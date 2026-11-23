A kormány vizsgálja az állampapírok adómentességet – ezt válaszolta Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium államtitkára egy kérdésre a parlament hétfői ülésnapján. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kérdést Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője vetette fel.

A kormány vizsgálja az állampapírok adómentességét / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

A kérdés amellett, hogy sokakat érint, azért is érdekes, mert Magyar Péter október 9-én arról beszélt, hogy a kormány nem tervezi eltörölni a lakossági állampapírok adómentességét, tekintve, hogy más uniós tagállamokban is adómentes az állampapírok hozama.

Mi történne, ha megszűnne a lakossági állampapírok adómentessége?

A jelenlegi magyar szabályozás szerint a 2019. június 1. után kibocsátott lakossági állampapírok kamatadómentesek, vagyis a kamatjövedelem után nem kell megfizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót, és a 13 százalékos szocho sem terheli ezeket a befektetéseket.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg a lakosság számára elérhető fontosabb állampapírok kamata teljes egészében a befektetőnél marad.

A lakossági állampapír-állomány az elmúlt időben látványosan növekedett: míg 2011 és 2018 között fokozatos volt a bővülés, 2019 után felgyorsult a folyamat. A Magyar Államkincstár ősszel azt közölte, hogy az állampapír-befektetéssel rendelkező ügyfeleinek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapír-állomány pedig átlépte a 11 ezer milliárd forintot.

Az adómentességgel nemcsak a befektetők, de az állam is jól jár. A háztartások jellemzően óvatosabban reagálnak a pénzpiaci mozgásokra, mint a külföldi intézményi befektetők, ezért a lakossági finanszírozás stabilabbá teheti az államadósság finanszírozását. Egy másik fontos szempont pedig a diverzifikáció: amennyiben az állam a bankokon és a külföldi befektetőkön kívül a lakosságra is támaszkodik, az reziliensebbé teheti a gazdasági sokkhatásokkal szemben.

Brüsszeli elvárások

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta újabb uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Az Európai Bizottság még október elején küldött levelet a kormánynak, mivel álláspontja szerint a hazai jogszabályok nem egyeztethetők össze az uniós és az Európai Gazdasági Térségre (EGT) vonatkozó szabályokkal.