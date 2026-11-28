Egy év alatt több mint kétszeresére nőtt a Tolna vármegyében bejelentett új álláshelyek száma, az álláskeresők nyilvántartásában pedig szeptemberben 5656-an szerepeltek, 167-tel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A két adat önmagában bizakodásra adhatna okot, érdemes azonban közelebbről is szemügyre venni, milyen munkalehetőségeket kínáltak a foglalkoztatók.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szeptemberi munkaerőpiaci jelentése szerint 2091-en voltak tartósan nyilvántartott álláskeresők, 122-vel többen, mint egy évvel korábban. / Fotó: Shutterstock

Szekszárd és Paks térségében a legmagasabb a tartós álláskeresők aránya

A szeptemberben bejelentett 751 új álláshely csaknem háromnegyedét állami támogatással kívánták betölteni a munkáltatók. Ezek túlnyomó többségét, 84,8 százalékát ráadásul valamely közfoglalkoztatási program keretében hirdették meg.

Állami támogatás nélkül mindössze 190 munkavállalót kerestek a foglalkoztatási osztályokon keresztül, 43-mal kevesebbet, mint augusztusban. Eközben tovább gyarapodott azoknak a tábora, akik hosszú ideje hiába próbálnak elhelyezkedni.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szeptemberi munkaerőpiaci jelentése szerint már 2091-en szerepeltek több mint egy éve megszakítás nélkül az álláskeresők nyilvántartásában, 122-vel többen, mint tavaly szeptemberben. Létszámuk tehát 6,2 százalékkal nőtt, holott a regisztrált álláskeresőké összességében csaknem három százalékkal csökkent.

A tartósan nyilvántartott álláskeresők aránya egy év alatt 33,8-ről 37 százalékra emelkedett Tolnában,

3,6 százalékponttal meghaladva az országos átlagot.

A vármegye öt foglalkoztatási körzete közül kettőben már a 40 százalékot is meghaladta ez a mutató.

Szekszárd térségében a regisztráltak 42,1 százaléka szerepelt több mint egy éve folyamatosan a nyilvántartásban, a paksi körzetben 41,1 százalék volt az arányuk. A vármegyén belül Tamási térségében volt a legkedvezőbb a helyzet, ott alig haladta meg a 30 százalékot a tartós álláskeresők hányada.

A szekszárdi és a paksi adat annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva mindkét térségben jóval kevesebb álláskeresőt tartottak nyilván, mint Dombóvár vagy Tamási környékén.

Dombóvár térségében a gazdaságilag aktív népesség 7,5 százalékát tartották nyilván álláskeresőként, Tamásiban pedig 7,1 százalék volt ez az arány. A szekszárdi körzetben 5,2, a paksiban 5,7 százalékot mértek. A 4,5 százalékos országos átlagnál a tolnai körzetek közül egyedül a bonyhádi mutató alakult kedvezőbben.