak teljesülését – ez olvasható ki az Európai Bizottság kedden megjelent őszi előrejelzéséből . Brüsszel idén 1,8 százalékos, jövőre 2,8 százalékos GDP növekedést vár, miközben a 2027-es magyar költségvetési törvényjavaslat 2,4 százalékkal számol. A bizottság tehát a következő év növekedését 0,4 százalékponttal kedvezőbbre teszi a kabinetnél. A főbb számok azt mutatják, hogy az erősebb gazdasági teljesítmény mellett is magasabb hiány és adósság alakulhat ki a kormány által tervezettnél.
A hiány csökkenhet, az államadósság fordulata elmaradhat
A kabinet az idei 7,5 százalékról 4,9 százalékra szorítaná le az államháztartás GDP-arányos hiányát. A bizottság ezzel szemben 2026-ra 7,3, jövőre 5,2 százalékot vár. Mindkét pálya jelentős javulást jelez, de a brüsszeli prognózis szerint a deficit 0,3 százalékponttal meghaladná a jövő évi célt. Az adósságnál már az irány is eltér. A kormány 77,5-ről 77,2 százalékra csökkenő adósságrátát tervez, Brüsszel viszont 77,3-ről 77,7 százalékra emelkedőt. A bizottság 2028-ra további növekedést, 78,2 százalékot jelez előre.
Az állami megtakarítások teljesítése lesz az egyik kulcs
A kormány tájékoztatója szerint az állami takarékosság jövőre 1465 milliárd forinttal, a GDP 1,5 százalékával javítaná az egyenleget. A bizottság is számol a minisztériumi kiadások visszafogásával és az idei egyszeri kiadások kifutásával, ezek ellenére sem vár 5 százalék alatti hiányt.
A GDP-növekedés várhatóan 2027-ben 2,8 százalékra, 2028-ban pedig 2,9 százalékra emelkedik. Az Európai Bizottság szerint a fogyasztás növekedése erős marad, amit a tartós foglalkoztatási és bérnövekedés, az alacsony jövedelműek adócsökkentései, valamint a szociális juttatások növekedése támogat. A beruházások várhatóan fellendülnek, ami javíthatja az üzleti hangulatot. Az előrejelzés szerint az autóiparban az új üzemek várhatóan fenntartják az export növekedését, annak ellenére, hogy a külső kereslet mérsékelődött. Cserébe a folyó fizetési mérleg várhatóan negatív marad, részben a külföldi vállalatok profitkiáramlása miatt. De egyúttal jelezték azt is, hogy a kilátásokat rontja az export várható lassulása, az autó- és elektronikai szektor gyengesége, a magas bérnövekedés vagy a forint erősödése. Pozitívumként a jobb irányítás és a kiszámíthatóbb üzleti környezet támogathatja az erősebb magánbefektetéseket és a termelékenységnövekedést.
A szűkülő munkaerőpiac erős bérnövekedést indukál
A prognózis szerint a foglalkoztatás várhatóan fokozatosan növekedni fog a gazdasági növekedés erősödésével, miközben a munkanélküliségi ráta 2028-ra körülbelül 4,0 százalékra csökken. Ugyanakkor a nominális bérnövekedés mérsékelt lesz, 2026-ban körülbelül 10 százalékról 2027-re 6,8 százalékra, ahogy a közbér-emelések és a 11 százalékos minimálbéremelés hatása alábbhagy. A 2027-es és 2028-as termelékenységnövekedés várhatóan támogatja a bérnövekedést. Ennek ellenére a bérnövekedés várhatóan magas marad a szűk munkaerőpiac miatt.
Az infláció nőni fog
A HICP infláció 2025-ben 4,4 százalékról 2026 szeptemberére 2,1 százalékra csökkent, a forint felértékelődése és az ideiglenes kormányzati árfolyamszabályozások miatt. Az infláció várhatóan emelkedni fog 2027-ben, amit
- az energia- és élelmiszer-infláció,
- valamint a dohánytermékek jövedéki adóinak 2026 végi emelkedése hajt.
Várhatóan 2028-ban mérséklődik, a szolgáltatási infláció enyhülése miatt. Az ETS2 rendszer bevezetése azonban 2028-ban csökkenti az energiainflációt.
Konszolidációt várnak magas költségvetési hiány csökkentésére
2027-re a hiány várhatóan a GDP 5,2 százalékára csökken, mivel a 2026-os ideiglenes kiadások már nem befolyásolják a hiányt, és a kiadáscsökkentések minden minisztériumban megvalósulnak. Új, háztartásokat és vállalatokat célzó intézkedések várhatóan növelik a bevételeket az Európai Bizottság szerint. Ezek közé tartozik az
- új vagyonadó,
- a tőkeadó emelése,
- valamint a dohányra és szeszes italokra kivetett jövedéki adók emelése, amelyek összesen a GDP 0,6 százalékát teszik ki.
A bevételek profitálnak majd a több ágazati társasági adó 2027-ig történő kiterjesztéséből és az anyák számára nyújtott SZJA-mentesség felfüggesztéséből is. Ezek az intézkedések várhatóan ellensúlyozzák az új, hiánynövelő intézkedéseket, beleértve
- a közszféra béremelését,
- a magasabb családi pótlékot,
- az alacsony keresők számára kifolyó SZJA-csökkentést
- és a GDP 1,5 százalék kitevő nyugdíjemeléseket.
Összességében a folyó kiadások várhatóan a GDP 0,4 százalékával csökkennek. A kamatkiadások várhatóan csökkennek a GDP-hez viszonyítva, mivel az államhozamok csökkentek a 2026 áprilisi választások előtt, és ezen az alacsonyabb szinten maradtak.
- A fiskális helyzet 2027-ben várhatóan szűkülő lesz - magyarul megszorítások várhatók.
- 2028-ban a hiány az előrejelzés szerint magas, a GDP 5,3 százalékán marad, részben az ágazati társasági adók lejárta miatt.