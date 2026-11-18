Éppen, hogy megitta a soron következő kávéját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a lengyelországi hetedik P-TEC miniszteri találkozón, máris bejelentette, hogy egy új, magyar-lengyel szándéknyilatkozat alapján hamarosan felmérik, hogyan juttatható el a lengyelországi LNG-terminálokról az amerikai LNG Magyarországra. És ez csak az első mai lépése annak, amelyek Magyarország gázimportjának diverzifikálását szolgálják.

Keresi az útját az amerikai LNG/Fotó: Alekszej Vitvitszkij / Sputnik

A tárgyalásokon a visegrádi országok energiaminiszterei és kíséretük, valamint Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vett részt. Magyarország döntően oroszországi gázt használ, a hosszú távú megállapodása 2037-ig szól. Ám eddigi is importált más forrásól, 2027 október 1-től pedig kénytelen lehet 100 százalékban váltani, ha eleget akar tenni az Európai Unió RepowerEU terve. A terv lényege az oroszországi energiahordozóktól való teljes leválás.

Keresi az útját az amerikai LNG

Kapitány István a földgáz behozataláról a lengyel partnerek mellett horvátországi és bulgária vállalatvezetőkkel is egyeztet. Horvátországon keresztül jelenleg is érkezik alternatív gáz Magyarországra, de az azt fogadó cseppfolyós-földgázt fogadó Krk-szigeti terminál már most is teljes kapacitással működik. Terítéken van a bővítése . Ám új infrastruktúra-beruházásokra lesz szükség akkor is, ha lengyelországi vagy bulgáriai terminálokról vár Magyarország földgázt. Nyilvánvaló, hogy az import érdekében regionális együttműködésre lesz szükség, de éppen erről tárgyal most a miniszter.

A potenciális eladó Egyesült Államoknak lényegében mindegy, hogy melyik útvonalon szálíltják a gázát. A fő, hogy minél több gáz érjen célba, minél jobb áron. Mindazonáltal a tárgyalásokon szóba kerülhet, hogy exportja érdekében milyen segítséget nyújt a térség gázinfrastruktúrájának fejlesztésében. Az amerikai tárgyalófél vélhetőleg nyitott is az ilyen segítségre, hiszen az pozíciószerzést jelenthet számára.

Elöntené az országot az amerikai LNG/Fotó: GEM

Hogyan juthat olcsóbban és biztonságosabban energia Magyarországra?

Mint Kapitány István beszámolt: a visegrádi országok energiaminiszterei Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel tárgyalnak arról, hogy

hogyan bővíthetjük az amerikai cseppfolyósított földgáz és kőolaj szállítását Közép-Európába,

hogyan fejleszthetjük a határokon átnyúló infrastruktúrát,

és hogyan mélyíthetjük el az együttműködést a nukleáris energia terén.

Mint hangsúlyozta, Chris Wright-tal és a visegrádi országok képviselőivel téma volt az amerikai LNG szállítási költségeinek csökkentése is. „Magyarország a józan, kölcsönösen előnyös együttműködésben hisz: legyen biztonságos és megfizethető az energia, és mi magunk dönthessünk arról, honnan szerezzük be."

Ismert, hogy amerikai cégek szívesen kiváltanák az orosz Roszatomot a magyarországi nukleáris területeken. Ambícióikat segíti, hogy a múlt hónapban törvényerőre emelkedett a magyar-amerikai atomipari együttműködést segítő megállapodás, amely elsősorban a kis moduláris reaktorok magyarországi telepítését érinti.