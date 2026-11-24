Fordulat a Baleseti Központban: sikerült megállapodni az ápolókkal, mégsem mondanak fel
Megszületett a megegyezés az országos baleseti központban felmondott trauma-intenzív ápolókkal, így elmarad a kollektív kilépés a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban. A tárgyalásokba bevonták az egészségügyi tárca államtitkárát és az országos kórházfőigazgatót is, így születhetett megegyezés kedden. Az intenzíves ápolók bérét az ágazati emeléstől függetlenül is növelik, a megállapodás részletei nem ismertek – értesült a HVG.
Mégis maradnak az ápolók
Bár a megoldás nem végleges, egyelőre maradnak a Baleseti Központban az ápolók, a megegyezés részleteit pedig márciusban fogják felülvizsgálni. Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezetőjének, valamint Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának segítségével sikerült megállapodásra jutniuk.
Az új egészségügyi bértábla ugyan valamelyest javítana a helyzetükön, de a mostani megegyezés alapján a trauma-intenzíves ápolók bérét ezt megelőzően is korrigálják. A HVG megkeresésére Tótth Árpád is megerősítette, hogy sikeres volt a mai egyeztetés, és hozzátette, a márciusi értékeléskor már a 2027-es ágazati béremelések konkrét számait és hatásait is látják majd.
Svéd Tamás szerint a bérfeszültségek rendezésére jelentős mozgástér azért nincs, mert a kórház már így is adósságot termel, azt tudják eldönteni, hogy mennyi pluszadósságot vállal be és konszolidál a későbbiekben az állam.
„De amit muszáj, azt muszáj”
– fogalmazott Svéd.
A keddi megegyezést egy maratoni hétfői egyeztetés előzte meg, ahol – az előzetes várakozásokkal ellentétben – nem kötöttek megállapodást. A bérfeszültségek mellett a balesetis ápolók nehezményezték azt is, hogy követeléseiket, panaszaikat sokszor nem megfelelően kezelte az intézmény vezetése, az előzetes egyeztetés hónapokig húzódott.
A dolgozók felmondási ideje több mint egy hete, hétfőn kezdődött, ezért is volt fontos, hogy mielőbb megegyezzenek. Viola Árpád főigazgató hétfőn azt mondta, azért is fontos, hogy minél hamarabb megoldást találjanak, mert a jelenlegi állapot a beérkező betegek bizonytalanságát is növeli.
Jelentős munkaterhelés és a bérek elmaradása állhatott a háttérben
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, múlt héten tizenhárom intenzív terápiás szakápoló mondott fel egyszerre a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban, miután más kórházakban jelentősen magasabb keresetekkel találkoztak. A dolgozók azután léptek, hogy kiderült: más intézményben ugyanezért a munkáért bruttó 180-260 ezer forinttal több bér jár.
Az ügyben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, Balogh Zoltán is megszólalt. Szerinte a szakdolgozók távozásának egyik legfőbb oka a jelentős munkaterhelés, amely az intenzív osztályokon az elmúlt években extrém mértékben növekedett. Emellett a bérek elmaradása is komoly feszültséget okoz. A kamarai elnök szerint a mostani felmondásokhoz vezető folyamat nem az elmúlt napokban kezdődött, hanem már hónapokkal korábban elindult.
A bérkülönbségek értelmezésénél azonban fontos különválasztani az alapilletményt és a különböző pótlékokból, illetve többletmunkából származó jövedelmeket – mondta Balogh Zoltán.