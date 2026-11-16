Magyar Péter kíméletlenül a tudtára adta a legfőbb állami hatóság elnökének, hogy ki fogják rúgni, ha nem mond le önként: "Az utolsó szó jogán"
Megkezdődött a parlamentben a 2027-es költségvetés vitája, az Állami Számvevőszék pedig részletes elemzésben vette sorra a kormány gazdasági várakozásait és a tervezett intézkedések kockázatait. A makrogazdasági prognózist elfogadták, de a fogyasztás, a beruházások és az export alakulásától az energiaárakon át a vagyonadó beszedéséig több olyan területet is azonosítottak, amely eltérítheti a büdzsét a tervezett pályától.
Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke a parlamentben ismertette a szervezet álláspontját a 2027-es költségvetésről. Közlése szerint a törvényjavaslat előirányzatai és számításai megalapozottak, a bevételek tervezése pedig alapvetően összhangban van a költségvetésben bemutatott makrogazdasági előrejelzéssel.
A bevételi célok teljesüléséhez ugyanakkor szükség van a kormány által kezdeményezett jogszabályváltozások elfogadására.
A számvevőszék hétfői értékelése szerint a kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számoló prognózisa összhangban van a hazai és nemzetközi intézmények előrejelzéseivel. A részletekben azonban már akadnak vitatható feltételezések. A háztartási fogyasztás 4,1 százalékos, a beruházások 5,7 százalékos bővülését például az ÁSZ a vizsgált intézményi előrejelzéseknél optimistábbnak tartja. Az exportnál is magasabb növekedéssel kalkulál a kormány, mint a nemzetközi prognózisok átlaga.
A beruházási fordulat különösen fontos kérdés. A kormány az uniós források érkezésétől, a javuló üzleti környezettől és az alacsonyabb kamatoktól várja a beruházások élénkülését. Az ÁSZ szerint azonban a vállalkozásokat érintő adóváltozások, az új vagyonadó és a vállalati likviditási hitelek kamatának emelkedése együttesen visszafoghatja a fejlesztéseket. A korábban fix 3 százalékos kamat helyett a BUBOR-hoz kötött finanszírozás jelenleg 5,5 százalékos kamatterhet jelent. Ha a beruházások elmaradnak a tervezettől, az a gazdasági növekedést, valamint a társasági adóból, az áfából és a személyi jövedelemadóból származó bevételeket is érintheti.
Magyar Péter kíméletlenül a tudtára adta az Állami Számvevőszék elnökének, hogy ki fogják rúgni
Azonban Windisch László parlamenti szereplése nem csak a 2027-es költségvetés értékelése miatt hírértékű, hanem azért is, mert a magyar miniszterelnök előzetesen megfenyegette. Magyar Péter Kármán Andrástól kérte, hogy adja át az üzenetét az ÁSZ-elnökének – aki egyeztetésre érkezett hozzá –, hogy még utoljára, mielőtt leváltják, a Fidesz-KDNP kampányköltéseit is vizsgálja meg.
Windisch László a délutáni felszólalásában egy ponton erre reagálva úgy fogalmaztott, hogy "az utolsó szó jogán" válaszol a miniszterelnöknek. Emlékeztetett rá, hogy az ÁSZ-nek egy éve van lefolytatni a választásokhoz kapcsolatos vizsgálatokat, ehhez az adatgyűjtést megkezdték.
„Először tájékozódunk, lefolytatjuk a vizsgálatot, és csak utána hozzuk meg az ítéletet, ahogy az egy demokráciában, rendes jogállamban természetes” – szúrt oda Windisch László. A vonatkozó tudósításokról szóló Facebook-posztok alatt Magyar Péter kommentben üzent vissza, valamiért angolul:
„it’s time to go”, magyarán „ideje menni”,
újból utalva arra, hogy Windisch Lászlónak távoznia kell a hivatalából. Magyar Péter sorozatos felszólítása azért is különös, mert az ÁSZ elnöke az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amelynek elnöke nem a kormány alárendeltje.
