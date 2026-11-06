Megmondta az ÁKK vezére, mennyit érhet a forint az euró bevezetésekor: hatalmas hozamesés jöhet Magyarországon – új állampapírral is készülnek

Új típusú, a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó államkötvények kibocsátását fontolgatja Magyarország. Az úgynevezett kék kötvények – a zöld kötvények egyik speciális változata, amely kifejezetten vízgazdálkodási és vízvédelmi beruházások finanszírozását szolgálja – bevezetésével az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szélesítené a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő befektetési termékeinek körét. A kezdeményezés célja, hogy új befektetőket vonzzanak a magyar állampapírpiacra, miközben a klímaváltozás következményeinek kezelését is támogathatják – számolt be a Bloomberg Tardos Gergelynek, az ÁKK vezérigazgatójának a 24.hu pénteken megjelent podcastjáról.

Jelentős változások előtt állhat a magyar állampapírpiac / Fotó: Vémi Zoltán

A kék kötvények olyan fenntarthatósági célú értékpapírok, amelyekből elsősorban vízgazdálkodási, vízvédelmi és más, a vízkészletekkel kapcsolatos beruházásokat finanszírozhatnak. Magyarország esetében a kezdeményezés különösen aktuális, miután az aszály gazdasági következményei a növekedési adatokban is megjelentek. Az új konstrukció egyelőre lehetőségként szerepel az ÁKK terveiben, a kibocsátás időpontjáról és várható volumenéről nem közöltek részleteket.

Jelentősen csökkenhetnek a magyar állampapírhozamok

Tardos Gergely az euróbevezetés várható pénzpiaci hatásairól is beszélt. A vezérigazgató szerint Magyarország állampapírhozamai hamarosan akár a cseh hozamszintek alá is kerülhetnek, amit az euróhoz való közeledés támogathat. A Bloomberg beszámolója alapján az ÁKK vezetője két fontos szintet is megjelölt:

4 százalékra csökkenhet a tízéves magyar állampapírok hozama, mire Magyarország belép az ERM–II árfolyam-mechanizmusba.

3,5 százalékra mérséklődhet a tízéves hozam az euró tényleges bevezetésének idejére.

Tardos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a szintek kedvező nemzetközi pénzpiaci környezet esetén érhetők el. A hozamok csökkenése az állam számára azért lenne különösen fontos, mert idővel mérsékelhetné az államadósság finanszírozási költségeit. Ez a költségvetés mozgásterét is javíthatná, bár a hatás fokozatosan, a korábban kibocsátott adósság megújításával jelentkezne.