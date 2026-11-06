Megmondta az ÁKK vezére, mennyit érhet a forint az euró bevezetésekor: hatalmas hozamesés jöhet Magyarországon – új állampapírral is készülnek
Új típusú, a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó államkötvények kibocsátását fontolgatja Magyarország. Az úgynevezett kék kötvények – a zöld kötvények egyik speciális változata, amely kifejezetten vízgazdálkodási és vízvédelmi beruházások finanszírozását szolgálja – bevezetésével az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szélesítené a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő befektetési termékeinek körét. A kezdeményezés célja, hogy új befektetőket vonzzanak a magyar állampapírpiacra, miközben a klímaváltozás következményeinek kezelését is támogathatják – számolt be a Bloomberg Tardos Gergelynek, az ÁKK vezérigazgatójának a 24.hu pénteken megjelent podcastjáról.
A kék kötvények olyan fenntarthatósági célú értékpapírok, amelyekből elsősorban vízgazdálkodási, vízvédelmi és más, a vízkészletekkel kapcsolatos beruházásokat finanszírozhatnak. Magyarország esetében a kezdeményezés különösen aktuális, miután az aszály gazdasági következményei a növekedési adatokban is megjelentek. Az új konstrukció egyelőre lehetőségként szerepel az ÁKK terveiben, a kibocsátás időpontjáról és várható volumenéről nem közöltek részleteket.
Jelentősen csökkenhetnek a magyar állampapírhozamok
Tardos Gergely az euróbevezetés várható pénzpiaci hatásairól is beszélt. A vezérigazgató szerint Magyarország állampapírhozamai hamarosan akár a cseh hozamszintek alá is kerülhetnek, amit az euróhoz való közeledés támogathat. A Bloomberg beszámolója alapján az ÁKK vezetője két fontos szintet is megjelölt:
- 4 százalékra csökkenhet a tízéves magyar állampapírok hozama, mire Magyarország belép az ERM–II árfolyam-mechanizmusba.
- 3,5 százalékra mérséklődhet a tízéves hozam az euró tényleges bevezetésének idejére.
Tardos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a szintek kedvező nemzetközi pénzpiaci környezet esetén érhetők el. A hozamok csökkenése az állam számára azért lenne különösen fontos, mert idővel mérsékelhetné az államadósság finanszírozási költségeit. Ez a költségvetés mozgásterét is javíthatná, bár a hatás fokozatosan, a korábban kibocsátott adósság megújításával jelentkezne.
Az euró bevezetésekor sem számítanak sokkal gyengébb forintra
Az ÁKK vezérigazgatója a forint hosszabb távú kilátásairól is beszélt. Megítélése szerint nem valószínű, hogy Magyarország a jelenleginél lényegesen gyengébb forintárfolyam mellett vezetné be az eurót. Sőt, Tardos szerint bizonyos mértékű forinterősödés sem zárható ki.
A magyar fizetőeszköz pénteken 0,2 százalékkal erősödött az euróval szemben, az árfolyam 363,7 forint körül alakult.
A vezérigazgató ugyanakkor nem nevezett meg konkrét euróbevezetési átváltási árfolyamot. A kijelentése ezért elsősorban azt jelzi, hogy az államadósság-kezelés vezetője nem számol jelentős forintleértékelődéssel az euróhoz vezető folyamat során.
Kevesebb állampapírt bocsáthat ki Magyarország
Az ÁKK vezetője szerint jövőre jelentősen csökkenhet a magyar állam nettó és bruttó finanszírozási igénye, így az állampapír-kibocsátás volumene is. Ennek hátterében három tényező áll:
- a tervezett költségvetési hiánycsökkentés,
- az állam kedvező készpénzállománya,
- valamint a következő időszak adósságlejárati szerkezete.
Tardos szerint a devizában fennálló államadósság aránya továbbra is 30 százalék körül maradhat. A tervezett finanszírozási változások és az euróbevezetési célok együttesen új helyzetet teremthetnek a magyar állampapírpiacon. A hozamok mérséklődése csökkentheti az állam kamatterheit, miközben a kék kötvények megjelenése új befektetői körök számára teheti vonzóbbá a magyar államadósságot. A következő évek egyik meghatározó kérdése így az lehet, hogy a költségvetési hiány tervezett csökkentése és az euróhoz való közeledés milyen gyorsan jelenik meg a magyar állampapírok árazásában.