Hidegzuhany: elismerte Kármán András helyettese, a kormány vizsgálja az állampapírok adómentességét, több millió magyar megtakarítását érintheti a döntés
A kormány vizsgálja az állampapírok adómentességet – ezt válaszolta Boda Nikoletta, a Pénzügyminisztérium államtitkára egy kérdésre a parlament hétfői ülésnapján. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a kérdést Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője vetette fel.
A kérdés amellett, hogy sokakat érint, azért is érdekes, mert Magyar Péter október 9-én arról beszélt, hogy a kormány nem tervezi eltörölni a lakossági állampapírok adómentességét, tekintve, hogy más uniós tagállamokban is adómentes az állampapírok hozama.
Mi történne, ha megszűnne a lakossági állampapírok adómentessége?
A jelenlegi magyar szabályozás szerint a 2019. június 1. után kibocsátott lakossági állampapírok kamatadómentesek, vagyis a kamatjövedelem után nem kell megfizetni a 15 százalékos személyi jövedelemadót, és a 13 százalékos szocho sem terheli ezeket a befektetéseket.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg a lakosság számára elérhető fontosabb állampapírok kamata teljes egészében a befektetőnél marad.
A lakossági állampapír-állomány az elmúlt időben látványosan növekedett: míg 2011 és 2018 között fokozatos volt a bővülés, 2019 után felgyorsult a folyamat. A Magyar Államkincstár ősszel azt közölte, hogy az állampapír-befektetéssel rendelkező ügyfeleinek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapír-állomány pedig átlépte a 11 ezer milliárd forintot.
Az adómentességgel nemcsak a befektetők, de az állam is jól jár. A háztartások jellemzően óvatosabban reagálnak a pénzpiaci mozgásokra, mint a külföldi intézményi befektetők, ezért a lakossági finanszírozás stabilabbá teheti az államadósság finanszírozását. Egy másik fontos szempont pedig a diverzifikáció: amennyiben az állam a bankokon és a külföldi befektetőkön kívül a lakosságra is támaszkodik, az reziliensebbé teheti a gazdasági sokkhatásokkal szemben.
Brüsszeli elvárások
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta újabb uniós kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Az Európai Bizottság még október elején küldött levelet a kormánynak, mivel álláspontja szerint a hazai jogszabályok nem egyeztethetők össze az uniós és az Európai Gazdasági Térségre (EGT) vonatkozó szabályokkal.
A kifogás lényege, hogy bizonyos magyar állampapírok kamatjövedelme adómentes, miközben a más uniós tagállamok, illetve EGT-országok által kibocsátott vagy garantált állampapírokból származó kamatjövedelem rendes adózás alá esik. A Bizottság szerint ez eltérő adózási bánásmódot jelent, amely visszatarthatja a magyarországi befektetőket attól, hogy más uniós vagy EGT-országok állampapírjaiba fektessenek.
Brüsszeli olvasatban a különbség sértheti a tőke szabad mozgásának uniós alapelvét.
A magyar kormány két hónapot kapott arra, hogy válaszoljon a Bizottság kifogásaira, és megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha Brüsszel nem találja kielégítőnek a választ, indokolással ellátott véleményt küldhet, ami a kötelezettségszegési eljárás következő szakasza; amennyiben ezt követően sem rendeződik a vita, az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet. Az eljárás végén akár pénzügyi szankció is kiszabható, azonban a hasonló ügyek jellemzően évekig elhúzódnak.
Az intézményi befektetők körében is népszerűek a magyar államapírok
Christian Kopf, a Union Investment kötvényalap-kezelési üzletágának vezetője nemrégiben arról beszélt, hogy magyar államkötvényekben jelentős potenciált lát. Véleménye szerint a tavaszi politikai fordulatot követően Magyar Péter kormánya javíthatja hazánk kapcsolatait az Európai Unióval. A folyamatban kulcsszerepet játszhatnak a jelenleg visszatartott uniós források.
A további kamatcsökkentések lehetősége az árfolyam szempontjából is vonzóvá teszi a magyar államkötvényeket.
A piaci hozamok csökkenése ugyanis a már forgalomban lévő, fix kamatozású kötvények árfolyamának emelkedését eredményezi. Ennek következtében tovább szűkülhet a magyar és a német államkötvények közötti hozamkülönbség.
A kötvények esetleges árfolyam-emelkedése mellett a Union Investment a magyar fizetőeszköz erősödésére is számít. Christian Kopf elmondta, hogy forintban denominált magyar államkötvények esetében a lehetséges devizaárfolyam-nyereség és a csökkenő kamatokból eredő kötvényárfolyam-nyereség vonzó kombináció. Hozzátette azt is, hogy a kormány európai uniós politikája kedvező kilátásokat teremthet, illetve rámutatott, hogy az euró esetleges 2031-es bevezetése érdekes felzárkózási perspektívát jelent Magyarország számára.
Mindeközben a német Welt hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy a piac még nem árazta be teljes mértékben annak lehetőségét, hogy Magyarország valóban tartós költségvetési reformpályára áll, és a következő években reális közelségbe kerülhet az euró bevezetése. Amennyiben ez bekövetkezik, a magyar állampapírok jelentős mértékben felértékelődhetnek.