Amerika már Magyarországra is biztonsági riasztást adott ki: a budapesti nagykövetség tette közzé a figyelmeztetést – „Az állampolgárainknak ébernek kell lenniük”
A budapesti amerikai nagykövetség is közzétette azt az ünnepi időszakra vonatkozó biztonsági figyelmeztetést, amelyet korábban több európai országban is kiadtak. Az Egyesült Államok arra kéri állampolgárait, hogy a karácsonyi vásárokon, tömegrendezvényeken és népszerű turisztikai helyszíneken fokozott elővigyázatossággal közlekedjenek. A figyelmeztetés szerint a terroristák és más bűnözők akár előzetes figyelmeztetés nélkül is támadást hajthatnak végre.
A budapesti amerikai nagykövetség biztonsági tájékoztatója szerint az ünnepi időszakban különösen fontos, hogy az amerikai állampolgárok figyeljenek környezetükre, és kerüljék a kockázatos helyzeteket. A figyelmeztetés nem kizárólag Magyarországot érinti: az Egyesült Államok több európai diplomáciai képviselete is hasonló tartalmú közleményt adott ki az elmúlt napokban.
A karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok is veszélyeztetettek lehetnek
Az amerikai diplomáciai képviseletek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy tömegeket vonzó nyilvános események lehetséges célpontot jelenthetnek terrorista csoportok és magányos elkövetők számára. A különösen érzékeny helyszínek között említik:
- a karácsonyi vásárokat és ünnepi fesztiválokat,
- a bevásárlóközpontokat és piacokat,
- a vasútállomásokat és más közlekedési csomópontokat,
- a templomokat és egyéb vallási helyszíneket,
- a népszerű turistalátványosságokat és zsúfolt közterületeket.
A közlemény szerint a támadások akár kevés előzetes figyelmeztetéssel, vagy anélkül is bekövetkezhetnek. Az amerikai figyelmeztetés nem nevez meg konkrét magyarországi terrorfenyegetést, és nem állítja, hogy Magyarországon támadás előkészítése zajlana. Az intézkedés egy szélesebb, Európára kiterjedő biztonsági tájékoztatás része.
Egész Európára kiterjed az amerikai figyelmeztetés
Az amerikai diplomáciai képviseletek hétfőn több európai országban is közzétették a figyelmeztetést . A biztonsági tájékoztatás többek között Németországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Portugáliában is megjelent. A közlemények lényegében azonos veszélyekre hívják fel a figyelmet, és elsősorban az ünnepi rendezvények látogatóit intik óvatosságra. Az amerikai hatóságok nemcsak a terrorfenyegetés miatt tartják fontosnak az elővigyázatosságot. A figyelmeztetések szerint az európai közlekedésben is fennakadásokra kell számítani a következő hetekben.
Az elmúlt hónapokban több országban gyakoribbá váltak a tüntetések és sztrájkok, novemberben pedig számos európai ország légi közlekedését zavarták meg hamis bombafenyegetések. Az amerikai nagykövetségek ezért arra kérik az utazókat, hogy rendszeresen kövessék a helyi híreket, és indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési helyzetről.
Ezt kérik az amerikai állampolgároktól
A diplomáciai képviseletek azt javasolják az amerikai állampolgároknak, hogy a zsúfolt helyszíneken fokozottan figyeljenek környezetükre, kerüljék a tüntetéseket és a jelentős rendőri jelenléttel érintett területeket. A hatóságok azt is hangsúlyozzák, hogy a turistáknak követniük kell a rendőrség és a mentőszolgálatok utasításait, valamint érdemes folyamatosan tájékozódniuk a helyi fejleményekről.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma emellett arra ösztönzi a külföldre utazó amerikaiakat, hogy regisztráljanak a Smart Traveler Enrollment Program (STEP) rendszerében, amelyen keresztül naprakész biztonsági tájékoztatást kaphatnak. A magyarországi figyelmeztetés tehát nem jelent be konkrét veszélyhelyzetet, de egyértelműen jelzi, hogy az amerikai diplomácia az idei karácsonyi időszakban egész Európában fokozott óvatosságot tart indokoltnak.