Az USA térségi LNG-kikötők során át nyomná a gázát a magyar piacra – de érdekli az olaj- és az atombiznisz is
Éppen, hogy megitta a soron következő kávéját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a lengyelországi hetedik P-TEC miniszteri találkozón, máris bejelentette, hogy egy új, magyar-lengyel szándéknyilatkozat alapján hamarosan felmérik, hogyan juttatható el a lengyelországi LNG-terminálokról az amerikai LNG Magyarországra. És ez csak az első mai lépése annak, amelyek Magyarország gázimportjának diverzifikálását szolgálják.
A tárgyalásokon a visegrádi országok energiaminiszterei és kíséretük, valamint Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vett részt. Magyarország döntően oroszországi gázt használ, a hosszú távú megállapodása 2037-ig szól. Ám eddigi is importált más forrásól, 2027 október 1-től pedig kénytelen lehet 100 százalékban váltani, ha eleget akar tenni az Európai Unió RepowerEU terve. A terv lényege az oroszországi energiahordozóktól való teljes leválás.
Keresi az útját az amerikai LNG
Kapitány István a földgáz behozataláról a lengyel partnerek mellett horvátországi és bulgária vállalatvezetőkkel is egyeztet. Horvátországon keresztül jelenleg is érkezik alternatív gáz Magyarországra, de az azt fogadó cseppfolyós-földgázt fogadó Krk-szigeti terminál már most is teljes kapacitással működik. Terítéken van a bővítése . Ám új infrastruktúra-beruházásokra lesz szükség akkor is, ha lengyelországi vagy bulgáriai terminálokról vár Magyarország földgázt. Nyilvánvaló, hogy az import érdekében regionális együttműködésre lesz szükség, de éppen erről tárgyal most a miniszter.
A potenciális eladó Egyesült Államoknak lényegében mindegy, hogy melyik útvonalon szálíltják a gázát. A fő, hogy minél több gáz érjen célba, minél jobb áron. Mindazonáltal a tárgyalásokon szóba kerülhet, hogy exportja érdekében milyen segítséget nyújt a térség gázinfrastruktúrájának fejlesztésében. Az amerikai tárgyalófél vélhetőleg nyitott is az ilyen segítségre, hiszen az pozíciószerzést jelenthet számára.
Hogyan juthat olcsóbban és biztonságosabban energia Magyarországra?
Mint Kapitány István beszámolt: a visegrádi országok energiaminiszterei Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel tárgyalnak arról, hogy
- hogyan bővíthetjük az amerikai cseppfolyósított földgáz és kőolaj szállítását Közép-Európába,
- hogyan fejleszthetjük a határokon átnyúló infrastruktúrát,
- és hogyan mélyíthetjük el az együttműködést a nukleáris energia terén.
Mint hangsúlyozta, Chris Wright-tal és a visegrádi országok képviselőivel téma volt az amerikai LNG szállítási költségeinek csökkentése is. „Magyarország a józan, kölcsönösen előnyös együttműködésben hisz: legyen biztonságos és megfizethető az energia, és mi magunk dönthessünk arról, honnan szerezzük be."
Ismert, hogy amerikai cégek szívesen kiváltanák az orosz Roszatomot a magyarországi nukleáris területeken. Ambícióikat segíti, hogy a múlt hónapban törvényerőre emelkedett a magyar-amerikai atomipari együttműködést segítő megállapodás, amely elsősorban a kis moduláris reaktorok magyarországi telepítését érinti.
A Mol már lépett
Az amerikai kőolaj importjáról eddig kevesebb szó esett, de valami már elkezdődött. A Mol áprilisban megállapodott 510 ezer tonna amerikai kőolaj beszerzéséről, 500 millió dollár értékben. A behozandó amerikai olaj összetételének azonban olyannak kell lennie, hogy azt hatékonyan és károsodás nélkül fel tudja dolgozni vagy az rijekai, vagy a százhalombattai, vagy a pozsonyi finomító. Az amerikai olaj érkezéséről nicns információ. A tételek kizárólag a horvátországi Omisalj kikötőjén és az Adria-kőolajvezetéken keresztül juthatnak el a Mol finomítóiba. A Mol és a Janaf 2026 augusztusában írt alá egy 2026-ra szóló és 2,05 millió tonnára vonatkozó szállítási szerződést, ennek része lehet az amerikai olaj továbbítása is.őolaj behozatalának.
Tárgyalások a Duna vízhozamáról
Kapitány István szerdán délután közzétette, hogy délelőtt három fontos partnerrel tárgyalt:
- Iva Petrova bolgár energiaügyi miniszterrel,
- Sztavrosz Papasztavrou görög környezetvédelmi és energiaügyi miniszterrel,
- valamint Caroline Savage-dzsel, az Egyesült Államok ideiglenes ügyvivőjével.
A bolgár és a görög egyeztetés az első hivatalos miniszteri szintű találkozó volt. Bolgár partnere és Kapitány István megosztották tapasztalataikat a nyári hőhullámok és az alacsony dunai vízállás következményeinek kezeléséről. Egyeztettek arról, hogyan köthetik össze jobban a két ország a gáz- és az áramhálózatait.
Görögországgal a Vertikális Gázfolyosó volt a téma: hogyan juthat el a görög kikötőkbe érkező földgáz megbízhatóan és versenyképes áron Magyarországra.
Caroline Savage ügyvivő asszonnyal a magyar–amerikai energetikai kapcsolatok aktuális kérdéseit tekintette át.