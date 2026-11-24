Megszületett a megegyezés az országos baleseti központban felmondott trauma-intenzív ápolókkal, így elmarad a kollektív kilépés a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban. A tárgyalásokba bevonták az egészségügyi tárca államtitkárát és az országos kórházfőigazgatót is, így születhetett megegyezés kedden. Az intenzíves ápolók bérét az ágazati emeléstől függetlenül is növelik, a megállapodás részletei nem ismertek – értesült a HVG.

Egyelőre maradnak a Baleseti Központban az ápolók/Fotó: Pisit Limtrairat

Mégis maradnak az ápolók

Bár a megoldás nem végleges, egyelőre maradnak a Baleseti Központban az ápolók, a megegyezés részleteit pedig márciusban fogják felülvizsgálni. Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezetőjének, valamint Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának segítségével sikerült megállapodásra jutniuk.

Az új egészségügyi bértábla ugyan valamelyest javítana a helyzetükön, de a mostani megegyezés alapján a trauma-intenzíves ápolók bérét ezt megelőzően is korrigálják. A HVG megkeresésére Tótth Árpád is megerősítette, hogy sikeres volt a mai egyeztetés, és hozzátette, a márciusi értékeléskor már a 2027-es ágazati béremelések konkrét számait és hatásait is látják majd.

Svéd Tamás szerint a bérfeszültségek rendezésére jelentős mozgástér azért nincs, mert a kórház már így is adósságot termel, azt tudják eldönteni, hogy mennyi pluszadósságot vállal be és konszolidál a későbbiekben az állam.

„De amit muszáj, azt muszáj”

– fogalmazott Svéd.

A keddi megegyezést egy maratoni hétfői egyeztetés előzte meg, ahol – az előzetes várakozásokkal ellentétben – nem kötöttek megállapodást. A bérfeszültségek mellett a balesetis ápolók nehezményezték azt is, hogy követeléseiket, panaszaikat sokszor nem megfelelően kezelte az intézmény vezetése, az előzetes egyeztetés hónapokig húzódott.

A dolgozók felmondási ideje több mint egy hete, hétfőn kezdődött, ezért is volt fontos, hogy mielőbb megegyezzenek. Viola Árpád főigazgató hétfőn azt mondta, azért is fontos, hogy minél hamarabb megoldást találjanak, mert a jelenlegi állapot a beérkező betegek bizonytalanságát is növeli.