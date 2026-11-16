Megkezdődött a parlamentben a 2027-es költségvetés vitája, az Állami Számvevőszék pedig részletes elemzésben vette sorra a kormány gazdasági várakozásait és a tervezett intézkedések kockázatait. A makrogazdasági prognózist elfogadták, de a fogyasztás, a beruházások és az export alakulásától az energiaárakon át a vagyonadó beszedéséig több olyan területet is azonosítottak, amely eltérítheti a büdzsét a tervezett pályától.

Magyar Péter kíméletlenül a tudtára adta a legfőbb állami hatóság elnökének, hogy ki fogják rúgni / Fotó: NurPhoto via AFP

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a parlamentben ismertette a szervezet álláspontját a 2027-es költségvetésről. Közlése szerint a törvényjavaslat előirányzatai és számításai megalapozottak, a bevételek tervezése pedig alapvetően összhangban van a költségvetésben bemutatott makrogazdasági előrejelzéssel.

A bevételi célok teljesüléséhez ugyanakkor szükség van a kormány által kezdeményezett jogszabályváltozások elfogadására.

A számvevőszék hétfői értékelése szerint a kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számoló prognózisa összhangban van a hazai és nemzetközi intézmények előrejelzéseivel. A részletekben azonban már akadnak vitatható feltételezések. A háztartási fogyasztás 4,1 százalékos, a beruházások 5,7 százalékos bővülését például az ÁSZ a vizsgált intézményi előrejelzéseknél optimistábbnak tartja. Az exportnál is magasabb növekedéssel kalkulál a kormány, mint a nemzetközi prognózisok átlaga.

A beruházási fordulat különösen fontos kérdés. A kormány az uniós források érkezésétől, a javuló üzleti környezettől és az alacsonyabb kamatoktól várja a beruházások élénkülését. Az ÁSZ szerint azonban a vállalkozásokat érintő adóváltozások, az új vagyonadó és a vállalati likviditási hitelek kamatának emelkedése együttesen visszafoghatja a fejlesztéseket. A korábban fix 3 százalékos kamat helyett a BUBOR-hoz kötött finanszírozás jelenleg 5,5 százalékos kamatterhet jelent. Ha a beruházások elmaradnak a tervezettől, az a gazdasági növekedést, valamint a társasági adóból, az áfából és a személyi jövedelemadóból származó bevételeket is érintheti.