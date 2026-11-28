Százával hirdettek meg új álláshelyeket a magyar megyében – van, ahol tízből négy álláskereső mégsem talál munkát több mint egy éve
Egy év alatt több mint kétszeresére nőtt a Tolna vármegyében bejelentett új álláshelyek száma, az álláskeresők nyilvántartásában pedig szeptemberben 5656-an szerepeltek, 167-tel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. A két adat önmagában bizakodásra adhatna okot, érdemes azonban közelebbről is szemügyre venni, milyen munkalehetőségeket kínáltak a foglalkoztatók.
Szekszárd és Paks térségében a legmagasabb a tartós álláskeresők aránya
A szeptemberben bejelentett 751 új álláshely csaknem háromnegyedét állami támogatással kívánták betölteni a munkáltatók. Ezek túlnyomó többségét, 84,8 százalékát ráadásul valamely közfoglalkoztatási program keretében hirdették meg.
Állami támogatás nélkül mindössze 190 munkavállalót kerestek a foglalkoztatási osztályokon keresztül, 43-mal kevesebbet, mint augusztusban. Eközben tovább gyarapodott azoknak a tábora, akik hosszú ideje hiába próbálnak elhelyezkedni.
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szeptemberi munkaerőpiaci jelentése szerint már 2091-en szerepeltek több mint egy éve megszakítás nélkül az álláskeresők nyilvántartásában, 122-vel többen, mint tavaly szeptemberben. Létszámuk tehát 6,2 százalékkal nőtt, holott a regisztrált álláskeresőké összességében csaknem három százalékkal csökkent.
- A tartósan nyilvántartott álláskeresők aránya egy év alatt 33,8-ről 37 százalékra emelkedett Tolnában,
- 3,6 százalékponttal meghaladva az országos átlagot.
- A vármegye öt foglalkoztatási körzete közül kettőben már a 40 százalékot is meghaladta ez a mutató.
Szekszárd térségében a regisztráltak 42,1 százaléka szerepelt több mint egy éve folyamatosan a nyilvántartásban, a paksi körzetben 41,1 százalék volt az arányuk. A vármegyén belül Tamási térségében volt a legkedvezőbb a helyzet, ott alig haladta meg a 30 százalékot a tartós álláskeresők hányada.
A szekszárdi és a paksi adat annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva mindkét térségben jóval kevesebb álláskeresőt tartottak nyilván, mint Dombóvár vagy Tamási környékén.
Dombóvár térségében a gazdaságilag aktív népesség 7,5 százalékát tartották nyilván álláskeresőként, Tamásiban pedig 7,1 százalék volt ez az arány. A szekszárdi körzetben 5,2, a paksiban 5,7 százalékot mértek. A 4,5 százalékos országos átlagnál a tolnai körzetek közül egyedül a bonyhádi mutató alakult kedvezőbben.
A tartós álláskeresők többsége elmúlt ötvenéves
Az idősebb korosztályhoz tartozók és az alacsony iskolai végzettségűek jóval nagyobb hányadot képviselnek a tartós álláskeresők körében, mint a nyilvántartottak egészén belül.
Az ötven év felettiek szeptemberben a Tolnában regisztrált álláskeresők 37,6 százalékát tették ki, a több mint egy éve nyilvántartottaknak azonban már az 57,5 százaléka tartozott ebbe a korosztályba.
Az összes álláskereső 39,8 százaléka végzett legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt, a tartósan regisztráltak között viszont csaknem minden második embernek, 49,5 százalékuknak volt ilyen végzettsége.
A kormányhivatal aszerint is csoportosította az álláskeresőket, hogy milyen segítségre szorulnak az elhelyezkedéshez. Mindössze 19,7 százalékukat ítélték alkalmasnak az önálló álláskeresésre. A nyilvántartottak 41,8 százaléka segítséggel helyezhető el, további 28,1 százalékuknak pedig képzésre van szüksége.
Csaknem minden második álláskereső ellátás nélkül maradt
Szeptemberben 915-en kaptak álláskeresési járadékot, 759-en álláskeresési segélyt, további 1274-en pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatást Tolna vármegyében.
Ez utóbbi ellátásban az összes regisztrált álláskereső 22,5 százaléka részesült, a több mint egy éve nyilvántartottak körében azonban csaknem kétszer ekkora, 40,7 százalék volt az arány.
Sem álláskeresési, sem szociális ellátást nem kapott 2708 regisztrált álláskereső. Számuk augusztushoz képest 171-gyel emelkedett, így szeptemberben már a nyilvántartottak 47,9 százaléka maradt ilyen juttatás nélkül.
Az állami támogatás nélkül bejelentett álláshelyek száma ugyan 38-cal meghaladta az egy évvel korábbit, a szeptemberben nyilvántartásba vett 190 munkalehetőség közül azonban 35 külföldiek magyarországi foglalkoztatásához kapcsolódott.
A támogatás nélkül meghirdetett állások túlnyomó többségét egyetlen nemzetgazdasági ágazatban kínálták: a feldolgozóipari vállalatok 158 új álláshelyet jelentettek be a vármegye foglalkoztatási osztályain.
A kereskedelemben mindössze 11 munkavállalót kerestek, az összes többi ágazatból pedig együttesen 21 új álláshelyre érkezett bejelentés.