Az ügy nem megkerülhető mellékszála, hogy az ÁSZ-elnök élettársa Magyar Péter volt felesége, Varga Judit. Vele éppen a múlt héten volt komolyabb csörtéje a közösségi médiában annak nyomán, hogy Varga Judit egy vizsgálóbizottsági meghallgatásán elárulta, hogy volt férje hónapok óta nem fizet tartásdíjat a gyerekei után.
Magyar Péter erre átutalási bizonylatokat tett közzé az interneten, csakhogy ezek május-júniusi utalásokat bizonyítottak. Július, augusztus, szeptember és októberre a miniszterelnök nem mutatott semmilyen bizonyítékot, hogy teljesíti a 600 ezer forintos összeget, volt felesége hiába kérte meg erre.
Állami Számvevőszék: a vagyonadó a legnagyobb kérdőjelek egyike
Visszatérve a büdzsé értékelésére, a 2027-es büdzsé új bevételi tétele a vagyonadó, amelyből a kormány 200 milliárd forintot vár. Az ÁSZ a tervezett összeget számításokkal alátámasztottnak találta, de a bevétel teljesíthetőségét kockázatosnak minősítette. A becsléshez ugyanis olyan adatbázisokat használtak, amelyek vállalatértékelési módszertana eltér a törvényjavaslatban meghatározottól. A vizsgált vállalati kör különbségei szintén torzíthatják a számításokat.
Emiatt a ténylegesen adókötelessé váló vállalkozások köre eltérhet attól, amellyel a költségvetés készítői számoltak. Az önadózás is nehézségeket okozhat: a különböző jellegű és sajátosságú vagyonelemek pontos értékelése komoly feladatot ró a bevallásra kötelezett cégekre.
A végrehajtás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára is többletmunkát jelenthet. A vagyonadó ellenőrzése és beszedése mellett a vagyonosodási vizsgálatok is növelik a hivatal feladatait, miközben a költségvetés szűkebb működési és fejlesztési kerettel számol. A NAV működési kiadásai a módosított idei előirányzat 97,9 százalékára, a felhalmozási kiadásai pedig mindössze 34,2 százalékára csökkennek 2027-ben.
Az ÁSZ a bevételi oldalon 95,9 milliárd, a kiadási oldalon 185,1 milliárd forintnyi kockázatot talált.
A bevételeknél a bányajáradék, a szén-dioxid-adó, a népegészségügyi termékadó és a kiskereskedelmi adó előirányzata is bizonytalanságot hordoz. A kiadásoknál a legnagyobb tétel a migrációs ügyben kiszabott uniós bírság: a kormány 135 milliárd forintos megtakarítással számol, noha a fizetési kötelezettség megszüntetéséről még nem született döntés.
A Lakossági Rezsivédelmi Alapnál további 34 milliárd forintos túllépési kockázatot jelzett a számvevőszék. A világpiaci energiaárak ingadozása miatt a tervezéshez használt szeptemberi kalkulációk között is jelentős eltérés mutatkozott. Az ÁSZ szerint a két számítás átlagolása mérsékelhetné a tervezési bizonytalanságot.
A 281 milliárd forintos kockázatot a 210 milliárdos rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék és a 85 milliárdos gazdaságfejlesztési tartalék együttesen fedezheti. A számvevőszék azonban azt javasolja, hogy az Országgyűlés már a költségvetés véglegesítése előtt kezelje a feltárt problémákat, így a tartalékok nagyobb része megmaradhatna a váratlan bevételkiesések és kiadások fedezetére.
A gazdaságfejlesztési tartalékra ráadásul már van más igény is: a beruházásösztönzési támogatások tervezett szükséglete 229 milliárd forint, miközben a költségvetésben csak 171 milliárd szerepel. A fennmaradó 58 milliárd forintot szintén ebből a tartalékból fedeznék. Az ÁSZ összegzése szerint a feltárt kockázatok a tartalékok figyelembevételével nem veszélyeztetik a hiánycél és az államadósság-szabály teljesítését.
Eljött az igazság pillanata: itt a 2027-es költségvetés, amitől Magyar Péter most a csodát várja – mutatjuk a Tisza-kormány nyerteseit és veszteseit
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