A budapesti amerikai nagykövetség is közzétette azt az ünnepi időszakra vonatkozó biztonsági figyelmeztetést, amelyet korábban több európai országban is kiadtak. Az Egyesült Államok arra kéri állampolgárait, hogy a karácsonyi vásárokon, tömegrendezvényeken és népszerű turisztikai helyszíneken fokozott elővigyázatossággal közlekedjenek. A figyelmeztetés szerint a terroristák és más bűnözők akár előzetes figyelmeztetés nélkül is támadást hajthatnak végre.

Az amerikai figyelmeztetés nem nevez meg konkrét magyarországi terrorfenyegetést, és nem állítja, hogy Magyarországon támadás előkészítése zajlana / Fotó: Nominesine

A budapesti amerikai nagykövetség biztonsági tájékoztatója szerint az ünnepi időszakban különösen fontos, hogy az amerikai állampolgárok figyeljenek környezetükre, és kerüljék a kockázatos helyzeteket. A figyelmeztetés nem kizárólag Magyarországot érinti: az Egyesült Államok több európai diplomáciai képviselete is hasonló tartalmú közleményt adott ki az elmúlt napokban.

A karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok is veszélyeztetettek lehetnek

Az amerikai diplomáciai képviseletek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy tömegeket vonzó nyilvános események lehetséges célpontot jelenthetnek terrorista csoportok és magányos elkövetők számára. A különösen érzékeny helyszínek között említik:

a karácsonyi vásárokat és ünnepi fesztiválokat,

a bevásárlóközpontokat és piacokat,

a vasútállomásokat és más közlekedési csomópontokat,

a templomokat és egyéb vallási helyszíneket,

a népszerű turistalátványosságokat és zsúfolt közterületeket.

A közlemény szerint a támadások akár kevés előzetes figyelmeztetéssel, vagy anélkül is bekövetkezhetnek. Az amerikai figyelmeztetés nem nevez meg konkrét magyarországi terrorfenyegetést, és nem állítja, hogy Magyarországon támadás előkészítése zajlana. Az intézkedés egy szélesebb, Európára kiterjedő biztonsági tájékoztatás része.

Egész Európára kiterjed az amerikai figyelmeztetés

Az amerikai diplomáciai képviseletek hétfőn több európai országban is közzétették a figyelmeztetést . A biztonsági tájékoztatás többek között Németországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Portugáliában is megjelent. A közlemények lényegében azonos veszélyekre hívják fel a figyelmet, és elsősorban az ünnepi rendezvények látogatóit intik óvatosságra. Az amerikai hatóságok nemcsak a terrorfenyegetés miatt tartják fontosnak az elővigyázatosságot. A figyelmeztetések szerint az európai közlekedésben is fennakadásokra kell számítani a következő hetekben.